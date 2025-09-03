Thần tốc thu gom hơn 1.600 tấn rác phát sinh sau lễ diễu binh A80

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) vừa có báo cáo nhanh về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phục vụ Quốc khánh.

Theo đó, Urenco đã huy động hơn 1.600 người, cùng 131 phương tiện, bố trí thêm 554 thùng rác, 714 khung treo túi rác. Tổng lượng rác phát sinh 1.650 tấn, tăng 133% so với lượng rác thường ngày.

Urenco cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng, bố trí lao động, phương tiện tăng cường thu cẩu rác phát sinh tại các khu vực: Đường Độc Lập, đường Hoàng Văn Thụ, 36 Điện Biên Phủ, xung quanh quảng trường,… khối lượng ước tính ~ 30 tấn.

Công nhân thu gom rác trên các trục đường diễu binh A80

Xe vận chuyển rác được tăng cường thêm 65 chuyến thu gom, vận chuyển hết toàn bộ 1.300 m3 (~ 390 tấn) rác tồn phát sinh tại khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia VEC đến thời điểm ngày 2/9/2025. Đặc biệt, Urenco đã phối hợp hiệu quả với các lực lượng của 13/13 UBND phường trung tâm, cấp phát 12.000 túi nilon cho 9.000 đoàn viên thanh niên tham gia nhặt rác sau khi kết thúc sự kiện.

Ngay sau khi kết thúc sự kiện, Urenco đã tổ chức thu dọn trong vòng 60 phút, đến 10h30 sáng ngày 2/9 lòng đường, vỉa hè các khu vực quảng trường và tại các tuyến đường trục chính diễu binh, diễu hành đảm bảo chất lượng VSMT.

Xe phun nước rửa đường áp lực cao hoạt động trên phố Trần Phú

Urenco đề xuất UBND TP Hà Nội giao UBND các phường tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền đến người dân về giữ gìn vệ sinh, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định và tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm.

Đồng thời đề xuất chủ trương, cho phép Urenco tiếp tục thực hiện các hạng mục tăng cường vệ sinh môi trường như giai đoạn phục vụ 2/9 đến hết năm 2025. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công ty thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung các gói thầu duy trì VSMT theo quy định...

Công nhân thu gom rác trong lễ diễu binh A80

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, những ngày qua, công tác vệ sinh môi trường phục vụ sự kiện A80 được triển khai đồng bộ, kịp thời và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng.

Để không quá tải rác, phát sinh sự cố xử lý rác thải, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ động điều phối rác phân bổ vào các khu tiếp nhận (chôn lấp hoặc đốt) trong khu xử lý đảm bảo ổn định, liên tục; không để xảy ra trường hợp tắc xe rác, tiếp nhận hết khối lượng rác phát sinh hàng ngày; đảm bảo hết rác tồn trên các địa bàn.

Đặc biệt, trong những ngày cao điểm diễn ra đại lễ nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và môi trường Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức trực chốt các xe vận chuyển rác, xe tải nhỏ, xe quét hút tại các tuyến ngang, giáp với khu vực diễu binh, diễu hành và tại các khu vực nhà vệ sinh lưu động để thực hiện thu gom dọc tuyến đường trong thời gian cấm nhưng chưa cấm triệt để.

Trong những ngày qua, thành phố đã bố trí chuẩn bị hơn 8.000 thùng rác nhỏ và 500 thùng rác lớn được đặt tại các điểm công cộng, giúp việc thu gom rác thải trở nên thuận tiện, hiệu quả; trung bình cứ 50m lại có một công nhân VSMT trực tiếp hướng dẫn người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Đặc biệt, 8.800 thanh niên tình nguyện của Thành đoàn Hà Nội đã được huy động tham gia, vừa hỗ trợ người dân xử lý rác thải, vừa truyền tải thông điệp về việc giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần tạo nên một đại lễ an toàn, văn minh và ý nghĩa.

Sau khi kết thúc diễu binh, diễu hành, ngay lập tức các lực lượng có mặt triển khai công tác thu gom, vận chuyển và làm sạch, đặc biệt tại các khu vực quảng trường, ngã tư, ngã 5 rộng lớn, thực hiện công tác quét, hút bằng cơ giới. Thực tế, ngay sau khi kết thúc sự kiện đã tổ chức thu dọn trong vòng 60 phút cơ bản không còn rác tại lòng đường, vỉa hè các khu vực quảng trường và tại các tuyến đường trục chính diễu binh, diễu hành. Công tác duy trì nhà vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra sự cố, đáp ứng nhu cầu của lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân.

“Nhờ thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp nêu trên mà công tác duy trì vệ VSMT, nhà vệ sinh được đảm bảo, không xảy ra sự cố, đáp ứng nhu cầu của lực lượng diễu binh, diễu hành và người dân. Qua đó, góp phần không nhỏ vào sự thành công của sự kiện A80.” – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn đánh giá.