Thấy 5 dấu hiệu này xuất hiện vào buổi tối, cẩn thận lá gan đang ngập trong mỡ

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ quá mức trong tế bào gan, chiếm trên 5% trọng lượng của gan. Bệnh được chia thành 2 nhóm chính là gan nhiễm mỡ do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu. Trong đó, thể không do rượu thường gặp hơn và hay liên quan đến béo phì, hội chứng chuyển hóa.

Gan nhiễm mỡ nếu kéo dài và không được xử trí kịp thời có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan, thậm chí suy gan. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đi khám kịp thời có ý nghĩa rất quan trọng, giúp phát hiện bệnh trước khi tổn thương gan trở nên nặng hơn.

Điều đáng nói là bệnh thường không biểu hiện rầm rộ ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, vào buổi tối, cơ thể có thể xuất hiện một số tín hiệu rõ hơn.

5 dấu hiệu xuất hiện vào buổi tối cảnh báo gan nhiễm mỡ

Khó chịu vùng bụng trên bên phải

Một trong những biểu hiện thường gặp là cảm giác khó chịu ở vùng bụng, đặc biệt là phía trên bên phải. Cảm giác này có thể tăng lên vào buổi tối, khiến người bệnh khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu. Nhiều người mô tả đó là cảm giác đầy tức, nặng bụng hoặc như có áp lực đè lên vùng gan. Vì triệu chứng không quá dữ dội nên không ít người dễ bỏ qua.

Mệt mỏi và suy yếu rõ rệt vào ban đêm

Gan nhiễm mỡ cũng có thể đi kèm cảm giác mệt mỏi, kiệt sức hoặc yếu sức rõ hơn khi đêm xuống. Đây không chỉ là trạng thái mệt thông thường sau một ngày dài, mà là cảm giác uể oải kéo dài, thiếu năng lượng. Tình trạng này được cho là liên quan đến việc gan suy giảm khả năng xử lý độc tố và tạo năng lượng cho cơ thể.

Mất ngủ hoặc ngủ chập chờn

Rối loạn giấc ngủ là một dấu hiệu khác không nên xem nhẹ. Người mắc gan nhiễm mỡ có thể khó ngủ, ngủ không yên giấc hoặc thức dậy nhiều lần giữa đêm. Cảm giác khó chịu trong cơ thể khiến họ khó thư giãn hoàn toàn. Không chỉ vậy, sự rối loạn chuyển hóa cũng có thể góp phần làm chất lượng giấc ngủ suy giảm.

Đổ mồ hôi nhiều về đêm

Một số người có thể tỉnh dậy giữa đêm trong tình trạng mồ hôi ra nhiều, dù phòng ngủ không nóng. Đây là biểu hiện dễ gây lo lắng vì có thể bị nhầm với nhiều vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, trong trường hợp gan nhiễm mỡ, tình trạng này có thể xuất hiện khi gan gặp khó khăn trong việc điều hòa thân nhiệt. Nếu hiện tượng này xảy ra thường xuyên, người bệnh nên chú ý theo dõi.

Chán ăn, nhất là vào buổi tối

Sự thay đổi trong cảm giác thèm ăn cũng có thể là một tín hiệu cảnh báo. Người bệnh có thể bỗng ăn ít hơn vào buổi tối, không còn hứng thú với bữa ăn hoặc nhanh thấy ngán. Nếu tình trạng này kéo dài, cơ thể có nguy cơ sụt cân và phát sinh các vấn đề dinh dưỡng.