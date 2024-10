Phong thủy tồn tại "2 nên 3 tránh" quanh giường ngủ, làm đúng lợi được cả sức khỏe lẫn vận may

Theo quan niệm phong thủy, mỗi khu vực và không gian trong nhà lại mang một ý nghĩa riêng biệt. Với phòng ngủ, nơi đây được xem là chốn nghỉ ngơi, thư giãn nhằm cải thiện tinh thần sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Vậy nên, để tạo được cảm giác an yên cũng như đem lại nhiều may mắn cho không gian này, các chuyên gia phong thủy đã đặc biệt chỉ ra 3 thứ nên tránh và 2 vật nên đặt ở phòng ngủ, mà cụ thể hơn là vị trí đầu giường.

3 thứ tránh đặt ở đầu giường ngủ

Gương

Gương là vật dụng phổ biến trong nhà nhưng gia chủ cần lưu ý về vị trí đặt gương để không làm ảnh hưởng đến tài lộc, phong thuỷ nhà ở. Cần tránh đặt gương ở phía đối diện giường và vị trí đầu giường ngủ. Bởi khi đặt ở các vị trí này, tính phản xạ của gương có thể làm ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, thường xuyên khiến gia chủ giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Không chỉ gây tổn hại về mặt tinh thần, đặt gương sai vị trí còn có thể ảnh hưởng đến vận trình tình cảm, nhất là mối quan hệ vợ chồng sẽ dễ gặp trục trặc và liên tục xảy ra bất đồng, cãi vã.

Tượng Phật

Phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, thư giãn nên đây không phải vị trí thích hợp để đặt tượng Phật. Xét trên góc độ tín ngưỡng và quan niệm phong thuỷ thì điều này đều không nên. Tượng Phật vô cùng linh thiêng nên cần được đặt ở nơi trang trọng, tuyệt đối tránh để ở phòng ngủ, đặc biệt là vị trí đầu giường. Người xưa tin rằng để món đồ có tính tôn nghiêm như thế trong phòng ngủ nghĩa là đang giấu tài lộc, khiến cho sự nghiệp lận đận, long đong.

Đồ sắc nhọn

Những vật sắc nhọn như kim khâu, dao kéo... theo quan niệm người xưa và cả lời khuyên của chuyên gia phong thuỷ, đều là những vật mang nguồn năng lượng mạnh. Do đó, đặt ở vị trí đầu giường có thể vô hình tạo áp lực và gây cảm giác bất an. Đặc biệt là trong vấn đề công việc, gia chủ sẽ liên tục cảm thấy mệt mỏi, đau đầu và gặp xui xẻo. Vậy nên, muốn việc làm ăn thuận buồm xuôi gió thì cần tránh đặt những vật dụng sắc nhọn này ở khu vực đầu giường.

2 thứ nên đặt ở đầu giường ngủ

Đèn ngủ

Đèn ngủ là đồ vật có ánh sáng dễ chịu, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Vậy nên chúng là món đồ hợp lý để đặt trong không gian nghỉ ngơi, thư giãn. Các chuyên gia phong thuỷ cũng cho rằng 2 bên đầu giường là vị trí tốt để đặt đèn ngủ, nhằm tạo cảm giác hài hoà cân xứng, ngụ ý cho sự thuận hoà.

Khi chọn đèn ngủ, gia chủ nên tránh những loại đèn có hình thù kỳ quái và ưu tiên sử dụng đèn có ánh sáng vàng dịu nhẹ.

Túi đậu đỏ

Đậu đỏ luôn được xem là vật may mắn trong cuộc sống. Người ta tin rằng đặt 1 túi đậu đỏ dưới gối giường ngủ thì có thể thu hút may mắn và hoá giải xui xẻo. Để gia tăng điềm lành, gia chủ nên chọn những hạt đậu chắc mẩy, không bị sâu mọt, sau đó cho đậu đỏ vào túi gấm rồi thắt chặt miệng túi, đặt xuống dưới gối ngủ. Người xưa quan niệm nữ dùng 9 hạt, nam dùng 7 hạt để tăng vận tiền tài cũng như cầu bình an, cầu cho đời sống tình cảm luôn suôn sẻ và hanh thông.

Nếu đặt túi đậu đỏ dưới gối, gia chủ nên thay đậu đỏ 1 tuần/lần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp