Thành viên say rượu khi lái xe bị yêu cầu rời khỏi nhóm BTS

Sáng 7/8, mạng xã hội xôn xao khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin Suga (BTS) bị cảnh sát điều tra vì sử dụng kickboard (xe ván trượt) sau khi uống rượu. Sở cảnh sát Yongsan ở Seoul cũng đưa ra thông báo liên quan đến thành viên nhóm BTS: Suga bị truy tố về tội vi phạm Luật giao thông đường bộ (lái xe khi say rượu).

Kết quả kiểm tra xác nhận nồng độ cồn của nam thần tượng vượt quá mức cho phép (trên 0,08%) và bị thu hồi giấy phép.



Thông tin mới nhất, phía cảnh sát cho biết phương tiện của Suga là loại có yên ngồi nên gọi là scooter điện thì chính xác hơn. Theo tờ Xport News, nếu phương tiện là scotter điện, vụ việc được xử lý tuân theo quy trình điều tra tương tự như một vụ tai nạn xe hơi. Trong trường hợp này, tài xế không những bị thu hồi giấy phép lái xe mà còn phải chịu những biện pháp xử phạt dựa trên cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao thông Đường bộ.

Suga hiện đang bị thu hồi giấy phép sau khi bị điều tra về việc lái xe khi uống rượu

Trước đó, phía Suga và Big Hit - công ty chủ quản của BTS đều đã lên tiếng chính thức. Suga xin lỗi người hâm mộ vì gây thất vọng. Anh nhận trách nhiệm và khẳng định sẽ cẩn thận hơn để tránh những sự việc tương tự trong tương lai. Cùng với đó, phía Big Hit cũng lên tiếng xin lỗi vì hành vi không phù hợp của nghệ sĩ.

Công ty chủ quản của BTS cho biết: "Vào tối ngày 6/8, khi đang say rượu trở về nhà, Suga đã lái xe kickboard điện và có sử dụng mũ bảo hiểm. Sau khi di chuyển 500m, anh bị ngã khi đang đỗ xe và 1 viên cảnh sát đã đến kiểm tra hơi thở. Suga đã bị phạt và thu hồi giấy phép. Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản, Suga cũng đã được trở về nhà”.

Cả Suga và công ty chủ quản đều lên tiếng xin lỗi người hâm mộ sau ồn ào

Tưởng chừng như sau khi Suga và công ty lên tiếng, sự việc sẽ khép lại nhưng cư dân mạng Hàn Quốc lại bùng nổ chỉ trích. Theo đó, cộng đồng mạng Hàn Quốc cho rằng việc Suga mang theo mũ bảo hiểm khi lái xe đồng nghĩa với việc anh làm điều này rất thường xuyên trước đó. Nhiều ý kiến khẳng định không có lý do gì để một người có ý định uống rượu nhưng vẫn mang theo mũ bảo hiểm để lái xe.

Cộng đồng mạng xứ kim chi còn không khỏi tức giận vì hành động của nam rapper nhóm BTS có nguy cơ gây ra tai nạn và làm tổn hại những người khác. Thậm chí, có bình luận còn khẳng định không muốn nghe những lời giải thích và yêu cầu Suga rời nhóm BTS.

Tại Hàn Quốc, xe kickboard chỉ được sử dụng khi có giấy phép và người lái xe phải tuân thủ nhiều luật giao thông giống như các loại xe cơ giới khác. Theo báo cáo của SE Daily, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông của xe kickboard là 5,6%, cao hơn 4,3 lần so với tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông nói chung.

Một số bình luận của cộng đồng mạng Hàn Quốc:

- Vậy tức là anh ta mang mũ bảo hiểm đi uống rượu sao? Càng tệ hơn. Tôi nghĩ những người lái xe khi say rượu sẽ là những kẻ gây ra tai nạn trong tương lai.

- Mang mũ bảo hiểm đi có nghĩa là anh ta đã lên kế hoạch cho việc này à?.

- May mắn là anh ta chưa gây ra tai nạn cho ai cả.

- Anh ấy hẳn đã làm điều này thường xuyên.

- Thật buồn cười khi anh ta đội mũ bảo hiểm để an toàn cho mình trong khi có thể gây ra tai nạn cho người khác.

- Anh ấy nên đi bộ về nhà hoặc gọi taxi. Tại sao anh ấy lại đi kickboard?

- Chúng tôi không muốn nghe thêm lời giải thích. Hãy rời khỏi BTS.

- Anh ta là người duy nhất lái xe khi say rượu mà đội mũ bảo hiểm. Dù là trên vỉa hè hay trên phố, anh ta không phải là người vô pháp luật sao.