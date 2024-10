Thầy phong thủy dặn kỹ: Két sắt trong nhà phạm phải 5 điều này, cả người lẫn của đều lao đao

Người ta tin rằng, chỉ cần bố trí két sắt trong nhà hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ gia tăng vận may, đặc biệt là vận tiền tài. Ngược lại, phạm phải những điều kiêng kỵ có thể rước điềm xúi quẩy cho gia chủ, khiến gia đạo không hưng thịnh, làm ăn khó thuận buồm xuôi gió.



Điển hình là 5 điều sau!

1. Đặt các thiết bị điện tử trên nóc két sắt

Theo quan niệm phong thủy, két sắt thuộc tính kim nên tất cả những đồ vật khiến cho tính kim bị xuất khí hoặc cản trở tính kim đều không phù hợp để đặt trên nóc két sắt.

Các thiết bị điện tử như đèn ngủ, sạc điện thoại, điều khiển tivi, điều hòa... chính là một ví dụ điển hình. Ở góc nhìn khác, các món đồ này đều được quy là nhiệt và mang tính hỏa, mà trong ngũ hành Kim lại khắc Hỏa. Vậy nên gia chủ không muốn thất thoát tài sản hoặc gây động tài khí thì tốt nhất nên tránh phạm lỗi này. Mặc dù bề mặt nóc két sắt bằng phẳng, có thể tận dụng để đựng đồ vật nhưng không phải món nào cũng đem lại vượng tiền tài.

2. Đặt két sắt đối diện gương

Đặt két sắt cạnh gương hay gần gương cũng đều không nên, đặc biệt vị trí đối diện gương càng là điều tối ky. Bởi theo quan niệm phong thủy, két sắt là nơi thu hút vượng khí, trong khi gương lại có tính chất phản chiếu, phản ngược. Khi gương chiếu vào két sắt sẽ vô hình tạo nên hiện tượng giả tài lộc, dễ mang lại nhiều điểm gở và vận xui cho gia chủ.

3. Đặt két sắt hướng thẳng ra cửa

Người ta quan niệm rằng két sắt dù đặt ở vị trí nào trong nhà cũng cần tránh đặt hướng đối điện và chiếu thẳng cửa ra vào. Bởi với bố cục cơ bản của 1 căn phòng, chỉ cần mở cửa ra, thậm chí chưa bước chân vào phòng đã có thể nhìn thấy két sắt. Điều này là không nên, vì sự phô trương có thể khiến tài lộc khó vào, tiền bạc thất thoát.

4. Đặt két sắt ở gần khu vực vòi nước, bồn cầu

Đối với những gia đình sử dụng thiết kế phòng ngủ có thêm nhà vệ sinh khép kín, gia chủ cần lưu ý tránh đặt két sắt đối diện cửa phòng vệ sinh hoặc tựa lưng vào tường (nơi bố trí vòi nước, bồn cầu...). Những vị trí này đều không phù hợp với năng lượng phong thủy của két sắt, đặt ở đây sẽ khiến tài vượng khó đi lên.

5. Đặt linh thú bên trong két sắt

Các linh thú đều là vật phẩm phong thủy có ý nghĩa may mắn, tốt đẹp. Nhưng nhiều người cho rằng không nên đặt món đồ này trong két sắt. Lý do là bởi, linh thú đặt trong két sắt sẽ giống như đang bị nhốt kín trong không gian tối tăm và bí bách, có thể gây cản trở vận tài lộc. Do đó, gia chủ nên đặt linh thú ở ngoài hoặc ở trên két sắt - như một cách để thu hút sinh khí và gia tăng may mắn cho gia đình.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp