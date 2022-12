Phim Việt Nam đầu tiên lọt top 15 Oscar

Ngày 21/12 (theo giờ Mỹ), Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ công bố danh sách rút gọn của 10 hạng mục, trong đó có Phim tài liệu hay nhất, bao gồm cả phim nói tiếng Anh và không nói tiếng Anh. Bất ngờ nhất khi bộ phim tài liệu Những Đứa Trẻ Trong Sương (Children of the Mist) của Việt Nam đã bất ngờ lọt vào top 15 đề cử.



Danh sách rút gọn bao gồm: Children of the Mist; All That Breathes; All the Beauty and the Bloodshed; Bad Axe; Descendant Fire of Love; Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song; Hidden Letters; A House Made of Splinters; The Janes; Last Flight Home; Moonage Daydream; Navalny; Retrograde; The Territory.