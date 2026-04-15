Màn lột xác đáng nể của “nepo baby” giàu từ trong trứng nước, là hình mẫu cool girl hở bạo không ai chê được

Trong thế hệ người mẫu Gen Z đang định hình lại thời trang đương đại, Amelia Gray là một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất, và cũng thú vị nhất. Xuất phát điểm với danh xưng "nepo baby" - con gái của ngôi sao truyền hình thực tế Lisa Rinna, Amelia từng bị đặt dưới ánh nhìn hoài nghi: liệu cô có thực sự là một người mẫu, hay chỉ là sản phẩm của danh tiếng gia đình? Nhưng chỉ sau vài mùa mốt, câu trả lời đã trở nên rõ ràng: Amelia Gray không chỉ thoát khỏi cái bóng đó, mà còn tự xây dựng cho mình một hình ảnh sắc lạnh, edgy, đậm chất "cool-girl" được các nhà mốt hàng đầu săn đón.
Thời điểm mới bước chân vào làng mẫu, người mẫu sinh năm 2001 này mang theo tất cả những định kiến quen thuộc dành cho thế hệ "con nhà nòi": dễ nổi tiếng, nhưng khó được công nhận.
Tuy nhiên, thay vì né tránh, Amelia chọn cách đối mặt trực diện với những lời chỉ trích. Cô lột xác, thay đổi gần như toàn bộ hình ảnh cá nhân: từ một "It girl" mang hơi hướng Hollywood quen thuộc, sang aesthetic tối giản, có phần u tối, mang màu sắc high fashion rõ rệt. Mái tóc slick-back, lớp makeup lạnh, ánh nhìn gần như vô cảm – tất cả tạo nên một Amelia Gray hoàn toàn khác: khó đoán và đầy cuốn hút.
Nếu phải chọn một nhà mốt đã góp phần định danh Amelia Gray, thì đó chắc chắn là Balenciaga. Dưới thời kỳ sáng tạo của NTK Demna Gvasalia, Balenciaga không tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo kiểu cổ điển, mà ưu tiên những gương mặt mang năng lượng khác biệt, có câu chuyện riêng – và Amelia là hiện thân của tinh thần đó. Trên sàn diễn Balenciaga, Amelia không chỉ "walk" – cô nhập vai. Sải bước của cô chậm rãi, có phần nặng nề, ánh mắt lạnh lùng như thể tách biệt hoàn toàn khỏi khán giả. Đây không phải kiểu trình diễn để làm hài lòng số đông, mà là để truyền tải một cảm xúc rất cụ thể: sự xa cách, nổi loạn và đôi khi là bất cần.
Nếu Balenciaga mang đến cho Amelia một sân khấu để thể hiện sự gai góc, thì Miu Miu lại là nơi cô khám phá một phiên bản khác của chính mình: trẻ trung, nổi loạn nhưng vẫn đầy tính thời trang. Trong các show diễn của Miu Miu, Amelia xuất hiện với những silhouette mang tính biểu tượng của brand: chân váy siêu ngắn, áo crop top, layering tưởng như ngẫu hứng nhưng được tính toán kỹ lưỡng. Tuy nhiên, điều khiến cô nổi bật không nằm ở trang phục, mà ở thái độ – thứ "coolness" không cần gồng mình.
Bên cạnh runway, street style của Amelia Gray cũng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hình ảnh cá nhân. Khác với nhiều người mẫu Gen Z theo đuổi aesthetic Y2K rực rỡ, Amelia trung thành với bảng màu trung tính: đen, xám, trắng, đôi khi điểm xuyết bằng những item oversized hoặc mang tính cấu trúc mạnh.
Trong hành trình định hình hình ảnh "cool-girl" sắc lạnh, Amelia Gray cũng không thiếu những khoảnh khắc gây bùng nổ truyền thông – đặc biệt là các lần xuất hiện hở bạo trên thảm đỏ.
Điều khiến những khoảnh khắc này trở nên ấn tượng không chỉ nằm ở mức độ táo bạo của trang phục, mà còn ở cách cô "cân" nó. Không nụ cười, không tạo dáng cầu kỳ, Amelia bước đi với thần thái gần như vô cảm – nơi sự nổi loạn và phá vỡ chuẩn mực luôn được đặt lên hàng đầu. Chính sự tiết chế biểu cảm này lại khiến tổng thể trở nên mạnh mẽ hơn, biến outfit hở bạo thành một tuyên ngôn thời trang thay vì chiêu trò gây chú ý.
Nhiều tạp chí thường xuyên đưa Amelia vào danh sách những gương mặt Gen Z dám thử nghiệm và sẵn sàng đẩy giới hạn hình ảnh cá nhân. Trong bối cảnh nhiều người mẫu trẻ vẫn lựa chọn sự an toàn, việc cô xuất hiện với một diện mạo gần như "trần trụi" nhưng vẫn giữ được tinh thần high fashion là điều không dễ.
Điều đáng nói nhất trong hành trình của Amelia Gray không phải là việc cô trở nên nổi tiếng – mà là cách cô định nghĩa lại chính mình. Trong một ngành công nghiệp vốn khắc nghiệt và đầy cạnh tranh, việc mang danh "nepo baby" có thể là lợi thế ban đầu, nhưng cũng dễ trở thành rào cản lâu dài. Amelia hiểu điều đó, và cô chọn cách chứng minh bằng công việc: từ việc xuất hiện dày đặc trên các sàn diễn lớn, tham gia campaign cho những nhà mốt hàng đầu, đến việc xây dựng một hình ảnh cá nhân rõ ràng, nhất quán.