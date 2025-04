"Thần dược" làm trắng da, được hội chị em tôn vinh là "chất chống oxy hóa mẹ" nhưng khi dùng hãy nhớ 5 lưu ý

Xúng xính mùa hè không còn gì tuyệt vời hơn là những làn da trắng xinh dưới ánh nắng. Dẫu vậy để có làn da trắng bóc, với nhiều người thật không phải chuyện dễ dàng. Lúc này, hội chị em kháo nhau tìm đến "thần dược" làm trắng da mang tên glutathione - hoạt chất hiện được coi là "chất chống oxy hóa mẹ".

Vì sao glutathione được gọi là "chất chống oxy hóa mẹ"?

Theo DS Khuê Vũ (làm việc tại Hà Nội), glutathione không chỉ là một chất chống oxy hóa bình thường, mà còn được gọi là "chất chống oxy hóa mẹ". Điều này là bởi nó có những khả năng đặc biệt, giống như một "người mẹ" chăm sóc và hỗ trợ cả gia đình. Dưới đây là lý do vì sao, được giải thích dễ hiểu.

1. Tự "hồi sinh" không ngừng

Khi Glutathione (GSH) "chiến đấu" với gốc tự do, nó chuyển thành dạng không hoạt động (GSSG). Nhưng đừng lo, cơ thể có một "trợ thủ" là enzyme glutathione reductase, với sự giúp sức của chất gọi là NADPH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate), sẽ nhanh chóng giúp cho GSSG trở lại thành GSH sẵn sàng hoạt động.

2. Hỗ trợ qua lại với các vitamin C, E

Glutathione giống như một "đội trưởng" trong đội chống oxy hóa, luôn sẵn sàng hỗ trợ các đồng đội như vitamin C và vitamin E. Khi vitamin C và E mệt mỏi sau khi chiến đấu với gốc tự do, glutathione "chia sẻ năng lượng" để giúp chúng lấy lại sức mạnh. Cụ thể, nó biến vitamin C từ dạng yếu (dehydroascorbate) thành dạng mạnh (ascorbate) và giúp vitamin E tiếp tục bảo vệ màng tế bào.

Ngược lại, vitamin C cũng là một người bạn tuyệt vời, giúp glutathione "hồi sức" bằng cách chuyển dạng mệt mỏi (GSSG) về dạng hoạt động (GSH), đồng thời chiến đấu với gốc tự do từ bên ngoài để giảm bớt gánh nặng cho Glutathione. Sự phối hợp qua lại này tạo thành một hàng rào bảo vệ chắc chắn cho cơ thể.

3. Bảo vệ toàn diện

Glutathione hoạt động ở khắp nơi trong tế bào, từ bên trong "nhà máy năng lượng" (ty thể), đến "trung tâm chỉ huy" (nhân tế bào). Điều này giúp nó bảo vệ mọi ngóc ngách của tế bào khỏi các tác nhân gây hại, khác với một số chất chống oxy hóa chỉ bảo vệ một khu vực nhất định.

4. Giúp làm sạch cơ thể

Ngoài việc chống gốc tự do, glutathione còn là "nhân viên dọn dẹp" xuất sắc ở gan. Nó làm việc với các enzyme đặc biệt (gọi là glutathione S-transferases) để "đóng gói" các chất độc, thuốc, hoặc chất thải trong cơ thể thành dạng dễ dàng tống ra ngoài qua nước tiểu hoặc phân. Nhờ vậy, cơ thể không chỉ khỏe mạnh mà còn sạch sẽ hơn.

5 lưu ý khi sử dụng glutathione, tránh phản tác dụng

"Đúng ra người ta phải gọi glutathione là 'chất chống oxy hóa nội tế bào', 'chất chống oxy hóa nội sinh'", TS.DS Nguyễn Tuấn Quang (chuyên gia của Hệ thống Y dược QTN) cho biết thêm. Và có một số nhóm người cần hỏi kỹ bác sĩ trước khi dùng khi sử dụng để an toàn hơn:

1. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người già, trẻ em, người có bệnh về gan, thận

Mặc dù không có thông tin về tác dụng phụ khi dùng glutathione đối với nhóm đối tượng này nhưng cần phải hỏi bác sĩ, người có chuyên môn trước khi mua dùng. Đây là nhóm người có sức đề kháng yếu, dùng bất cứ chất gì vào cơ thể cũng cần cẩn trọng.

2. Những người đang sử dụng nhiều loại thuốc

Glutathione có thể có tương tác hoặc tương kỵ với một số loại thuốc. Do đó, nếu bạn đang uống nhiều loại thuốc thì hãy cân nhắc.

3. Những người có tiền sử dị ứng với glutathione

Trong thành phần của glutathione sẽ có nhiều thành phần khác như axit glutamic, glyxin, cystein. Nếu đối tượng nào có tiền sử dị ứng với các thành phần này thì cũng nên cân nhắc sử dụng glutathione.

4. Những người bị rối loạn hoặc mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột

Khi glutathione sử dụng ở dạng đường uống, những người thuộc nhóm trên cũng cần quan tâm tìm hiểu kỹ.

5. Glutathione ở dạng xông, hít

Với những người bị hen suyễn, thực sự phải cẩn trọng khi sử dụng glutathione ở dạng này. Vì nó sẽ làm tăng nặng triệu chứng của hen suyễn ở trên người sử dụng.

(Ảnh minh họa: Internet)