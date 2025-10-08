Tòa nhà 6 tầng ở trung tâm Madrid (Tây Ban Nha) đổ sập như bom nổ, ít nhất 4 người thiệt mạng

(Ảnh: AP)

Vụ sập xảy ra vào khoảng 13h (giờ địa phương) tại khu vực gần Nhà hát Opera và Cung điện Hoàng gia Madrid - khu phố sầm uất và thu hút nhiều khách du lịch. Hiện trường vụ việc là một tòa nhà 6 tầng đang được cải tạo để chuyển đổi thành khách sạn 4 sao.

Theo chính quyền thành phố Madrid, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích cuối cùng vào rạng sáng 8/10, nâng tổng số người thiệt mạng lên 4 người.

Thị trưởng Jose Luis Martínez-Almeida bày tỏ tiếc thương với các nạn nhân trên mạng xã hội X: "Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xác nhận rằng lực lượng cứu hỏa Madrid đã tìm thấy toàn bộ những người mất tích sau vụ sập tòa nhà".

Theo hãng tin EFE, 3 trong số các nạn nhân là nam giới trong độ tuổi từ 30 - 50, mang quốc tịch Ecuador, Mali và Guinea-Conakry, đều là công nhân xây dựng làm việc tại công trình. Nạn nhân thứ tư là nữ kiến trúc sư 30 tuổi phụ trách dự án cải tạo.

Cả 4 thi thể được phát hiện sau gần 15 giờ tìm kiếm trong đống đổ nát, khi cấu trúc bên trong của tòa nhà đổ sập hoàn toàn, trong khi mặt tiền vẫn còn nguyên vẹn. Lực lượng cứu hộ đã huy động máy bay không người lái (drone), chó nghiệp vụ và hơn 100 nhân viên cứu hỏa để rà soát hiện trường.

Ba công nhân khác bị thương, trong đó một người gãy chân và đang được điều trị tại bệnh viện.

(Ảnh: AP)

Một nhân chứng là nhân viên tiệm bánh gần đó kể lại với đài RTVE: "Tôi nghe một tiếng nổ lớn, như bom nổ. Rồi một đám bụi dày đặc che kín mọi thứ".

Một công nhân sống sót, tên Mikhail, cho biết anh đang bơm bê tông ở tầng dưới khi công trình bất ngờ sụp đổ: "Tôi thấy khói bụi mù mịt, chỉ kịp chạy thoát thân. Tôi là người đầu tiên bỏ chạy, phải cứu mạng mình trước, rồi mới có thể cứu người khác".

Theo sổ đăng ký xây dựng trực tuyến của thành phố Madrid, tòa nhà được xây dựng từ năm 1965. Hai lần kiểm định kỹ thuật vào năm 2012 và 2022 đều kết luận công trình ở "tình trạng không đạt yêu cầu", với nhiều hư hại ở mặt ngoài, tường ngăn, mái và hệ thống ống nước.

Tòa nhà thuộc sở hữu của RSR, một quỹ đầu tư bất động sản có trụ sở tại Saudi Arabia, chuyên kinh doanh khách sạn cao cấp tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. RSR đã mua lại tài sản này năm 2022 với giá 24,5 triệu Euro, giao cho công ty Rehbilita thực hiện dự án cải tạo. Rehbilita hiện chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Vì đây là tai nạn lao động nghiêm trọng, Cảnh sát Tư pháp Madrid đã tiếp nhận điều tra, tập trung làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công và chủ đầu tư.

Trong khi đó, Thị trưởng Almeida ca ngợi nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng cứu hộ, đồng thời cam kết sẽ "làm sáng tỏ toàn bộ sự thật để tránh tái diễn thảm kịch tương tự".