Phở Việt Nam đỉnh thế nào mà khiến Taeyang trầm trồ trước hơn 40.000 khán giả, G-Dragon còn chế lời bài hát ngay tại Mỹ Đình?

Giữa hàng loạt bản hit làm nên tên tuổi BIGBANG, phở Việt bất ngờ trở thành một trong những chủ đề khiến khán giả thích thú nhất. Taeyang hào hứng nhắc đến món ăn này, trong khi G-Dragon còn khéo léo đưa phở vào lời ca khúc “Lies”.

Tối 24/10, hàng chục nghìn người hâm mộ đã có những khoảnh khắc khó quên trong đêm diễn đầu tiên của BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ cùng loạt hit gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, ba thành viên còn liên tục tạo bất ngờ khi giao lưu bằng tiếng Việt và đặc biệt là nhắc đến món phở theo cách không ai ngờ tới.

Trong khuôn khổ BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS], G-Dragon, Taeyang và Daesung không chỉ mang đến sân khấu được mong đợi suốt nhiều năm mà còn chiều lòng người hâm mộ bằng loạt tương tác gần gũi. Những câu nói tiếng Việt như “Xin chào Hà Nội”, “Việt Nam vô địch”, “Các bạn có khỏe không” hay “Quá giới hạn rồi” liên tục khiến khán đài reo hò. Đêm diễn càng thêm đáng nhớ khi nhóm nhạc đã hoạt động 20 năm bất ngờ đưa một món ăn quen thuộc của Việt Nam vào màn giao lưu: phở.

Taeyang liên tục nhắc “Everything is Phở”, G-Dragon biến “Oh oh oh” thành “Pho pho pho”

Trong phần giao lưu với khán giả, Taeyang khiến hàng chục nghìn V.I.P thích thú khi nhiều lần nhắc đến phở bằng câu nói “Everything is Phở”. Cách phát âm và biểu cảm hài hước của nam ca sĩ biến món ăn quen thuộc thành một chủ đề giao lưu đầy bất ngờ. Daesung cũng hào hứng hưởng ứng, khiến câu chuyện về phở càng trở nên rôm rả giữa sân vận động.

Video: Taeyang nhiều lần nhắc đến phở bằng câu nói “Everything is Phở”

Nhưng màn “chiếm sóng” của phở chưa dừng lại ở đó. Khi những giai điệu quen thuộc của “Lies” vang lên, G-Dragon còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi biến đoạn “Oh oh oh” thành “Pho pho pho”. Màn chơi chữ vừa khớp với giai điệu ca khúc, vừa mang đậm dấu ấn hài hước của trưởng nhóm BIGBANG. Các khán giả nhanh chóng bắt nhịp, đồng thanh hưởng ứng, biến một chi tiết nhỏ thành khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn.



Video: G-Dragon "chế lời" bát bài Lies để thể hiện tình yêu với phở

Sau đó, những bản hit một thời tiếp tục đưa bầu không khí tại Mỹ Đình lên cao trào. Ngay khi những giai điệu đầu tiên vang lên, hàng chục nghìn khán giả lập tức hòa giọng theo từng câu hát đã thuộc lòng sau nhiều năm. Với nhiều V.I.P, đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dịp sống lại những ký ức gắn với thanh xuân.



Theo các bài tường thuật sau đêm diễn, gần 45.000 khán giả đã có mặt tại Mỹ Đình để cùng BIGBANG tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt. Giữa những màn trình diễn được mong chờ, việc các thành viên chủ động nhắc đến văn hóa và món ăn Việt Nam cũng khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi hơn với thần tượng.

Taeyang từng khiến fan Việt “phát sốt” vì một bát phở ở Đà Nẵng

Thực tế, tình cảm của Taeyang dành cho phở Việt không phải đến đêm concert tại Hà Nội mới được nhắc tới. Tháng 6/2023, sau khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc SEEN Festival ở Hội An, nam ca sĩ đã tranh thủ thưởng thức phở bò tại Đà Nẵng trước khi trở về Hàn Quốc. Anh đăng tải hình ảnh tại quán ăn lên trang cá nhân cùng lời nhắn “Cảm ơn”, khiến cộng đồng người hâm mộ Việt Nam vô cùng thích thú.

Cận cảnh món phở khiến Taeyang "say đắm".

Không chỉ chia sẻ hình ảnh ăn phở, Taeyang còn chơi chữ với từ “Pho” trong tiếng Anh, tạo nên những câu nói dí dỏm như “Pho real?” hay “Phogive me”. Màn tương tác này từng được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình, thậm chí nhiều người còn nhanh chóng tìm đến địa chỉ quán phở mà thần tượng ghé thăm để check-in.

Nam idol và fan đã tạo nên những cuộc trò chuyện vui vẻ bằng cách chơi chữ "phở"

Đến đêm diễn tại Mỹ Đình, câu chuyện về phở lại một lần nữa xuất hiện theo cách đặc biệt hơn: từ một bữa ăn đời thường trở thành chủ đề giao lưu trước hàng chục nghìn khán giả. Nếu năm 2023, Taeyang khiến fan thích thú bằng bức ảnh thưởng thức phở ở Đà Nẵng, thì lần này, anh cùng các thành viên đưa món ăn Việt lên sân khấu bằng những câu nói hài hước và màn biến tấu lời ca.

Với người Việt, phở vốn là món ăn quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Nhưng khi được một ngôi sao quốc tế liên tục nhắc đến giữa sân vận động đông kín khán giả, món ăn ấy lại có thêm một câu chuyện thú vị để người hâm mộ chia sẻ. Và có lẽ, sau màn “Pho pho pho” của G-Dragon cùng câu nói “Everything is Phở” của Taeyang, không ít V.I.P sẽ phải tự hỏi: liệu phở Việt có phải món ăn tiếp theo mà thần tượng muốn thưởng thức khi trở lại Hà Nội?

Vì sao phở Việt có sức hút đặc biệt?

Sự hào hứng của BIGBANG với phở cũng là dịp để nhắc lại sức hút của món ăn được xem như một biểu tượng ẩm thực Việt Nam. Điểm đặc biệt của phở nằm ở sự kết hợp tưởng chừng giản dị nhưng đòi hỏi nhiều công phu: bánh phở mềm, thịt bò hoặc thịt gà cùng phần nước dùng được ninh trong nhiều giờ với xương, gừng, hành nướng và các loại gia vị thơm như quế, hồi. Một bát phở ngon cần có vị ngọt tự nhiên, hương thơm đặc trưng và sự hài hòa giữa các nguyên liệu.

Phở là món các sao Hàn không thể bỏ qua khi đến Việt Nam

Phở cũng không chỉ có một phiên bản duy nhất. Phở bò, phở gà đã quen thuộc với thực khách trong và ngoài nước; trong khi đó, mỗi vùng miền lại có cách chế biến và thưởng thức riêng. Phở miền Bắc thường chú trọng vị nước dùng thanh, rõ hương xương và gia vị; phở miền Nam có xu hướng đậm, ngọt hơn, ăn kèm nhiều loại rau và nước sốt. Bên cạnh phở nước, thực khách còn có thể tìm thấy những biến tấu như phở cuốn, phở trộn, phở chua hay phở khô. Sự đa dạng ấy giúp món ăn quen thuộc liên tục được làm mới mà vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Sức hút của phở không chỉ nằm ở khẩu vị. Món ăn này đã nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng ẩm thực quốc tế. Năm 2024, CNN Travel đưa phở bò Việt Nam vào danh sách 20 món súp ngon nhất thế giới; trước đó, phở cũng được TasteAtlas xếp hạng cao trong các bảng bình chọn về món ăn và nước dùng. Đáng chú ý, năm 2024, phở Hà Nội và phở Nam Định được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị của món ăn cùng tri thức và kỹ thuật chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Phở thậm chí còn có những dấu mốc kỷ lục đặc biệt. Năm 2018, một tô phở bò ăn liền nặng 1.359 kg do VIFON thực hiện tại TP.HCM được Guinness World Records công nhận là phần súp mì lớn nhất thế giới. Từ những hàng quán bình dân đến các nhà hàng ở nước ngoài, phở đã vượt khỏi giới hạn của một món ăn thường ngày để trở thành một trong những đại diện dễ nhận diện nhất của ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới.