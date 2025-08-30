Thấy 4 thứ này ở vùng đầu và mặt, đi khám ngay kẻo ung thư "ăn" hết phổi!

Khi nhắc đến ung thư phổi, hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến các triệu chứng quen thuộc như ho dai dẳng, khó thở hay đau tức ngực. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác này có thể phát đi tín hiệu cảnh báo ở những vị trí mà ít ai ngờ tới, đặc biệt là ở vùng đầu và mặt.

Đôi khi, một cơn đau ở vị trí chẳng liên quan lại là lời "nhắn nhủ" thầm lặng từ khối u đang lớn dần trong lồng ngực. Đừng chủ quan, bởi những dấu hiệu tưởng chừng vô hại này có thể là chìa khóa để phát hiện bệnh sớm và cứu lấy mạng sống của bạn!

1. Đau đầu dai dẳng không rõ nguyên nhân

Ảnh minh họa

Một cơn đau đầu nặng và kéo dài, không đáp ứng với các loại thuốc giảm đau thông thường có thể là dấu hiệu cảnh báo của ung thư phổi. Theo Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), khoảng 10% bệnh nhân ung thư phổi có di căn lên não. Khi đó, các khối u gây áp lực lên dây thần kinh và mạch máu, dẫn đến những cơn đau đầu dữ dội. Ngoài ra, ngay cả khi chưa di căn, ung thư phổi vẫn có thể gây đau đầu, đặc biệt là vào ban đêm, do ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu lên não.

2. Ù tai, suy giảm thính lực khó hiểu

Ù tai hoặc giảm thính lực kéo dài mà không có nguyên nhân rõ ràng có thể liên quan đến ung thư phổi. Theo nghiên cứu từ Trường Đại học Stanford (Hoa Kỳ), ung thư phổi có thể gây tăng áp lực nội sọ hoặc xâm lấn các dây thần kinh liên quan đến tai. Tình trạng này thường đi kèm với cảm giác mất cân bằng hoặc đau đầu. Một báo cáo từ Tạp chí Y học Hô hấp Lancet cũng cho biết ung thư phổi di căn đến não hoặc dây thần kinh thính giác có thể gây mất thính lực ở một bên tai.

3. Sưng phù mí mắt, giảm thị lực bất thường

Những bất thường về thị lực hoặc mí mắt như sưng phù, sụp mí có thể là dấu hiệu cảnh báo. Một nguyên nhân là do hội chứng Horner, khi khối u ở đỉnh phổi (khối u Pancoast) chèn ép dây thần kinh, dẫn đến sụp mí mắt và đồng tử co nhỏ ở một bên. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, khoảng 20% bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ có thể gặp triệu chứng này. Ngoài ra, khối u chèn ép tĩnh mạch chủ cũng có thể gây ứ đọng tuần hoàn, dẫn đến sưng mí mắt và giảm thị lực.

Ảnh minh họa

4. Hơi thở hôi, thay đổi giọng nói dai dẳng

Hơi thở có mùi hôi và giọng nói thay đổi là những triệu chứng ít người ngờ tới. Hơi thở hôi xuất hiện khi khối u phổi gây tắc nghẽn đường thở, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Một nghiên cứu từ Trường Đại học Y Harvard (Hoa Kỳ) đã chỉ ra rằng hơi thở hôi có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Bên cạnh đó, giọng nói khàn hoặc yếu đi thường xảy ra khi khối u xâm lấn hoặc chèn ép dây thần kinh thanh quản. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, đây là triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn muộn.

Các dấu hiệu trên cũng có thể là triệu chứng của các bệnh lý khác chứ không nhất thiết là ung thư phổi. Tuy nhiên, nếu bạn gặp phải một hoặc nhiều triệu chứng bất thường kéo dài, tốt nhất là nên đi khám sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor