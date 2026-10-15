Câu chuyện đầy nhân văn của thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM), khi gửi bức thư gạt bỏ nỗi lo điểm trừ nề nếp cho học sinh phải mang dép đi học ngày mưa, qua đó khẳng định sự an toàn và thấu hiểu học sinh luôn là ưu tiên hàng đầu của nhà trường.

Những ngày cuối tháng 9, TPHCM liên tục xuất hiện các trận mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu. Thời tiết xấu không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, công việc của người dân mà còn gây khó khăn cho học sinh trên đường đến trường.

Sau trận mưa kéo dài hơn 3 giờ khiến nhiều khu vực tại TPHCM ngập sâu hôm 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, đã gửi thư tới phụ huynh và học sinh, nhắn nhủ các em chú ý đảm bảo an toàn khi di chuyển trong những ngày mưa bão.

Thầy hiệu trưởng TP.HCM kể chuyện ngồi viết thư cho học sinh lúc tối muộn chỉ vì lo một đôi giày ướt

Trong thư, thầy Đảo cho biết nhiều học sinh sau khi tan trường có thể bị ướt quần áo, cặp sách, giày dép, thậm chí về nhà muộn. “Thầy rất lo cho sự an toàn của các em”, thầy viết.

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, thầy nhắc học sinh khi di chuyển cần thận trọng, tránh những đoạn đường ngập sâu, đồng thời chú ý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, các bảng hiệu, mái che và vật dụng có thể rơi xuống. “Khi cần thiết, hãy tìm nơi trú an toàn và liên hệ với gia đình để được hỗ trợ”, thầy Đảo nhắn nhủ.

Đặc biệt, trước việc nhiều học sinh có thể bị ướt giày sau khi đi qua những đoạn đường ngập, thầy Đảo cho rằng các em không cần quá lo lắng về chuyện này. “Còn chuyện đôi giày thì… không sao cả!”, thầy viết, đồng thời cho biết nếu giày dép bị ướt, học sinh có thể đến trường bằng một đôi dép hoặc đổi sang đôi giày khác vào ngày hôm sau. Nhà trường sẽ không trừ điểm rèn luyện chỉ vì học sinh thay đổi giày dép do ảnh hưởng của mưa.

Bức thư nhắn gửi tràn đầy tình cảm của thầy Đỗ Đình Đảo nhận được nhiều sự xúc động từ phụ huynh và học sinh được đăng trên fanpage nhà trường

Thầy Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ

Theo thầy Đảo, điều quan trọng là học sinh biết tự bảo vệ mình, giữ gìn sức khỏe và trở về nhà an toàn sau mỗi ngày học. “Một đôi giày không nói lên nhân cách của một học sinh. Một bộ quần áo bị ướt cũng không làm thay đổi giá trị của trí tuệ và con người”, thầy chia sẻ.

Thầy cũng nhắn phụ huynh hãy thông cảm nếu hành trình đón con có thể lâu hơn thường lệ trong những ngày mưa bão.

Lời nhắn ngắn gọn được đặt ở cuối thư, "Con về nhà an toàn là được rồi!" như một lời vỗ về dịu dàng và đầy tình cảm. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em, thầy cũng khuyến cáo học sinh sau khi bị ướt mưa cần thay quần áo khô, uống nước ấm, giữ ấm cơ thể và báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân nếu cảm thấy không khỏe.

Từ góc sân trường lúc 7 giờ tối đến sự thấu hiểu lòng học sinh

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Đảo cho biết, "Khoảng 7 giờ tối hôm đó, trong sân trường vẫn còn chừng 7 em học sinh ngồi ở các băng ghế đá chờ bố mẹ. Tôi đến hỏi thăm thì các con tâm sự là bố mẹ đang bị kẹt xe quá chừng. Phải đến khoảng 7 giờ 45 tối, phụ huynh mới đến đón hết các con về.

Thấy đôi giày của các em bị ướt sũng, tôi chợt nghĩ: Ngày mai đi học, nếu phải mang dép vì giày chưa kịp khô thì các em có lo bị trừ điểm nề nếp hay không? Chắc chắn các em sẽ rất bất an. Vì vậy, tôi đã ngồi ngay vào máy tính, gõ vài dòng tin nhắn gửi cho các bạn lớp trưởng để nhắn các con cứ hoàn toàn yên tâm...".

Những cuộc trò chuyện gần gũi giữa thầy hiệu trưởng và học sinh xóa tan khoảng cách thầy trò

Không chỉ quan tâm đến các em học sinh, mà cơ sở vật chất của nhà trường cũng thường xuyên được kiểm tra để đảm bảo an toàn cho các em trong quá trình học tập.

"Đặc biệt là trong những ngày mưa lớn liên tục như thời gian qua tại TP.HCM, tôi luôn chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường phải thường xuyên kiểm tra từng mái tôn, từng dãy phòng học. Hễ phát hiện phòng nào bị thấm dột là phải cho sửa chữa ngay lập tức, đảm bảo làm sao để thầy cô an tâm lên lớp và các em học sinh có một phòng học tươm tất.

Riêng về việc đưa đón, tôi cũng thường xuyên dặn dò các phụ huynh là phải đặt sự an toàn của con em mình lên hàng đầu. Đặc biệt, khi di chuyển qua những vùng nước ngập trũng, nước chảy xiết, hay khi đứng trú mưa phía dưới các biển hiệu, biển quảng cáo... phụ huynh phải hết sức cẩn trọng để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các con", thầy Đảo chia sẻ.

Chia sẻ với chúng tôi, em Gia Linh- học sinh trường THPT Nguyễn Hữu Thọ cho biết, "Thầy Đảo cũng rất là tâm lý. Những ngày mưa giày của bọn em hay bị ướt, khi đọc được tâm thư ấy thì em cảm thấy rất là trân trọng và biết ơn".

"Trước đây, trường có quy định học sinh chỉ được mang giày thể thao bata và không được đi sandal. Nhưng giày bata đa số làm bằng vải nên hễ gặp ngày mưa là bị ướt sũng. Rất may là thầy đã tạo điều kiện cho bọn em được linh hoạt mang dép cao su đến trường, nhờ vậy mà tránh được việc bị ướt chân rồi dẫn đến bị cảm lạnh...", một học sinh khác chia sẻ.

Theo thầy hiệu trưởng Trường Nguyễn Hữu Thọ, các thầy cô không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn luôn đồng hành cùng các em trong cuộc sống. Trước những tình huống thời tiết bất lợi, nhà trường luôn đặt sự an toàn của học sinh lên trên hết chứ không vì mấy điểm trừ rèn luyện. "Với những tình huống thời tiết bất lợi như vậy, nhà trường luôn luôn đặt sự an toàn của các con lên trên hết, chứ không bao giờ vì mấy điểm trừ rèn luyện. Kế hoạch thì có thể điều chỉnh, thay đổi mỗi ngày, nhưng sự an toàn của học sinh phải luôn là ưu tiên số một".

Thầy Đảo cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi học sinh ở trường rất mạnh dạn, sẵn sàng chia sẻ với thầy cô ở trường. "Từ trước đến nay, học sinh thường có tâm lý e ngại, giữ khoảng cách và không dám bày tỏ với thầy hiệu trưởng. Nhưng riêng tại trường Nguyễn Hữu Thọ, tôi thấy mình rất may mắn khi các em vô cùng mạnh dạn. Cứ thấy tôi ở đâu là các em lại chủ động chạy đến: 'Thầy ơi, con muốn kể cái này...', 'Con muốn nói điều này...'. Chính nhờ những chia sẻ rất thực tế từ đáy lòng đó của các em mà tôi mới biết được ở lứa tuổi Gen Z, các con thực sự đang cần gì.", thầy Đảo nói.