Super Junior nhảy See Tình nhiều lần trong concert, 1 thành viên háo hức đến mức viết tiếng Việt khoe clip ngay trong đêm!

Tối 11/3, sau nhiều năm chờ đợi, Super Junior đã mang Super Show trở lại Việt Nam. Dẫu gặp nhiều bất cập ở khâu tổ chức nhưng các tiết mục đầy năng lượng của Super Junior đã khiến hàng nghìn khán giả tại SVĐ Quân Khu 7 thực sự được "sống lại" thời thanh xuân tươi đẹp.

Đáng chú ý, ở ngay phần mở đầu của đêm nhạc, Super Junior trong một tiết mục giao lưu đã hào hứng nhảy trên nền nhạc See Tình, ngay lập tức khiến các khán đài "vỡ tung" vì hào hứng. See Tình có vẻ không còn quá xa lạ với khán giả quốc tế khi ở ngay tại Hàn Quốc, quê hương của Super Junior, ca khúc cũng cực kì nổi tiếng. Trước đó, thành viên Shindong cũng từng nhảy See Tình với vũ đạo Sorry, Sorry.

Super Junior hào hứng nhảy theo ca khúc See Tình trong lúc đám đông bên dưới trở nên vô cùng phấn khích

Trong đoạn clip trình diễn có thể thấy Yesung là nhân vật "quẩy" nhiệt tình nhất trong lúc các thành viên phía sau cũng lắc lư đầy hào hứng trên giai điệu See Tình bản remix. Đây có thể xem là một hành động quá sức tâm lí của Super Junior khi mang show diễn đến Việt Nam, càng thể hiện sự trân trọng của nhóm nhạc thần tượng Gen 2.

Không chỉ 1 lần, Yesung quả thật chấp niệm với See Tình khi nhảy đến lần 2, trong ánh mắt hài hước của Siwon. Cuối cùng, nam idol vẫn mang đến lần 3 khi concert gần những phút cuối, Super Junior có thời gian nói chuyện cùng người hâm mộ. Fan Việt Nam quả thật được "chiều chuộng" quá rồi!

Không chỉ một mà có đến 3 lần trong đêm nhạc, Yesung đã nhảy theo ca khúc See Tình và được các thành viên phụ họa

Hiện tại, MXH đang "bùng nổ" với loạt clip ghi lại khoảnh khắc Super Junior diễn See Tình với rất nhiều lời khen dành cho nhóm.

Super Junior nhảy See Tình.

Đặc biệt, thành viên Yesung còn háo hức chia sẻ clip cả nhóm nhảy See Tình cùng chia sẻ bằng tiếng Việt: "Một buổi hòa nhạc sau một thời gian dài. Thật xấu hổ nhưng tôi đã chuẩn bị nó cho ELF (tên FC của SuJu). Tất cả cùng nhau".