Thành phố đáng sống nhất Việt Nam quy hoạch đô thị Bà Nà rộng hơn 13.640ha, đón 10 triệu lượt khách du lịch mỗi năm vào 2050

Đô thị Bà Nà được định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Tây Đà Nẵng, với quy mô dân số dự kiến 87.350 người và lượng khách du lịch đạt 10 triệu lượt mỗi năm vào năm 2050.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Bà Nà đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Bà Nà, với tổng diện tích khoảng 13.640,75 ha.

Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2040, Bà Nà sẽ trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, văn minh và là cực tăng trưởng ở khu vực phía Tây Đà Nẵng. Đến năm 2050, khu vực này được định hướng trở thành không gian mở rộng phát triển về phía Tây, giữ vai trò chiến lược trong phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ quy mô lớn, đồng thời tăng cường kết nối liên vùng.

Về quy mô phát triển, dân số đô thị Bà Nà dự kiến đạt khoảng 55.000 người vào năm 2040 và tăng lên 87.350 người vào năm 2050. Lượng khách du lịch dự kiến đạt lần lượt 7 triệu và 10 triệu lượt mỗi năm trong 2 mốc thời gian tương ứng.

Đô thị Bà Nà được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp, góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội cho thành phố.

Nhiệm vụ quy hoạch tập trung nghiên cứu tổ chức không gian đô thị, bố trí sử dụng đất và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Quá trình lập quy hoạch cũng phải gắn với việc khai thác tiềm năng địa phương, bảo tồn cảnh quan, hệ sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối với các khu vực đồi núi, ven sông và những nơi có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, quy hoạch đặt ra yêu cầu kiểm soát phát triển, bảo đảm hài hòa giữa đô thị hóa, phát triển công nghiệp với bảo tồn quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp và không gian sinh thái.

UBND xã Bà Nà là cơ quan tổ chức lập quy hoạch. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện thẩm định và hướng dẫn quá trình triển khai theo quy định. Thời gian hoàn thành đồ án không quá 6 tháng kể từ khi lựa chọn được tổ chức tư vấn lập quy hoạch đến khi trình cơ quan thẩm định, đồng thời phải bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của UBND thành phố.