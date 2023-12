Thêm một nhân tố người Việt gây sốt tại show thực tế Hàn: Vừa xinh vừa hát hay, được dự đoán đi sâu!

Universe Ticket - chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nữ thuộc SBS (đài quốc gia Hàn Quốc) đã lên sóng những tập đầu tiên và thu hút nhiều sự chú ý. Trong đó, khán giả tại Việt Nam đang vô cùng quan tâm tới cô nàng Vũ Linh Đan - thực tập sinh người Việt đang tham gia chương trình này.

Trong tập 2 vừa qua, Linh Đan đã cùng các thí sinh khác lập nhóm và thể hiện ca khúc TT của nhóm TWICE. Màn thể hiện của cô nàng thực tập sinh người Việt nhanh chóng gây sốt khi sở hữu ngoại hình sáng, trong trẻo cùng giọng hát nổi bật. Bên dưới video, đa số bình luận đều dành rất nhiều lời khen cho Linh Đan. Đặc biệt nhiều khán giả quốc tế cũng nhận định Linh Đan có giọng hát tốt nhất trong nhóm và xứng đáng được đi sâu tại chương trình thực tế.

Clip Linh Đan cùng nhóm biểu diễn TT (TWICE) tại Universe Ticket

Theo đó, không ít bình luận của khán giả quốc tế nhận xét Vũ Linh Đan có giọng hát nổi bật hơn các thí sinh khác và xứng đáng được lên sóng nhiều hơn. Có người lại khẳng định cô nàng là thực tập sinh duy nhất không sử dụng baby voice (giọng nói dễ thương) nhưng vẫn vô cùng ngọt ngào và làm tôn lên ca khúc. Riêng với khán giả Việt Nam lại vô cùng tự hào và dành sự ủng hộ hết mình cho Linh Đan. Nhiều ý kiến cho rằng Linh Đan đã tỏa sáng đúng cách và xứng đáng được nhà đài quan tâm.

Linh Đan xuất hiện vô cùng tự tin tại tập 2 Universe Ticket

Không chỉ khán giả trong nước mà khán giả quốc tế cũng dành sự ủng hộ rất lớn cho Linh Đan

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Trời ơi giọng hát của cô ấy thật ấn tượng và khác biệt so với những người khác, tôi thực sự thích. Vũ Linh Đan ngày càng xứng đáng được lên sóng nhiều hơn, hãy cho cô ấy cơ hội vì tài năng của mình.

- Bé có visual sáng quá nha, dance cũng cảm giác đỡ cứng còn giọng hát bé thì khỏi bàn. Ở Việt Nam bé đã thể hiện cho mọi người thấy giọng bé tốt như thế nào rồi. Chúc bé luôn rạng rỡ luôn lạc quan và tập luyện chăm chỉ nhé! Mọi người luôn ủng hộ bé, chúc bé sớm được debut!.

- Vũ Linh Đan là người duy nhất không sử dụng baby voice trong nhóm nhưng giọng hát ngọt ngào của cô ấy vẫn tôn lên sự trong sáng vui tươi phù hợp với bài hát.

- Cô ấy hát có kỹ thuật và biết kiểm soát giọng hát của mình, màu giọng của cô hát vừa ấm và có độ thanh cao khác biệt với những bạn còn lại. Nếu Universe Ticket chú trọng tài năng thực sự thì tôi tin cô ấy xứng đáng là sự lựa chọn phù hợp.

- Tôi là người Philippines. Giọng hát của cô ấy và cách cô ấy thể hiện trước máy quay rất tự nhiên. Tôi sẽ đưa cô ấy vào phiếu bầu của mình.

- Đã đến lúc cho nhà đài thấy sức mạnh của fan Việt Nam mình rồi đó. Đừng để một tài năng như con bé bị bỏ quên.

Vũ Linh Đan sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, theo học trường THPT Marie Curie. Cô nàng không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc. Trước khi đến với Universe Ticket, Vũ Linh Đan từng gây chú ý khi là Á quân The Voice Kids năm 2019, thuộc đội Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh.

Cô bé sinh năm 2007 gây chú ý ngay từ những vòng đầu tiên bởi giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc cùng khả năng hát tiếng Anh siêu đỉnh. Những sân khấu đáng chú ý của Linh Đan có thể kể đến như Rise Up, A Million Dreams, This Is Me, Sweet But Psycho…

Universe Ticket là chương trình tuyển chọn nhóm nữ quy mô siêu lớn đầu tiên của đài SBS, nhằm lựa chọn nhóm debut cuối cùng gồm 8 thành viên sẽ hoạt động 2 năm 6 tháng dưới sự đồng sản xuất của công ty F&F Entertainment. Với sự ủng hộ lớn từ khán giả trong nước và quốc tế, nhiều người kỳ vọng Vũ Linh Đan sẽ còn tiến xa hơn nữa tại Universe Ticket.