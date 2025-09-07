Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, dễ bị mất tiền và lộ thông tin

Công an tỉnh Đồng Tháp cảnh báo người dân cảnh giác tránh bị lừa đảo mất tiền và lộ thông tin cá nhân khi tham gia trò chơi "cào vé số" trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, gần đây nhiều người dùng mạng xã hội phản ánh việc bị lừa đảo thông qua trò chơi “cào vé số” do một số trang, hội nhóm hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo tổ chức.

Hình thức lừa đảo là kẻ gian chạy quảng cáo hoặc lập fanpage, group với nội dung hấp dẫn: “Cào vé số nhận thưởng liền tay, giải thưởng đến hàng tỷ đồng”.

Tài khoản Facebook lừa đảo thông qua trò chơi "cào vé số". (Ảnh: CACC)

Người dùng tham gia sẽ được xem cào vé số trực tiếp thông qua hình thức livestream cào thẻ hoặc vé số online và được “thông báo trúng thưởng”.

Để nhận giải, các đối tượng yêu cầu người chơi cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng. Chuyển khoản trước một khoản “phí hồ sơ/thuế”, tiếp sau đó là các khoản chi phí như “phí đổi tiền vé”, “phí thanh toán giá vé gốc” và từng bước dẫn dắt người dùng chuyển khoản các khoản tiền “chi phí” khác.

Sau khi nhận tiền hoặc thông tin, đối tượng chặn liên lạc, xóa bài viết, người chơi mất tiền và có nguy cơ lộ thông tin cá nhân.

Dấu hiệu nhận biết lừa đảo là trang Facebook không rõ nguồn gốc, mới lập, ít người theo dõi; giải thưởng quá lớn, phi lý so với trò chơi may rủi đơn giản; bắt buộc người chơi chuyển tiền trước mới được nhận thưởng; tin nhắn thúc giục, hối lộ kéo dài, kèm các “giấy tờ chứng nhận giả mạo”.

Trước tình hình trên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng cho các trò chơi online không rõ ràng; không chuyển khoản phí trước để nhận thưởng; kiểm tra kỹ nguồn gốc fanpage/nhóm mạng xã hội trước khi tham gia bất kỳ chương trình nào;

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, hãy chụp màn hình bằng chứng, báo cáo với Facebook và trình báo cơ quan công an gần nhất; cảnh giác, chia sẻ thông tin này đến người thân, bạn bè để tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Tháp