Bữa ăn của Hoàng gia: Bữa sáng ưa thích của Công nương Diana hóa ra vừa giữ dáng lại giúp dưỡng da đẹp mịn từ bên trong!

Thay vì gọi những món xa xỉ như trứng cá muối hay nấm truffle, Công nương Diana rất chú trọng đến một khởi đầu ngày mới lành mạnh. Đầu bếp riêng Darren McGrady của Công nương Diana đã chia sẻ về thói quen ăn sáng của bà trong một video trên YouTube. Ông cho biết: "Bữa sáng thường xuyên của bà ấy là một món gọi là yến mạch qua đêm".

Điều này cho thấy Công nương Diana là người tiên phong trong xu hướng ẩm thực lành mạnh, bởi yến mạch qua đêm trở nên phổ biến trên mạng xã hội vào khoảng năm 2012, trong khi bà đã thưởng thức món này từ năm 1993.

Công thức yến mạch qua đêm này được Công nương Diana ưa chuộng sau chuyến thăm một phòng khám sức khỏe ở Thụy Sĩ. Tại đây, bà đã được thưởng thức món Bircher Muesli và yêu thích đến mức mang công thức về Anh, yêu cầu đầu bếp riêng làm cho mình mỗi sáng. Đây là một minh chứng cho thấy dù là thành viên hoàng gia, Công nương Diana vẫn giữ được sự giản dị và gần gũi trong đời sống thường ngày.

Vậy, làm thế nào để có được bữa sáng yến mạch qua đêm giống như Công nương Diana?

Đầu bếp McGrady đã tiết lộ công thức chi tiết như sau:

- Đầu tiên, vào buổi tối trước khi ăn, bạn cần cho một cốc yến mạch cán vào bát, sau đó thêm một cốc nước cam tươi rồi để hỗn hợp ngâm trong tủ lạnh qua đêm. Đầu bếp McGrady khuyên nên dùng yến mạch cán vì theo ông, "đây là loại yến mạch ngon nhất."

- Sáng hôm sau, yến mạch sẽ nở ra do đã hấp thụ nước cam. Lúc này, bạn cho thêm một cốc sữa chua Hy Lạp vào để bổ sung protein. Trộn đều sữa chua với yến mạch bằng thìa, sau đó cho thêm một thìa mật ong.

Đầu bếp McGrady lưu ý: "Tôi thích dùng mật ong nguyên chất và tôi khuyên bạn nên điều chỉnh lượng mật ong theo khẩu vị của mình. Nếu bạn thích ngọt thì có thể cho thêm, nhưng đừng quá nhiều".

- Tiếp theo, vắt thêm nước cốt của một quả chanh vào hỗn hợp. Các nguyên liệu còn lại tùy thuộc vào sở thích cá nhân. Bạn có thể thêm các loại hạt hoặc quả mọng.

Công thức gốc của Công nương Diana bao gồm một nửa quả táo Honeycrisp bào nhỏ, việt quất tươi và quả óc chó nướng. Cuối cùng, trộn đều tất cả nguyên liệu, cho vào bát, trang trí thêm quả óc chó và việt quất là bạn đã có một bữa sáng hoàng gia đúng điệu.

Ăn yến mạch ngâm qua đêm có tác dụng gì?

Yến mạch ngâm qua đêm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ giá trị dinh dưỡng cao và cách chế biến giữ được tối đa dưỡng chất. Dưới đây là các tác dụng chính:

Hỗ trợ tiêu hóa: Yến mạch giàu chất xơ hòa tan (beta-glucan), giúp cải thiện tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Ngâm qua đêm làm yến mạch mềm hơn, dễ tiêu hóa hơn.

Tốt cho tim mạch: Beta-glucan trong yến mạch giúp giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, yến mạch còn chứa chất chống oxy hóa (avenanthramides) giúp bảo vệ mạch máu.

Ổn định đường huyết: Chất xơ hòa tan làm chậm quá trình hấp thụ đường, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt có lợi cho người bị tiểu đường loại 2 hoặc muốn duy trì năng lượng ổn định.

Hỗ trợ giảm cân: Yến mạch ngâm tạo cảm giác no lâu do chất xơ và protein, giúp giảm cảm giác thèm ăn. Calo trong yến mạch tương đối thấp, phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh.

Cung cấp dinh dưỡng đa dạng: Yến mạch chứa nhiều vitamin (B1, B5), khoáng chất (sắt, magie, kẽm) và protein thực vật. Khi kết hợp với sữa, trái cây hoặc hạt, món ăn trở thành nguồn dinh dưỡng cân bằng.

Tiện lợi và dễ chế biến: Ngâm yến mạch qua đêm tiết kiệm thời gian, dễ tùy chỉnh với các nguyên liệu như sữa, yogurt, trái cây, hoặc các loại hạt, phù hợp với nhiều khẩu vị.

Tăng cường sức khỏe da: Các chất dinh dưỡng trong yến mạch, đặc biệt là kẽm và vitamin B, có thể hỗ trợ sức khỏe làn da, giảm viêm và duy trì độ ẩm.

Lưu ý:

- Nên chọn yến mạch nguyên cám để tối ưu dinh dưỡng.

- Kết hợp với các nguyên liệu lành mạnh như trái cây tươi, sữa không đường, hoặc hạt chia để tăng lợi ích.

- Người dị ứng gluten cần chọn yến mạch được chứng nhận "gluten-free".