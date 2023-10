Nghi vấn một Chị Đẹp Đạp Gió hẹn hò mỹ nhân đội Hương Giang: Kè kè ở The New Mentor, cử chỉ đầy tình cảm

Xuất hiện tại chung kết The New Mentor, người mẫu Hà Kino gây chú ý khi xuất hiện kè kè bên Vũ Thúy Quỳnh - thành viên thuộc đội super mentor Hương Giang. Ngay trên thảm đỏ, cả hai có nhiều cử chỉ tình cảm thu hút ống kính truyền thông.

Xuyên suốt sự kiện, Hà Kino liên tục cập nhật story quay Vũ Thúy Quỳnh, gửi lời chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào khi người đẹp Điện Biên lọt vào top 5 chung cuộc. Sau khi đêm chung kết khép lại, Hà Kino chu đáo ôm hoa hồng gửi tặng thành viên đội Hương Giang. Cả hai cùng di chuyển lên xe ra về.

Clip: Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh cử chỉ đầy tình cảm trên thảm đỏ chung kết The New Mentor

Hà Kino đăng clip chờ đợi tặng hoa cho Vũ Thúy Quỳnh

Vũ Thúy Quỳnh từng lọt top 10 Siêu Mẫu Việt Nam 2018, Người đẹp ảnh, top 10 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 trước khi vào top 5 tại The New Mentor 2023. Trong khi đó, Hà Kino là một trong những nhân tố gây bất ngờ khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm nay. Trưởng thành từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012, Hà Kino là gương mặt quen thuộc của nhiều tạp chí thời trang và các nhà thiết kế danh tiếng. Với phong cách tomboy cá tính, nữ người mẫu gây ấn tượng mạnh với khán giả, được ví như Amber của chương trình lần này.



Trước đó, khi Hà Kino được công bố là thành viên dàn cast Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Vũ Thúy Quỳnh đã chia sẻ lại bài viết, còn nhắn nhủ: "Hello ca sĩ Hà Kino. Cuộc hành trình mới của Hà đầy may mắn nha. Ủng hộ 100%. Chúc bạn có thật nhiều các vợ nha". Khi Hà Kino đáp lại: "Thôi đừng gọi mình là ca sĩ, áp lực ạ. Cảm ơn bạn yêu luôn ủng hộ và ở cạnh", Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục nhấn mạnh: "Chúc nhiều vợ nhá".