Món đồ chưa tới 500.000 đồng nhưng giúp nhà sạch bong kin kít chỉ 10 phút mỗi ngày, vợ thảnh thơi xem phim, chồng con vui vẻ

Với nhiều chị em, vòng lặp dọn dẹp không hồi kết là một trong những việc mệt mỏi nhất sau một ngày dài làm việc. Nhà cửa chỉ cần một buổi là lại thấy bụi bẩn, sàn nhà có cảm giác lợn cợn khó chịu. Thế nhưng, ý nghĩ phải xách xô nước nặng trịch, vắt cây lau nhà mỏi rã rời khiến ai cũng nản lòng.

Nhưng có một "bảo bối" công nghệ với giá chỉ bằng vài cốc trà sữa lại có thể giải quyết triệt để nỗi ám ảnh này, giải phóng phụ nữ và biến việc dọn nhà trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Đó chính là cây lau nhà phun sương thông minh. Thoạt nhìn, nó có vẻ giống một cây lau nhà thông thường, nhưng thiết kế của nó đã loại bỏ hoàn toàn công đoạn phiền phức nhất: xô nước và vắt khô.

Việc lau nhà tốn thời gian có thể rút ngắn chỉ còn vài phút với món đồ này

Trên thân cây lau được tích hợp một bình chứa nước nhỏ gọn. Người dùng chỉ cần pha một chút nước lau sàn yêu thích với nước sạch và đổ vào bình. Khi cần lau, bạn chỉ việc bóp nhẹ một chiếc cần gạt ở tay cầm, một làn sương mịn sẽ được phun trực tiếp xuống sàn nhà, vừa đủ để làm sạch mà không gây ướt sũng.

Với mức giá phổ biến chỉ từ 250.000 đến 450.000 đồng, đây là một khoản đầu tư quá hời cho những lợi ích mà nó mang lại.

Có nhiều mẫu mã sản phẩm trên thị trường với mức giá chưa đến 500 nghìn đồng

Thay vì tốn 30-40 phút cho quy trình lỉnh kỉnh cũ, với cây lau nhà phun sương, bạn chỉ cần khoảng 10 phút để lướt một lượt khắp các phòng. Không cần chờ đợi, không cần chuẩn bị, thấy bẩn ở đâu là có thể lấy ra xử lý ngay lập tức. Lau đến đâu, sàn khô gần như ngay đến đó, cực kỳ an toàn cho nhà có trẻ nhỏ hay sàn gỗ.

Toàn bộ cây lau có trọng lượng rất nhẹ, ngay cả khi đã đổ đầy nước. Việc lau nhà giờ đây không còn là một trận chiến tốn sức. Bạn chỉ cần đẩy nhẹ nhàng, đầu lau sẽ lướt đi êm ái. Tay không cần tiếp xúc với nước bẩn, lưng không phải cúi gập để vắt giẻ lau, giúp nhà sạch mà không cần tốn nhiều công sức hay gây mệt mỏi.

Hầu hết các mẫu cây lau nhà phun sương đều có khớp xoay 360 độ linh hoạt. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng đưa đầu lau vào những khu vực "khó nhằn" nhất như gầm giường, gầm tủ, chân bàn ghế mà không cần phải di chuyển đồ đạc nặng nhọc.

Cây lau nhà vẫn có thể làm sạch ở những ngóc ngách khó nhằn nhất

Giá trị lớn nhất của món đồ này không nằm ở việc nó lau nhà sạch đến đâu, mà là ở chỗ nó trả lại thời gian và năng lượng cho người phụ nữ.

Thay vì kết thúc một ngày trong sự mệt mỏi vì việc nhà, họ có thêm 20-30 phút quý giá để làm điều mình thích: xem nốt tập phim đang dang dở, đọc vài trang sách, chơi đùa cùng con hay đơn giản là ngồi nghỉ ngơi trọn vẹn. Khi người vợ, người mẹ bớt đi gánh nặng và căng thẳng, không khí trong gia đình cũng trở nên vui vẻ, tích cực hơn. Ngôi nhà sạch sẽ, thơm tho và tràn ngập tiếng cười chính là điều mà mọi thành viên đều mong muốn.

Để hiệu quả hơn nữa, nhiều gia đình còn kết hợp cây lau nhà phun sương với một chiếc máy hút bụi cầm tay mini (cũng có giá dưới 500.000 đồng). Máy hút bụi sẽ xử lý nhanh gọn vụn bánh, tóc rụng trên sofa, còn cây lau nhà lo phần sàn nhà. Bộ đôi hoàn hảo này sẽ giúp ngôi nhà luôn ở trong trạng thái sạch bong kin kít mà không tốn quá nhiều công sức.

Các chị em có thể tham khảo các sản phẩm dưới đây:

