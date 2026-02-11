Thảm án 3 người tử vong ở Đồng Nai: Lạnh người nụ cười thản nhiên và biểu cảm khó hiểu của Lê Sỹ Tùng khi bị tuyên án tử hình

Chiều 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng (34 tuổi, ngụ phường Phước Long) mức án tử hình về tội Giết người. Ngoài ra, bị cáo này còn bị tuyên 10 năm tù về tội Cướp tài sản; 4 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo phải chấp hành mức án cao nhất là tử hình.

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, HĐXX nhận định hành vi của Lê Sỹ Tùng là đặc biệt nghiêm trọng, mang tính chất tàn độc khi trong thời gian ngắn đã sát hại ba người trong cùng một gia đình, trong đó có một trẻ em, dù giữa các bên không hề có mâu thuẫn.

"Bị cáo bị bệnh tâm thần phân liệt nhưng thời điểm gây án bị cáo tỉnh táo. Hành vi của bị cáo hết sức tàn độc và dã man mà xã hội không thể tha thứ. Bị cáo đã gây mất mát lớn không gì bù đắp được cho gia đình của các nạn nhân, gây xôn xao dư luận, bất bình trong nhân dân và đồng thời xâm phạm quy định của nhà nước về quản lý vũ khí quân dụng, gây tác động rất xấu trật tự trị an tại địa phương.

Lê Sỹ Tùng với biểu cảm gây chú ý trong phiên xét xử ngày 9/2

Do đó, HĐXX cho rằng bị cáo cần nhận mức hình phạt cao nhất loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe phòng ngừa chung", Chủ tọa phiên tòa đánh giá.

Theo thông tin trên báo Vietnamnet, tại phiên xét hỏi, bị cáo Tùng khai chọn gia đình ông T. làm mục tiêu vì cho rằng khu vực này có địa hình thuận lợi cho việc tẩu thoát và dễ đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Bị cáo thừa nhận đã nổ súng bắn vào đầu các nạn nhân với mục đích tước đoạt mạng sống. Sau khi gây án, Tùng phá két sắt, lấy đi hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng và một cọc tiền mệnh giá 10.000 đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi. Tuy nhiên, Tùng không đồng ý với việc đại diện Viện kiểm sát ghi nhận tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Khi được nói lời sau cùng, các bị cáo đều mong HĐXX xem xét giảm án thấp hơn so mức đề nghị của vị đại diện VKS. Riêng bị cáo Tùng không nói lời sau cùng.

Đại diện gia đình các nạn nhân yêu cầu bị cáo bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Về trách nhiệm hình sự, phía bị hại đề nghị làm rõ thêm tình hình tài chính của bị cáo trước và sau khi bán xe máy, đồng thời xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng. Trước yêu cầu này, bị cáo Tùng đồng ý bồi thường theo đề nghị.

Đáng chú ý, thái độ bình tĩnh, thản nhiên của Lê Sỹ Tùng trong suốt quá trình xét xử khiến nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi ám ảnh. Khi HĐXX tuyên án tử hình, bị cáo vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, hoặc biểu lộ cảm xúc "khó hiểu". Thậm chí, sau khi được dẫn giải rời khỏi phòng xử, Lê Sỹ Tùng còn nở nụ cười khiến nhiều người chứng kiến bàng hoàng.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng liên tục có biểu hiện trên khuôn mặt khi HĐXX tuyên án. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, tại thời điểm bị bắt giữ, Tùng cũng từng nở nụ cười ngô nghê và thản nhiên thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Những biểu hiện này càng khiến vụ án thêm phần rúng động và gây nhiều tranh luận trong dư luận.

Theo cáo trạng, Tùng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, có thời gian dài đam mê súng săn. Từ khoảng tháng 4/2025, bị cáo thường xuyên lên mạng xã hội để mua, trao đổi các loại súng và đạn thông qua nhiều cá nhân trung gian. Đến giữa năm 2025, do gặp khó khăn trong cuộc sống, Tùng nảy sinh ý định giết người để cướp tài sản, dẫn đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng nói trên.

Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trưa 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến khu vực gần cơ sở thu mua nông sản T.H, sau đó đi bộ vào vườn điều, thay đổi trang phục, che mặt và chuẩn bị hung khí. Đến khoảng 18h cùng ngày, Tùng cắt điện khu vực, dùng súng gây án tại nhà ông T., sau đó phá két sắt chiếm đoạt 52 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ba ngày sau, lực lượng công an bắt giữ được Tùng. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ các cá nhân liên quan đến việc mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép cho Tùng và tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo quy định pháp luật.