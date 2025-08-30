Cây người Việt chỉ ăn quả, không ngờ lá quý như "nhân sâm của người nghèo", ở quê mọc um tùm

Nhiều người đã quen thuộc với quả xoài, nhưng có thể vẫn chưa biết rằng lá xoài cũng có thể ăn được.

Những lá xoài non màu xanh rất mềm, thường được chế biến và sử dụng trong ẩm thực của một số nền văn hóa. Do chứa nhiều dưỡng chất, lá xoài còn được dùng để pha trà và làm thực phẩm bổ sung.

Lá xoài đã được sử dụng trong y học cổ truyền Ayurveda (một hệ thống y học Hindu truyền thống của người Ấn Độ) và y học cổ truyền Trung Quốc hàng nghìn năm nay. Ngoài quả, thân, vỏ, rễ, lá xoài cũng được ứng dụng trong y học dân gian, đặc biệt được cho là có tác dụng hỗ trợ điều trị tiểu đường và nhiều bệnh khác.

Sau đây là những lợi ích sức khỏe nổi bật của lá xoài, đã được khoa học chứng minh.

Lá xoài giúp ổn định đường huyết

Theo các nghiên cứu khoa học, lá xoài sở hữu nhiều hợp chất có khả năng giúp kiểm soát và ổn định đường huyết hiệu quả. Trong đó có anthocyanins – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm stress oxy hóa, bảo vệ tế bào beta tuyến tụy khỏi tổn thương, từ đó cải thiện khả năng tiết insulin của cơ thể.

Ngoài ra, lá xoài còn chưa axit corosolic giúp thích sản xuất glycogen ở gan, giúp dự trữ glucose dư thừa trong máu, hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn. Chất xơ trong lá xoài cũng có khả năng làm chậm tốc độ hấp thu glucose trong đường ruột, góp phần kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Polyphenol dồi dào trong lá xoài có thể giúp tăng cường tính đàn hồi của mạch máu, giảm nguy cơ hình thành mảng bám, từ đó giúp ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch như xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ. Lá xoài chứa nhiều Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tim khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Bên cạnh đó, do rất giàu chất xơ nên lá xoài có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL) trong cơ thể, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Kali trong lá xoài cũng có khả năng giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ.

Có thể có tác dụng chống viêm

Một trong những lợi ích chính của lá xoài đến từ hoạt chất mangiferin với đặc tính kháng viêm.

Viêm là phản ứng miễn dịch tự nhiên, nhưng tình trạng viêm mạn tính có thể làm tăng nguy cơ nhiều bệnh.

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất lá xoài có thể bảo vệ não khỏi các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Tuy nhiên, các nghiên cứu trên người vẫn còn hạn chế.

Có thể ngăn ngừa tăng mỡ thừa

Chiết xuất lá xoài được chứng minh giúp điều chỉnh béo phì, tiểu đường và hội chứng chuyển hóa thông qua việc tác động đến quá trình trao đổi chất béo.

Thí nghiệm trên chuột và tế bào cho thấy chiết xuất lá xoài hạn chế tích tụ mỡ và làm tăng nồng độ adiponectin - một loại protein có vai trò quan trọng trong chuyển hóa mỡ và đường.

Trong một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 97 người thừa cân, nhóm dùng 150mg mangiferin mỗi ngày có chỉ số kháng insulin thấp hơn, mỡ máu giảm so với nhóm dùng giả dược.

Thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa

Uống nước lá xoài có tác dụng như thuốc bổ dạ dày, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể và giúp ngăn ngừa nhiều bệnh về dạ dày như loét dạ dày và rối loạn tiêu hóa.

Có thể có đặc tính chống ung thư

Các polyphenol có trong lá xoài bao gồm gallotannin, axit phenolic, quercetin và mangiferin có tác dụng phòng ngừa đối với nhiều loại ung thư do đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của chúng.

Tăng cường mạch máu

Lá xoài có đặc tính hạ huyết áp, giúp tăng cường mạch máu và điều trị chứng giãn tĩnh mạch.

Tăng cường sức khỏe làn da

Lá xoài có đặc tính chống oxy hóa có thể chống lại các dấu hiệu lão hóa da, tăng sản xuất collagen và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Mangiferin, một hợp chất có trong lá xoài, cũng có thể giúp điều trị bệnh vẩy nến (một tình trạng da gây ra các mảng da khô, ngứa).

Hỗ trợ điều trị sỏi mật và sỏi thận

Lá xoài chứa hàm lượng axit citric dồi dào, giúp hòa tan các khoáng chất trong sỏi, làm mềm sỏi và kích thích bài tiết sỏi ra ngoài theo đường niệu. Các hợp chất polyphenol trong lá xoài có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp giảm viêm, ngăn ngừa hình thành sỏi mới và bảo vệ gan, thận khỏi tổn thương do sỏi gây ra. Trong khi đó kali trong loại lá này giúp lợi tiểu, tăng cường đào thải độc tố và cặn bã ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ điều trị sỏi.

Làm đẹp da và tóc

Lá xoài chứa tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe làn da. Chiết xuất lá xoài có thể làm giảm nếp nhăn, dấu hiệu lão hóa và khô da đồng thời cũng giúp sản xuất collagen có thể làm giảm nếp nhăn và nếp nhăn trên khuôn mặt. Ngoài ra, các chất dinh dưỡng như vitamin C và A trong lá xoài cũng có tác dụng làm cho mái tóc của bạn trở nên bóng mượt.