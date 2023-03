Báo Nhật Bản phân tích thành công của See Tình: “Hoàng Thùy Linh có được công thức chiến thắng cho kỉ nguyên số”

Ra mắt cách đây hơn 1 năm, See Tình vẫn tiếp tục “làm mưa làm gió” khắp nơi trên thế giới, thực sự trở thành một “hiện tượng” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử nhạc Việt. Bài viết trên Nikkei Asia có tựa đề: “Thuật toán bí ẩn giúp hit TikTok vươn ra toàn cầu” mang đến cái nhìn khá sâu sắc, toàn diện về hiện tượng See Tình và Hoàng Thùy Linh.

Bài viết về Hoàng Thùy Linh trên Nikkei Asia

Bài viết mở đầu bằng việc giới thiệu về nữ ca sĩ cũng như có cái nhìn về sức hút “khủng” của See Tình: “Hoàng Thùy Linh là một ca sĩ nhạc pop mang âm hưởng dân gian với niềm yêu thích mặc những trang phục có màu huỳnh quang, muốn mang âm nhạc và văn hóa dân gian Việt Nam ra thế giới. Cô ấy có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày, âm nhạc của cô sẽ được lan truyền rộng khắp từ những người lính ở Brazil nhảy múa cho đến những vận động viên người Hàn Quốc đầy hài hước.”



“Linh là một ngôi sao đã thành danh ở Việt Nam trước "See Tinh". Mỹ nhân sinh năm 1988, trong mắt công chúng, cô có quãng thời gian làm diễn viên nhí, nhiều album, giải thưởng. Sau đó là "See Tinh", đã đạt được 42 triệu lượt xem dưới dạng video YouTube vào năm 2022, nhân vật chính của MV ăn mặc như một cô tiên tóc hồng kết hợp hài hòa ngọt ngào, hoạt hình mang hơi hướng ảo giác và một câu chuyện tình yêu dựa trên thần thoại vô cùng mộc mạc.

NIkkei Asia dành nhiều nhận xét tích cực cho Hoàng Thùy Linh.

Chính nhờ bản remix trên TikTok với vũ đạo K-pop đã khiến "See Tinh" trở thành một bản hit quốc tế. Người dùng mạng xã hội trên khắp thế giới đang nhảy theo điệp khúc của Linh. Ở Hàn Quốc, một trận đấu bóng chuyền đã biến thành một trận “battle dance” trên nền "See Tinh". Nó thành công bởi nó đầy bất ngờ, chẳng ai có thể tưởng tượng được những động tác gợi cảm xuất hiện giữa những người mặc áo thể thao, mũ cứng hoặc áo choàng châu Phi bồng bềnh”.



Bản hit mùa hè dí dỏm của Linh - See Tình - là một cách chơi chữ của từ "yêu" trong tiếng Việt, đã có đời sống thứ hai theo cách rất đặc trưng của những bài đăng trên MXH: Thử thách nhảy TikTok. Công ty chủ quản cho biết họ đã có 1,2 tỷ lượt xem các clip được gắn hashtag #SeeTinh, với nội dung chủ yếu là người dùng nhảy theo một điệu nhảy ngộ nghĩnh dành riêng cho ca khúc”.

Bài viết tiếp tục mô tả sức ảnh hưởng của See Tình với cảm xúc của khán giả, mang đến cho người nghe một cảm giác đầy tích cực:

“Đây có thể là câu chuyện về một nghệ sĩ hiếm hoi cho thế giới thấy những gì Việt Nam mang lại - câu chuyện về cách các ngành công nghiệp từ âm nhạc đến thương mại điện tử tồn tại trong thời đại của các thuật toán TikTok. Hoặc đó có thể là một khoảnh khắc chớp nhoáng - 20 giây thú vị trước khi người dùng vuốt tiếp theo để xem đoạn clip kế tiếp trên màn hình điện thoại.

Niềm vui chắc chắn nằm ở đó. Tôi “thách” bất cứ ai xem những bản remix See Tình này mà không thấy cảm xúc vui vẻ hơn. Ví dụ về một video mô tả một cặp nam giới da trắng trong trang phục chiến đấu mệt mỏi, một người cầm cờ Brazil, người kia nghiêm trang chào nhưng sau đó nhảy múa tưng bừng khi giai điệu cất lên.”

Nikkei Asia cũng nhận định sự thành công của See Tình góp phần giúp cho các nghệ sĩ ở các thị trường nhỏ có cơ hội để gặt hái thành công quốc tế - nơi vốn bị “thống trị” bởi các nghệ sĩ Âu Mỹ, Kpop và Latinh: “Phương tiện truyền thông xã hội không phải chỉ là các hashtag và các điệu nhảy - các nhà quảng cáo trên internet đã học cách biến hàng nghìn tỷ lượt xem thành hàng hóa. Nhưng nếu chúng ta theo dõi MXH này hàng giờ, có lẽ đổi lại chúng ta sẽ nhận được thứ gì đó có giá trị, chẳng hạn như một ca sĩ từ một quốc gia bị “lãng quên” tiến vào nền âm nhạc toàn cầu vốn hiện tại do các nghệ sĩ phương Tây, K-pop và Latin thống trị”.

Bài viết cũng khẳng định Hoàng Thùy Linh đã cho cô một “công thức” riêng: “Nhìn lại, có vẻ như Linh đã có một công thức chiến thắng cho kỷ nguyên số của chúng ta. "See Tinh" có lẽ đã thành xu hướng vì những động tác dễ dàng và ca từ dễ nghe. Hoặc chìa khóa có thể là đoạn huýt sáo của nó, giống như cách một số nghệ sĩ khác đã thành công như các nghệ sĩ rock indie Peter Bjorn, John ở Thụy Điển và nhóm Foster the People ở Hoa Kỳ. Hoặc nó có thể được hưởng lợi từ khả năng đề xuất nội dung của TikTok cho các nhóm người khác nhau để giúp dự đoán những gì sẽ nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh đó, người Tanzania hay người Ấn Độ nhảy See Tinh có thể tìm kiếm ca sĩ và tìm hiểu một chút về văn học Việt Nam, nhạc cụ Phật giáo, thời trang của các dân tộc hay hệ động thực vật vùng Mekong.”