The Glory hứa hẹn thành bom tấn 18+: Song Hye Kyo có vai diễn táo bạo nhất sự nghiệp, cảnh nóng và bạo lực nặng đô

The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận) là bộ phim chuẩn bị ra mắt vào ngày 30/12 sắp tới với sự góp mặt của cặp đôi chính là Song Hye Kyo và Lee Do Hyun. Với đề tài bạo lực học đường, báo thù, phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một bom tấn cộp mác 18+, vô cùng kịch tính và táo bạo.

Poster phim The Glory

Song Hye Kyo - Lee Do Hyun có màn lột xác táo bạo nhất sự nghiệp

Mấy năm gần đây, Song Hye Kyo liên tục mất điểm trong mắt khán giả khi đóng đinh bản thân trong những bộ phim tình cảm, lãng mạn. The Glory lại là một thể loại hoàn toàn mới, cũng là bộ phim mang đề tài báo thù, bạo lực hiếm hoi trong sự nghiệp của mỹ nhân họ Song. Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ có quá khứ tăm tối khi là nạn nhân của bạo lực học đường. Ở thời điểm hiện tại, cô quyết định trở lại báo thù kẻ đã giày vò mình trong quá khứ.

Thông qua những trailer đầu tiên đã được nhá hàng, khán giả vô cùng bất ngờ với màn lột xác của Song Hye Kyo. Không còn là nữ hoàng rom-com, mỹ nhân nước mắt, Song Hye Kyo mang đến vẻ trầm mặc, bí ẩn với đôi mắt ngập tràn sự hận thù. Nếu lên phim, Song Hye Kyo giữ vững phong độ này thì chắc chắn khán giả sẽ được thấy một phiên bản hoàn toàn khác của cô, tàn khốc và ám ảnh nhất sự nghiệp của mỹ nhân họ Song.

Bên cạnh Song Hye Kyo, Lee Do Hyun cũng có dịp thử sức với dòng phim mới. Nhân vật của Do Hyun được miêu tả là âm thầm ở bên quan tâm và dạy cờ vây cho nữ chính. Theo lời biên kịch, giữa hai người không có phát sinh tình cảm nam nữ và nhân vật của Lee Do Hyun không chỉ đơn thuần là ở bên hỗ trợ nữ chính mà anh ta còn có sự phát triển theo hướng đen tối hơn thế.

Bạo lực nặng đô và cảnh nóng trần trụi

Được gắn mác 18+, The Glory hứa hẹn là bộ phim nặng đô với nhiều cảnh bạo lực, thậm chí là cả cảnh nóng của nữ phản diện Lim Ji Yeon, người từng được gọi với cái tên "nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Hàn. Phim sẽ là câu chuyện đan xen giữa hiện tại với quá khứ, hứa hẹn khiến khán giả ám ảnh với quá khứ khủng khiếp mà nữ chính Dong Eun đã phải trải qua, song song với đó là những vết sẹo không thể xóa nhòa trên cơ thể ở hiện tại đi kèm với những suy nghĩ vô cùng cực đoan. Quá trình chuẩn bị trả thù của Dong Eun được xây dựng chặt chẽ từ quá khứ, song song với đó, cô sẽ gắn kết với Kang Hyun Nam (do Yeom Hye Ran thủ vai) - một nạn nhân khác của bạo lực. Màn bắt tay này hứa hẹn sẽ mang đến cả sự chết chóc.

Biên kịch Kim Eun Sook chia sẻ: "The Glory không thực hiện thi hành công lý theo bộ máy tư pháp của pháp luật mà là câu chuyện khi nhân vật chọn lựa cách trả đũa theo tư thù cá nhân. Đứng trên lập trường không ủng hộ việc trả thù riêng tư, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu triết lý trả thù của nhân vật chính Moon Dong Eun được những người trưởng thành có đủ nhận thức, sự bao quát và sự đánh giá tốt (về việc trả thù cá nhân) đón nhận. Về cách thể hiện, tôi nghĩ có một phần đen tối trong con người tôi bộc lộ ra". Đặc biệt, biên kịch Kim - người nổi danh với những bộ phim lãng mạn - cũng hứa hẹn về việc phim hoàn toàn không có loveline, điều này hứa hẹn sẽ khiến The Glory kịch tính hơn bao giờ hết.

Tóm lại, The Glory hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem một câu chuyện chuẩn mác 18+, vô cùng tàn khốc, nặng đô với kịch bản hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát của khán giả.

Nguồn ảnh: Netflix