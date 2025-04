Thành thật khuyên bạn làm ngay việc này dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa

Không phải vì tôi là người tiết kiệm nên mới nói như vậy, mà vì tôi đã chứng kiến quá nhiều người — từ bạn bè, đồng nghiệp đến cả người thân — chật vật trong những lúc khó khăn chỉ vì không có một khoản dự phòng nào trong tay.

Có người đi làm nhiều năm, tưởng đã "vững vàng" nhưng chỉ sau vài tháng thất nghiệp đã phải vay mượn khắp nơi. Có người từng tiêu tiền rất thoải mái, nhưng rồi một sự cố sức khoẻ bất ngờ đã khiến họ khủng hoảng tinh thần lẫn tài chính. Tất cả những câu chuyện ấy không mới, nhưng nó lặp đi lặp lại mỗi ngày, chỉ thay đổi tên người và hoàn cảnh.

Thế nên tôi thành thật khuyên bạn — dù đang sống ổn hay còn chật vật — hãy bắt đầu sống tiết kiệm từ hôm nay.

Tiết kiệm không phải vì thiếu tiền, mà để bạn có quyền lựa chọn

Có một hiểu lầm phổ biến rằng: người tiết kiệm là người không có tiền, phải dè sẻn từng đồng. Nhưng thực ra, sống tiết kiệm không đồng nghĩa với sống thiếu thốn. Trái lại, đó là cách để bạn chủ động kiểm soát cuộc sống của mình.

Khi có một khoản tiết kiệm, bạn không phải ở lại một công việc tệ chỉ vì áp lực lương tháng. Bạn có thể giúp đỡ người thân mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Bạn có thể nghỉ ngơi khi kiệt sức mà không sợ không đủ chi trả tiền nhà, tiền ăn.

Tiết kiệm mang đến cho bạn sự tự do — không phải tự do tiêu xài, mà là tự do lựa chọn điều gì là tốt nhất cho bản thân.

Không kiểm soát chi tiêu, bạn sẽ luôn thấy mình "thiếu tiền"

Có một nghịch lý là: càng có thu nhập cao, nhiều người lại càng không tiết kiệm được. Vì sao? Vì chi tiêu vô thức.

Chúng ta thường tiêu tiền theo thói quen, theo cảm xúc, theo quảng cáo, theo bạn bè rủ rê. Không hiếm người đến cuối tháng vẫn tự hỏi: "Tiền đâu hết rồi nhỉ?", dù họ không mua gì to tát cả.

Muốn sống tiết kiệm, việc đầu tiên là phải biết tiền của mình đang đi đâu. Khi bạn bắt đầu ghi chép lại chi tiêu, thậm chí chỉ cần vài tuần, bạn sẽ bất ngờ với chính bản thân mình: hoá ra mình chi cho những thứ không cần thiết nhiều đến vậy.

Tiết kiệm không bắt đầu bằng việc cắt giảm, mà bắt đầu bằng sự tỉnh táo

Sống tiết kiệm không có nghĩa là bạn phải loại bỏ tất cả những điều khiến cuộc sống vui vẻ. Không ai muốn sống theo kiểu "tự ép mình nghèo khổ", cắt bỏ mọi buổi cà phê hay chuyến đi chơi.

Nhưng bạn cần tỉnh táo phân biệt giữa nhu cầu và mong muốn. Có những thứ bạn cần để sống và làm việc: ăn uống, nhà cửa, sức khỏe, học tập. Có những thứ bạn muốn để giải tỏa, để vui, nhưng thực chất có thể thay thế, hoãn lại hoặc thậm chí không cần thiết.

Học được cách tự hỏi "mình có thực sự cần điều này không?" trước khi chi tiền, chính là bước đầu tiên để bạn sống tiết kiệm — mà không cảm thấy mình đang hy sinh điều gì.

Tiết kiệm không hiệu quả nếu bạn để nó là chuyện "cuối tháng"

Sai lầm của nhiều người là: để dành tiền tiết kiệm sau khi đã tiêu xong. Nhưng vấn đề là — nhu cầu của chúng ta không bao giờ hết. Tiêu hoài vẫn thấy thiếu. Thế là tháng nào cũng "dự định tiết kiệm", nhưng không tháng nào thực sự thực hiện được.

Tiết kiệm hiệu quả bắt đầu từ việc xem nó như một phần không thể thiếu của kế hoạch tài chính cá nhân, giống như tiền nhà, tiền điện, tiền ăn. Ngay khi vừa có thu nhập, bạn nên trích riêng một khoản cho tiết kiệm — chưa cần biết bao nhiêu, chỉ cần đều đặn.

Tiết kiệm theo cách chủ động sẽ giúp bạn xây dựng kỷ luật tài chính, tránh rơi vào tình trạng "sống tới đâu tính tới đó".

Tiết kiệm không giúp bạn giàu nhanh, nhưng giúp bạn không khủng hoảng khi có chuyện

Bạn không cần kỳ vọng rằng chỉ với tiết kiệm, bạn sẽ mua được nhà, xe hay du lịch vòng quanh thế giới trong vài năm tới. Tiết kiệm không phải con đường để làm giàu nhanh.

Nhưng điều chắc chắn là: tiết kiệm sẽ giúp bạn không gục ngã khi gặp biến cố.

Có một khoản tiết kiệm dự phòng — dù không lớn — vẫn giúp bạn đi qua những giai đoạn thất nghiệp, bệnh tật, hay khủng hoảng cá nhân với sự bình tĩnh và chủ động. Đó là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng trong một thế giới bất định như hiện tại.

Tạm kết: Hãy bắt đầu, dù muộn còn hơn không

Tiết kiệm không phải chuyện của người già. Không phải chuyện "khi có nhiều tiền rồi mới tính". Không phải chuyện để sau này làm cũng được. Tiết kiệm là thói quen cần bắt đầu càng sớm càng tốt, dù chỉ với những bước rất nhỏ.

Bạn không cần thay đổi mọi thứ một cách đột ngột. Hãy bắt đầu từ việc quan sát lại thói quen tiêu xài của bản thân. Từ việc hoãn lại một món đồ không thật sự cần. Từ việc đặt một cái tên cụ thể cho lý do bạn muốn để dành tiền. Và từ việc trích ra một khoản nhỏ mỗi khi nhận được thu nhập.

Không có ai giàu lên chỉ nhờ tiết kiệm, nhưng mọi người có nền tảng tài chính vững chắc đều bắt đầu bằng tiết kiệm.

Thế nên, tôi thật lòng khuyên bạn: Hãy bắt đầu sống tiết kiệm từ bây giờ. Để sau này, khi có chuyện xảy ra, bạn sẽ biết ơn chính bản thân mình.