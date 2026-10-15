Quách Quốc Nam chuyển khoản 367,6 triệu đồng vào tài khoản Agribank của Lê Hoàng Nam cùng ở Cà Mau: Công an rà soát giao dịch

Nhận được 367,6 triệu đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản Agribank, người đàn ông ở Cà Mau đã chủ động phối hợp với Công an xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ nhân.

Ngày 15/10, Công an xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị vừa hỗ trợ xác minh, giúp người dân hoàn trả 367,6 triệu đồng nhận được do chuyển khoản nhầm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của những người liên quan.

Trước đó, ngày 23/9/2026, tài khoản ngân hàng Agribank của ông Lê Hoàng Nam, trú tại ấp 15, xã Vĩnh Mỹ, bất ngờ nhận được 367,6 triệu đồng từ một giao dịch chuyển khoản. Nhận thấy đây là khoản tiền không thuộc về mình, ông Nam đã chủ động phối hợp với Công an xã để xác minh, làm rõ sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Mỹ xác định số tiền trên thuộc về ông Quách Quốc Nam, trú tại ấp Vịnh Nước Sôi, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền, hướng dẫn, ông Lê Hoàng Nam đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Ngày 14/10/2026, tại trụ sở Công an xã Vĩnh Mỹ, dưới sự chứng kiến và hỗ trợ của cán bộ Công an, hai bên đã hoàn tất việc hoàn trả 367,6 triệu đồng.

Vụ việc là lời nhắc nhở người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Nếu chuyển khoản nhầm, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để yêu cầu tra soát, phối hợp xác minh và thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định.

Đối với người nhận được tiền không rõ nguồn gốc, cơ quan Công an khuyến cáo cần chủ động liên hệ ngân hàng để xác minh, không tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiếp khoản tiền khi chưa làm rõ giao dịch.

Theo quy định tại Điều 579 và Điều 580 Bộ luật Dân sự năm 2015, người chiếm hữu, sử dụng hoặc được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật có nghĩa vụ hoàn trả theo quy định. Trường hợp có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, hành vi cố tình không trả lại tài sản có thể bị xem xét xử lý theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bên cạnh đó, người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả vờ chuyển nhầm tiền rồi yêu cầu hoàn trả vào tài khoản của người thứ ba; giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cán bộ Công an để yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin bảo mật, truy cập đường link lạ hoặc chuyển thêm tiền.

Khi gặp những tình huống này, người dân cần xác minh thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ và kịp thời trình báo cơ quan Công an nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc chiếm đoạt tài sản.

Việc ông Lê Hoàng Nam chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả số tiền lớn cho người chuyển nhầm, cùng sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, lan tỏa tinh thần trung thực và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Cà Mau)