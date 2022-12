Cư dân mạng tranh cãi chuyện Song Hye Kyo đang già đi

Ngày 20/12, buổi họp báo cho phim truyền hình The Glory được tổ chức tại Seoul. Dàn diễn viên chính Song Hye Kyo, Lee Do Hyun, Park Sung Hoon, Lim Ji Yeon và những thành viên khác trong đoàn phim đều có mặt để chia sẻ về vai diễn của họ trong bộ phim báo thù sắp ra mắt của “biên kịch vàng” Kim Eun Sook – người đứng sau thành công của loạt tác phẩm ăn khách nhất nhì xứ sở kim chi như Hậu duệ Mặt trời, Yêu tinh, Quý ngài Ánh dương ...

Song Hye Kyo trong họp báo The Glory.

Như thường lệ, Song Hye Kyo là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Cô xuất hiện với diện mạo nữ tính, thanh lịch. Trong khi người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của “Nữ thần mặt mộc xứ Hàn”, một số cư dân mạng chỉ ra nữ diễn viên sinh năm 1981 bắt đầu lộ dấu hiệu lão hóa.



Trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau của Hàn Quốc, cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi về chủ đề này.

Một bộ phận người dùng mạng bình luận: “Cô ấy già đi rất nhiều”, “Cô ấy không thể chống lại thời gian”, “Dạo này cô ấy trông già hơn rất nhiều”...

Bên cạnh đó, không ít ý kiến bênh vực vợ cũ Song Joong Ki: “Đó là vấn đề của góc chụp ảnh”, “Cô ấy đã ngoài 40 tuổi, tất nhiên dấu hiệu tuổi tác sẽ bắt đầu lộ ra. Cô ấy không phải ma cà rồng”, “Có nhầm không khi nói cô ấy đang già đi?”, “Trông cô ấy trẻ hơn so với tuổi của mình”, “Có phải mọi người đều mong cô ấy trường sinh bất tử”, “Theo lẽ tự nhiên, ai cũng sẽ già đi. Vậy thì sao chứ?”, “Thật nực cười. Cô ấy 41 tuổi và cô ấy vẫn toát lên vẻ sang trọng”...

Ngoài ra, nhiều người tỏ ra hoài nghi về màn trình diễn của Song Hye Kyo trong phim mới: “Tôi thực sự có thể tưởng tượng ra diễn xuất của cô ấy chỉ bằng cách nghe giọng nói và nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi tò mò không biết biên kịch đã viết bộ phim như thế nào", "Không biết diễn xuất của cô ấy có tiến bộ không", “Cô ấy luôn đóng cùng một kiểu diễn xuất trong các bộ phim truyền hình khác nhau. Trước đây tôi từng xem phim của cô ấy vì cô ấy xinh đẹp, nhưng giờ tôi đã bỏ cuộc”...

Cư dân mạng tranh cãi về nhan sắc tuổi 41 của Song Hye Kyo.

The Glory đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Song Hye Kyo sau “bom xịt” Now, We Are Breaking Up (tựa Việt: Bây giờ, chúng ta đang chia tay ) vào năm 2021. Cô gây thất vọng vì quá nhạt nhòa, bị đàn em lấn lướt. Dân mạng đánh giá nhân vật Young Eun không khác gì những vai diễn trước đây mỹ nhân sinh năm 1981 thể hiện, đều thuộc kiểu phụ nữ giỏi giang, hoàn hảo đến mức thiếu điểm nhấn. Không chỉ diễn xuất an toàn, biểu cảm bình thường, cách ăn mặc của Song Hye Kyo trong phim cũng theo phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch như mọi bộ phim tình cảm Hàn Quốc khác dù đang ở trong một bộ phim truyền hình về thời trang.



Trong phim mới, Song Hye Kyo có bước chuyển mình khi lần đầu đóng vai có nội tâm đen tối, nham hiểm. Tạo hình cũng đơn giản, u ám phù hợp với hình tượng cô gái lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, muốn trả thù những người làm hại mình.

Người hâm mộ kỳ vọng với The Glory , mỹ nhân họ Song có màn lột xác ấn tượng, chứng minh được vị thế của sao nữ hạng A trong showbiz Hàn Quốc.

