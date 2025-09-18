“Thần đồng” điền kinh Việt Nam từng dự Olympic giải nghệ ở tuổi 20

VĐV Trần Thị Nhi Yến đã gửi đơn xin thôi tập trung đội tuyển từ ngày 1/10/2025. Lý do được đưa ra là cô muốn dành thời gian cho kế hoạch cá nhân và gia đình.

Sinh năm 2005, Nhi Yến nổi lên như một hiện tượng ở các cự ly ngắn nữ (100m và 200m). Cô được coi là người kế cận của Lê Tú Chinh, gương mặt số một của điền kinh Việt Nam ở nội dung tốc độ.

VĐV Nhi Yến chia tay đường chạy

Ở tuổi 18, Nhi Yến lần đầu bước ra đấu trường SEA Games 32 (Campuchia, 2023) và lập tức gây ấn tượng khi giành 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định vị thế trong nước với tấm huy chương vàng nội dung 100m tại Đại hội thể thao toàn quốc.

Với những thành tích nổi bật, Nhi Yến được đặc cách tham dự Olympic Paris 2024. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, khi cô trở thành một trong những VĐV điền kinh trẻ hiếm hoi của Việt Nam góp mặt ở sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh.

Năm 2024, Nhi Yến tiếp tục ghi dấu với tấm huy chương bạc giải điền kinh U20 châu Á. Đến tháng 5/2025, cô mang về thêm một huy chương đồng nội dung 100m nữ tại giải vô địch châu Á.

Chính vì vậy, thông tin Nhi Yến chia tay đường chạy ở tuổi 20 đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi bất ngờ. Nhiều ý kiến cho rằng việc Nhi Yến tạm gác lại sự nghiệp để theo đuổi con đường học tập là một quyết định cá nhân cần được tôn trọng. Tuy nhiên, sự vắng mặt của cô chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn cho đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam, đặc biệt ở các cự ly ngắn vốn đang thiếu gương mặt kế thừa sau khi Lê Tú Chinh cũng đã chia tay đường chạy.