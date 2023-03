Thêm 2 nam thần Kpop và 1 siêu dancer người Hàn say sưa nhảy theo See Tình: Sức hút đến khi nào mới dừng lại?

Mới đây, người hâm mộ trong nước không khỏi thích thú khi 2 idol Kpop là Moonbin và Sanha say sưa nhảy theo giai điệu ca khúc See Tình tại showcase riêng. Trong trang phục “tím lịm tìm sim”, 2 chàng “nam thần” Kpop say sưa theo giai điệu cực kì nổi tiếng của Việt Nam khiến fan Việt Nam vô cùng tự hào.

2 idol Kpop là Moonbin và Sanha say sưa nhảy theo giai điệu ca khúc See Tình

Moonbin & Sanha là nhóm nhạc 2 người, là “sub-unit” tách ra từ nhóm Astro của nhà Fantagio, cả hai cực kì hút fan bởi tài năng lẫn vẻ điển trai sáng bừng mỗi nơi họ xuất hiện. Không khó để thấy 2 anh chàng đều thuộc lòng vũ đạo quen thuộc của See Tình nên đã thể hiện các bước nhảy rất nhuần nhuyễn, tạo nên tổng thể vừa đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ. Visual ngời ngời cũng như body như “tượng tạc” của Moonbin & Sanha cũng là điểm nhấn khiến fan không thể rời mắt.



Không khó để thấy 2 anh chàng đều thuộc lòng vũ đạo quen thuộc của See Tình nên đã thể hiện các bước nhảy rất nhuần nhuyễn

Trước đó, tại giải đấu Hip Hop Dance tầm cỡ Châu Á Radikal Forze Jam tổ chức tại Đà Nẵng, phần thi đấu của locker Brothers Bin (Be Mbitious) đến từ Hàn Quốc khiến khán giả “bùng nổ” khi anh locking trên nền nhạc See Tình của Hoàng Thùy Linh, thậm chí còn không quên chèn xen kẽ những bước nhảy "tình tình tang tang" viral trên mạng xã hội trong phần thi của mình.



Radikal Forze Jam là một trong những giải đấu Hip Hop Dance tầm cỡ của Châu Á. Giải được tổ chức thường niên tại Singapore, tuy nhiên, năm 2023 giải đấu này đã chọn Đà Nẵng - Việt Nam làm nơi tổ chức. Giải đấu đã quy tụ rất nhiều dancer Quốc Tế đến từ nhiều nước như: Singapore, Ấn Độ, Đài Loan, Úc, Mỹ, New Zealand,...

Phần thi đấu của locker Brothers Bin (Be Mbitious) đến từ Hàn Quốc khiến khán giả “bùng nổ” khi anh locking trên nền nhạc See Tình

Có thể thấy, dù đã ra mắt hơn 1 năm nhưng giai điệu See Tình quả thực vẫn luôn viral khắp MXH trên toàn thế giới. Các nghệ sĩ, người nổi tiếng tại Hàn Quốc có vẻ như cũng đặc biệt yêu mến giai điệu See Tình này khi đây không phải là lần đầu tiên và cũng chắc chắn không phải lần cuối có một idol Kpop nhảy trên nền nhạc Hoàng Thùy Linh. Hãy xem sắp tới sẽ còn những tên tuổi nào?



Dù đã ra mắt hơn 1 năm nhưng giai điệu See Tình quả thực vẫn luôn viral khắp MXH trên toàn thế giới.