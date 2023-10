Thí sinh The New Mentor nghẹn ngào thông báo người nhà qua đời ngay khi đang thi chung kết

Tối 15/10, chung kết The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 đã diễn ra tại TP.HCM. Tại đây, Top 9 thí sinh đã mang đến cho khán giả những phần thi hấp dẫn. Là một trong những người mẫu được kỳ vọng ở team Thanh Hằng, Kim Phương đã chinh phục người xem với fashion video chỉn chu và cực mãn nhãn. Tuy nhiên, phần thuyết trình chưa trọn vẹn phần nào ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc. Cuối cùng, học trò Thanh Hằng không thể lọt vào Top 5 chung cuộc khiến nhiều người tiếc nuối.

Kim Phương dừng bước tại Top 9 chung cuộc

Giữa lúc chung kết vẫn đang diễn ra, Kim Phương bất ngờ thay đổi ảnh đại diện màu đen và đính kèm là dòng trạng thái: "Con hoàn thành rồi. Ông đợi con về với ông". Bên dưới bài đăng, siêu mẫu Thanh Hằng, Mai Ngô và các đồng nghiệp liên tục gửi lời chia buồn và động viên Kim Phương sẽ vượt qua nỗi mất mát.

Dù gia đình có tin buồn, Kim Phương vẫn cố gắng hoàn thành trách nhiệm đến cuối chương trình chung kết The New Mentor. Ở phần trao giải thưởng phụ, Kim Phương được gọi tên ở hạng mục Best Catwalk - giải thưởng nhận được sự đồng tình của các khán giả theo dõi chương trình. Khoảnh khắc nhận giải, Kim Phương cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình trước ống kính.

Khoảnh khắc Kim Phương nhận giải Best Catwalk

Ở The New Mentor, Kim Phương là thí sinh thuộc team Thanh Hằng. Xuyên suốt chương trình, cô được đánh giá là người mẫu mang đậm màu sắc high fashion. Với kinh nghiệm 8 năm trong làng mẫu, Kim Phương đã có nhiều màn thể hiện ấn tượng xuyên suốt cuộc thi và sự có mặt ở đêm chung kết là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của "chân dài" gốc Lâm Đồng.