Thái độ của Quỳnh Anh Shyn trước lời mời chụp ảnh nude "high fashion" được đào lại

Mạng xã hội hôm 14/4 vừa qua đã được một phen xôn xao động trước đoạn clip ghi lại phần rap freestyle của B Ray. Nội dung bản rap được cho là mang ý tứ nhạy cảm nhắm trực tiếp đến ca sĩ AMEE cùng dàn "Em Xinh" nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Đứng trước sự việc, Quỳnh Anh Shyn - một mảnh ghép nổi bật của đội hình "Em Xinh" được phát hiện đã thả phẫn nộ thông tin này như một cách bộc lộ phản ứng công khai.

Hành động "var" trực diện của nữ fashionista kiêm ca sĩ lập tức nhận về cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Netizen cho rằng Quỳnh Anh Shyn là một trong số ít những ngôi sao có cá tính mạnh, sẵn sàng dùng tài khoản chính thức để bày tỏ thái độ bất bình thay vì chọn cách im lặng an toàn. Nhiều bình luận khẳng định sự thẳng thắn của Quỳnh Anh Shyn chính là lý do khiến cô giữ được sức hút bền bỉ trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm qua.

Dân mạng phát hiện Quỳnh Anh Shyn thả phẫn nộ trong một bài đăng thông tin về đoạn rap nhạy cảm của nam rapper.

Netizen dành lời khen cho cách Quỳnh Anh Shyn thể hiện chính kiến mạnh mẽ.

Cũng từ những bàn luận trên, một phát ngôn cũ thể hiện quan điểm sống và làm nghề của Quỳnh Anh Shyn đã được cộng đồng mạng "đào" lại như một minh chứng cho sự nhất quán trong tính cách của cô. Cụ thể, tại một chương trình phỏng vấn cách đây vài năm, khi nam MC đặt ra một tình huống giả định: Nếu có một nhãn hàng mời Quỳnh Anh chụp ảnh nude theo phong cách High Fashion thì sẽ ra sao?

Không cần đến một giây suy nghĩ, Quỳnh Anh Shyn với gương mặt đầy sự bất ngờ đã lập tức ra dấu tay "không đồng ý". Điều khiến khán giả thực sự nể phục không chỉ là cái lắc đầu dứt khoát mà chính là lý lẽ cực kỳ sắc sảo và tinh tế sau đó: "Thôi, nude ai lại gọi là High Fashion. Nude có mặc gì đâu mà gọi là fashion". Câu trả lời của Quỳnh Anh Shyn được đánh giá là vừa dí dỏm, thoải mái lại khẳng định được tư duy làm nghề nghiêm túc của một người am hiểu chuyên môn.

Phát ngôn về ảnh Nude và High Fashion của cô được nhiều cư dân mạng nhắc lại như 1 ví dụ điển hình cho tính cách thẳng thắn và khéo léo của Quỳnh Anh Shyn (Ảnh Internet).

Để hiểu rõ hơn về sự tinh tế trong câu trả lời của Quỳnh Anh Shyn, cần nhìn nhận lại ý niệm về ảnh Nude và High Fashion. Theo nhiều định nghĩa, Nude photography và High Fashion là hai ngôn ngữ thị giác khác nhau về trọng tâm và mục đích. Nếu ảnh Nude lấy cơ thể con người làm chủ thể và đích đến cuối cùng của mọi ánh nhìn, thì High Fashion lại xem cơ thể người mẫu là một phương tiện hay một "khung canvas" để tôn vinh trang phục và ý đồ nghệ thuật. Ở thế giới của những sàn diễn và bộ ảnh cao cấp, thứ người ta thực sự quan sát không phải là da thịt, mà là những gì được khoác lên nó.

Dù ranh giới của 2 khái niệm Nude và High Fashion không tuyệt đối, khi lịch sử nhiếp ảnh từng chứng kiến những tên tuổi như Helmut Newton tồn tại ngay tại điểm giao thoa, nhưng trong ngữ cảnh làm nghề của một fashionista, thì logic của Quỳnh Anh Shyn hoàn toàn sắc bén: Khi không có sự hiện diện của trang phục, thì "fashion" cũng không còn ngôn ngữ để diễn đạt.

Việc Quỳnh Anh Shyn tách bạch hai khái niệm này cho thấy cô không chỉ là một fashionista biết diện đồ đẹp, mà còn có sự tôn trọng tuyệt đối dành cho trang phục, hiểu rõ mình mặc gì, mặc vì cái gì và đâu là giới hạn của sáng tạo. Với một fashionista, trang phục chính là "vũ khí" và là phương tiện để định danh cái tên Quỳnh Anh Shyn trên bản đồ thời trang.

Sự chính kiến của Quỳnh Anh Shyn từ những năm trước cho đến hành động quyết liệt mới đây là một đường thẳng nhất quán, nơi cái tên này chứng minh rằng, dù ở vị thế của một ngôi sao thời trang hay một người chị em trong hội bạn, bản lĩnh của cô luôn nằm ở chỗ biết nói "không" với những giá trị không phù hợp và biết bảo vệ những điều mình tin tưởng.

Trong một môi trường mà đôi khi sự im lặng được coi là vàng như showbiz, những cú "var" thẳng của Quỳnh Anh Shyn không chỉ để bảo vệ bản thân và bạn bè, mà còn để khẳng định một phong cách sống: rạch ròi, mạnh mẽ và tự trọng.

