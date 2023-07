Á quân The Voice Kids Việt Nam 2019 làm thực tập sinh trong show tìm kiếm nhóm nữ mới của SBS

Trưa 13/7, Universe Ticket - chương trình thuộc SBS (đài quốc gia Hàn Quốc) đã công bố loạt thí sinh tham dự. Trong đó, Vũ Linh Đan là cái tên Việt Nam bất ngờ xuất hiện. Cô nàng ngay lập tức gây chú ý với cộng đồng fan Kpop. Linh Đan sinh năm 2007, tham gia làm thực tập sinh của SBS ở tuổi 16 - độ tuổi ra mắt thường thấy ở các thần tượng.

Universe Ticket là chương trình tuyển chọn nhóm nữ quy mô siêu lớn đầu tiên của đài SBS, nhằm lựa chọn nhóm debut cuối cùng gồm 8 thành viên sẽ hoạt động 2 năm 6 tháng dưới sự đồng sản xuất của công ty F&F Entertainment.

Vũ Linh Đan - thực tập sinh người Việt tại show tuyển chọn của SBS

Vũ Linh Đan sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, theo học trường THPT Marie Curie. Cô nàng không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc. Trước khi đến với Universe Ticket, Vũ Linh Đan từng gây chú ý khi là Á quân The Voice Kids năm 2019, thuộc đội Phạm Quỳnh Anh, Dương Khắc Linh.

Cô bé sinh năm 2007 gây chú ý ngay từ những vòng đầu tiên bởi giọng hát trong trẻo, đầy cảm xúc cùng khả năng hát tiếng Anh siêu đỉnh. Những sân khấu đáng chú ý của Linh Đan có thể kể đến như Rise Up, A Million Dreams, This Is Me, Sweet But Psycho…

Linh Đan gây ấn tượng tại The Voice Kids 2019 với chất giọng và khả năng hát tiếng Anh trôi chảy

Linh Đan là Á quân The Voice Kids 2019

Cùng với ngoại hình xinh xắn, sáng sân khấu, giọng hát ngọt ngào nội lực được bảo chứng qua từng vòng thi The Voice Kids, Linh Đan được đánh giá khá cao khi tham gia chương trình tuyển chọn của SBS.

Việt Nam đã và đang có nhiều bạn trẻ tài năng trở thành idol/thực tập sinh Kpop như Hanbin (TEMPEST), Đặng Hồng Hải, Nguyễn Thành Công (TTS Boys Planet 2023),... Qua đó, Vũ Linh Đan là nhân tố sáng giá được fan Việt kỳ vọng sẽ làm nên chuyện.