Thanh Hằng đăng clip hậu trường The New Mentor, vô tình để lộ khoảnh khắc với ông xã nhạc trưởng?

Vào tối 16/10, Thanh Hằng đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Nữ siêu mẫu sinh năm 1983 chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường hướng dẫn tập luyện cho các thí sinh để chuẩn bị cho Chung kết chương trình The New Mentor - Người Mẫu Toàn Năng. Trong clip, Thanh Hằng mặc trang phục đơn giản, khuôn mặt tập trung cao độ cho phần thi của team.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn xôn xao 1 vài khoảnh khắc siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện trao đổi bên một người đàn ông. Cả hai có những tương tác bàn luận về phần biểu diễn của các thí sinh. Netizen rần rần cho rằng đó là ông xã của Thanh Hằng đang hỗ trợ cô.

Trong tiết mục của nữ siêu mẫu, tác giả và các nghệ sĩ hỗ trợ cho team chính là dàn nhạc Saigon Pops Orchestra (SPO) do nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của Thanh Hằng sáng lập. Tuy nhiên, số khác netizen đã phủ nhận thông tin này và cho biết đây là biên đạo của chương trình The New Mentor.

Thanh Hằng chia sẻ khoảnh khắc hướng dẫn tập luyện căng thẳng cho Chung kết The New Mentor

Netizen xôn xao cho rằng ông xã nhạc trưởng xuất hiện tham gia giúp đỡ nữ siêu mẫu

Tuy nhiên, thực tế đây là biên đạo của chương trình The New Mentor

Trong đêm Chung kết The New Mentor, ngoài phần thể hiện của các người mẫu, 4 super mentor cũng tham gia trình diễn cùng với các thí sinh. Theo đó, Thanh Hằng cùng với các học trò biểu diễn tiết mục có tên The New Mentor.

Phần âm nhạc cho team Thanh Hằng được tạo điểm nhấn bởi dàn nhạc SPO

Được biết, đây là dàn nhạc do nhạc trưởng Trần Nhật Minh thành lập

Được biết ông xã Thanh Hằng là nhạc trưởng Trần Nhật Minh (sinh năm 1981). Cả 2 sẽ làm đám cưới vào ngày 22/10 tới đây tại TP.HCM. Anh được gia đình tạo điều kiện cho theo đuổi âm nhạc từ bé và từng có thời gian du học tại Liên bang Nga.

Năm 2007, vị hôn phu của Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sĩ Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng. Hiện tại, ngoài SPO, Trần Nhật Minh cũng công tác tại Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Thanh Hằng sẽ về chung một nhà với nhạc trưởng Trần Nhật Minh vào ngày 22/10