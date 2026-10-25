Tây Tạng kỳ bí: Vì sao khách du lịch thở oxy, người dân bản địa vẫn sống khỏe

Theo VTC News
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Trong khi nhiều du khách phải "ôm" bình oxy chống chọi sốc độ cao, người dân Tây Tạng vẫn sinh sống khỏe mạnh tại đây qua nhiều thế hệ.

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