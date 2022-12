Ra mùa 3 rồi mà Emily in Paris vẫn bị chê lên chê xuống: Trai đẹp, thời trang đỉnh cao cũng không gánh nổi tính nết nữ chính!

Sau 2 mùa phim đầy rẫy những tranh cãi thì một trong những series được đón xem nhiều nhất trên Netflix - Emily in Paris đã chính thức trở lại với mùa 3 vào ngày 21/12. Hành trình rong ruổi tại thủ đô nước Pháp của Emily Cooper (Lily Collins) vẫn đẹp, vẫn thơ nhưng cùng với đó là những tình huống "ảo diệu" và những con người khó hiểu không kém, đúng như mọi khi. Khán giả và giới phê bình đã đưa ra những nhận xét đầu tiên về mùa phim, và có thể thấy "cơn nghiện" này vẫn khó có thể chấm dứt.

Emily in Paris ra mắt mùa 3. Ảnh: Netflix

Trong mùa 3 này, nữ chính Emily phải đứng trước những quyết định quan trọng về sự nghiệp và tình yêu. Đó là chuyện bình thường của bất kì người trẻ nào, song khán giả lại một lần nữa ngán ngẩm với mọi quyết định của cô nàng. "Một chân đạp 2 thuyền" vẫn là phong cách sống mà Emily lựa chọn trong lần trở lại này. Từ 2 phương án công việc Madeline và Sylvie, đến 2 phương án tình yêu là Alfie và Gabriel, cô nàng đều muốn có tất, nhưng đồng thời phải khiến đối phương khổ sở với sự "thiếu quyết đoán" của mình.

Emily đứng trước những lựa chọn ở mùa 3. Ảnh: Netflix

Cũng giống như những mùa phim trước, người xem vẫn giữ nguyên quan điểm của rằng Emily in Paris rỗng tuếch, phi lý, còn nữ chính tiếp tục thể hiện tính nết khó ưa. Một khán giả cho biết: "Tình cảm hời hợt của Emily khiến mọi tình huống trong phim trở nên vô lý, giả tạo". Ở phần 3 này, đứng trước những lựa chọn khó khăn nhưng Emily vẫn muốn tất cả, và ngược lại tất cả mọi người cũng muốn Emily.

Khán giả chê nội dung phim, quần áo đẹp cũng không cứu nổi. Ảnh: Chụp màn hình

Tuyến tình cảm của phim vẫn là điều khó chấp nhận. Ảnh: Chụp màn hình

Thời trang và kiểu tóc mới của Emily được khen. Ảnh: Netflix

Mặt khác, thời trang và nhan sắc vẫn là những điểm cộng hiếm hoi của bộ phim dù đã đi qua mùa thứ 3. Thời trang và tạo hình của Emily lần này có sự nâng cấp, đa dạng hơn những phần trước. Thậm chí cô còn có những kiểu tóc mới lạ, tạo nên sự thú vị cho người xem. Những nam chính của phim vẫn rất đẹp trai, thế nhưng thiết lập tính cách lại không gây thiện cảm được như vậy. Một khán giả đánh giá rằng Gabriel nhu nhược, đong đưa chứ không nên chỉ trách mỗi Emily không tốt. "Đàn ông là những điềm đau, nhưng mà vì anh đẹp trai nên em cố xem đến phần này đấy!", cư dân mạng này bình luận hài hước.

Emily bị chỉ trích vì xen vào tình cảm của bạn, được con trai theo như "kiến bu đường". Ảnh: Netflix

Emily và Gabriel đều có vấn đề. Ảnh: Netflix

Khán giả khẳng định mùa 3 của Emily in Paris tiếp tục là mớ hỗn độn. Ảnh: Netflix

Giới phê bình cũng đã có những đánh giá đầu tiên dành cho Emily in Paris mùa 3, và phần lớn đều là những lời chê "có cánh". Trang RollingStone khẳng định mùa 3 đã đánh mất phép màu và rất rối rắm, nội dung thì cứ lặp đi lặp lại nhàm chán trong khi khán giả đã sẵn sàng để bước tiếp rồi. Trong khi đó The Guardian "thì thầm" rằng phim vẫn khá vui nhộn, nhưng không cần phải cố gắng theo dõi tiếp làm gì nữa vì "Emily in Paris là một 'món ăn' mà bạn muốn ăn nữa ăn mãi theo cách tồi tệ. Nó phi lý cùng cực, nhưng nó cũng tươi vui khó cưỡng đến mức không cần thiệt".

Trang Rotten Tomatoes cho Emily in Paris "cà thối", còn khán giả có đánh giá tạm ổn. Ảnh: Rotten Tomatoes

Sau cùng, Emily in Paris mùa 3 vẫn có những vấn đề bỏ ngỏ, và mùa 4 đã chính thức được xác nhận. Không cần quan tâm nội dung có thể phi lý và khó cảm đến mức độ nào, chỉ cần vẫn còn người ủng hộ thì câu chuyện về Emily tại kinh đô thời trang thế giới vẫn sẽ được đẻ nữa, đẻ mãi, đến khi nào Emily chán và về lại Mỹ thì thôi!

Emily in Paris sẽ còn ra bao nhiêu mùa nữa đây? - Ảnh: Netlix

Nguồn ảnh: Netflix