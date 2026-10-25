Tây Tạng kỳ bí: Vì sao khách du lịch thở oxy, người dân bản địa vẫn sống khỏe
Trong khi nhiều du khách phải "ôm" bình oxy chống chọi sốc độ cao, người dân Tây Tạng vẫn sinh sống khỏe mạnh tại đây qua nhiều thế hệ.
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