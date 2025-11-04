Tháp cổ ở Rome bị sập, đè chết công nhân

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông này được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường vào cuối ngày trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đến bệnh viện, song không qua khỏi. Trước đó, cảnh sát trưởng Rome Lamberto Giannini cho biết nạn nhân đã được cứu sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm.

Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội và do Reuters ghi lại cho thấy, phần mái và tường của tòa tháp cao 29 mét đổ sập ít nhất hai lần. Vụ sụp đổ đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h30 (giờ địa phương) và lần thứ hai chỉ sau đó khoảng 90 phút.

Clip hiện trường (Nguồn: Reuters)

Những đám bụi lớn bốc lên từ cửa sổ, kèm theo âm thanh gạch đá vỡ vụn. Lần sập thứ hai diễn ra đúng lúc các lính cứu hỏa đang làm việc trên tháp bằng thang nâng chuyên dụng.

Một công nhân khác, cũng là người Romania, được cứu ra gần như ngay lập tức và nhập viện với chấn thương vùng đầu nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai công nhân khác bị thương nhẹ và từ chối điều trị tại bệnh viện. May mắn là không có lính cứu hỏa nào bị thương.

Thời điểm vụ việc xảy ra (Ảnh: Reuters)

Công trình được xây dựng từ thế kỷ 13

Tháp Torre dei Conti nằm trên đại lộ Via dei Fori Imperiali, con đường nối giữa quảng trường trung tâm Piazza Venezia và Đấu trường La Mã. Công trình này đang được trùng tu để chuyển đổi thành bảo tàng và không gian hội nghị, theo kế hoạch hoàn thành vào năm sau.

Dù vẫn còn đứng vững sau sự cố, bên trong tòa tháp được ghi nhận bị hư hại nghiêm trọng.

Ảnh: Reuters

Trước đây, nơi này từng là văn phòng tòa thị chính Rome, nhưng đã bị bỏ trống từ năm 2006. Dự án trùng tu kéo dài 4 năm hiện do chính quyền thành phố thực hiện, với nguồn kinh phí tài trợ từ Liên minh châu Âu (EU). Vì lý do an toàn, toàn bộ khu vực xung quanh tháp đã được phong tỏa đối với người đi bộ.

Tháp Torre dei Conti được xây dựng bởi Giáo hoàng Innocent III vào đầu thế kỷ 13 cho gia tộc của ông. Ban đầu, tòa tháp cao gấp đôi hiện nay, nhưng đã bị hạ thấp sau khi hứng chịu thiệt hại do các trận động đất vào thế kỷ 14 và 17.

Nguồn: Reuters