Thích giày Tabi nhưng ví tiền nói "không": Đây là những lựa chọn giá mềm khiến Margiela cũng phải "dè chừng"

Từ một thiết kế "dị biệt" chỉ dành cho giới mộ điệu cao cấp gắn liền với cái tên Maison Margiela, giày xẻ ngón (Tabi) đang thực hiện một cuộc đổ bộ ngoạn mục vào đời sống đại chúng. Không còn là món đồ xa xỉ giá nghìn đô, "hệ tư tưởng móng ngựa" giờ đây hiện diện khắp nơi, từ những đôi sneaker năng động của Nike cho đến những thiết kế mang tính thử nghiệm của Kiko Kostadinov hay sự cực đoan đầy thú vị của Vibram.

Giày Tabi xẻ ngón được biết đến rộng rãi nhờ công lăng xê như một thiết kế sang chảnh của Maison Margiela nhưng giờ đây nhiều thương hiệu đã mang kiểu dáng này về phân cấp phổ thông như xuất phát điểm của nó.

Dẫn đầu làn sóng này không ai khác chính là Nike Air Rift (hay NikeSKIMS Rift Mesh) nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch của giày búp bê và sự thoải mái của một đôi sneaker. Cơn sốt này không chỉ là cảm tính mà còn được chứng minh bằng con số: theo Poshmark, lượt tìm kiếm "Nike Air Rift" đã tăng vọt 95% kể từ tháng 12/2024.

Ra đời từ năm 1996 lấy cảm hứng từ những vận động viên chạy bộ Kenya, đôi giày này với mức giá từ 145 USD đến 170 USD (khoảng 3,8 - 4,4 triệu VNĐ) mang đến một cánh cửa dễ tiếp cận hơn nhiều vào thế giới giày xẻ ngón nghìn đô của Maison Margiela. Không chỉ là một lựa chọn vừa túi tiền (chỉ khoảng 1/7 giá của Margiela) mà còn là minh chứng cho việc bạn có thể đi bộ 20.000 bước mỗi ngày mà vẫn cực kỳ sành điệu.

NikeSKIMS Rift Mesh giá 150 USD (khoảng 4 triệu đồng).

Nike Air Rift còn có những phối màu Polka Dot - một phiên bản Japan Limited Edition.

Bên cạnh sự phổ biến của Nike, ở phân khúc nhỉnh hơn một chút trong khoảng 230 USD (khoảng 6 triệu đồng) lại gọi tên màn hợp tác giữa Kiko Kostadinov và ASICS với mẫu ILARGI FF. Nếu Nike mang đến sự phổ thông, dễ tiếp cận, thì Kiko lại đưa Tabi về đúng với bản chất "giày bảo hộ" của Nhật Bản nhưng được nâng cấp bằng công nghệ FlyteFoam hiện đại. Đây là một thiết kế mang đậm tính kiến trúc, xóa nhòa ranh giới giữa giày chạy bộ hiệu năng và thời trang avant-garde. Nó dành cho những người tìm kiếm một giá trị ý niệm sâu sắc hơn, nơi di sản marathon thập niên 50 gặp gỡ tư duy sáng tạo siêu thực của tương lai.

Đôi ILARGI FF giá 230 USD (6 triệu đồng).

Nếu Tabi xẻ đôi vẫn chưa đủ đô, thì Vibram FiveFingers chính là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của trào lưu "freaky-chic" (kỳ quái mà sành điệu). Tách rời cả 5 ngón chân, Vibram không chỉ bán một đôi giày, họ bán một lối sống chân trần (barefoot). Dù vấp phải nhiều tranh cãi về thẩm mỹ, nhưng sức hút của nó là không thể phủ nhận khi được Vogue vinh danh là xu hướng của năm 2025. Sự thoải mái tự nhiên và cảm giác giải phóng đôi chân chính là lý do khiến giới trẻ sẵn sàng dùng tay mò mẫm đưa từng ngón chân vào đúng ngăn để rồi tận hưởng sự tự do tuyệt đối trong từng bước đi.

Vibram FiveFingers độc lạ là đôi giày từng được Jennie lăng xê.

Đôi giày chân trần có giá khoảng 150-170 USD (4 - 4,5 triệu đồng).

Trước khi Margiela biến Tabi thành biểu tượng thời trang, người Nhật đã mang những đôi Jika-tabi (Tabi có đế cao su) làm giày bảo hộ lao động suốt hàng thế kỷ. Marugo và Moonstar chính là hai "đại thụ" trong lĩnh vực này. Với mức giá thường chỉ dao động từ 30 USD đến 70 USD (khoảng 800K - 1,8 triệu), bạn có thể sở hữu một đôi giày xẻ ngón đúng nghĩa "nồi đồng cối đá".

Cái hay của Marugo hay Moonstar là chúng giữ nguyên được cái chất "ninja" nguyên bản với đế cao su mỏng, linh hoạt và phần vải bạt (canvas) bền bỉ. Nếu bạn theo đuổi phong cách Workwear hoặc Techwear, đây là những lựa chọn không thể chuẩn bài hơn. Đặc biệt, Moonstar còn có những dòng phối màu rất nghệ và hiện đại, đủ để bạn đi cà phê mà không sợ bị nhầm là... vừa đi công trình về.

Thương hiệu Marugo ở Nhật có những đôi Tabi êm ái và giá cũng cực mềm.

Nếu Margiela là sự nổi loạn mang hơi hướng gothic và sang chảnh, thì Sou Sou (đến từ Kyoto) lại là định nghĩa của sự dễ thương, bay bổng và đậm chất Á Đông. Sou Sou không chỉ làm giày, họ làm ra một phong cách sống. Các thiết kế của hãng thường tràn ngập họa tiết hoa cỏ, hình học rực rỡ trên nền vải được dệt thủ công.

Mức giá của Sou Sou thường rơi vào khoảng 80 USD - 120 USD (từ 2 - 3 triệu đồng) Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích phong cách Mori-girl hoặc muốn tìm kiếm những đôi Tabi dạng sneakers cổ cao, cổ thấp với độ êm ái vượt trội hơn hẳn các dòng bảo hộ. Sou Sou chính là minh chứng cho việc giày xẻ ngón không nhất thiết phải "dị", nó có thể cực kỳ ngọt ngào.

Những đôi Jika-tabi đến từ thương hiệu Sou-Sou.

Cửa hàng Sou-Sou đầy màu sắc ở Nhật Bản (Nguồn TikTok).

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến Steve Madden trong cuộc chơi này, nhất là khi thương hiệu Mỹ vốn nổi tiếng với khả năng "bắt sóng" cực nhanh các thiết kế cao cấp để đưa về mức giá dễ thở hơn cho đại chúng. Nếu bạn đang săn lùng một đôi ballerina có phần mũi xẻ tinh tế đúng tinh thần Maison Margiela nhưng không muốn bỏ ra cả chục triệu, thì những mẫu giày bệt xẻ ngón của Steve Madden chính là chân ái mới.



Đôi Tabi Ballet Flat giá 120 USD tối giản và sang trọng của Steve Madden.

Nhiều người ví von đây chính là phiên bản Margiela dành cho mọi nhà, bởi phom dáng được tinh chỉnh rất khéo léo, không quá "gắt" nhưng vẫn đủ để người đối diện nhận ra bạn là một người có gu thời trang "không phải dạng vừa". Việc Steve Madden gia nhập đường đua này càng chứng tỏ rằng Tabi không còn là lãnh địa riêng của giới Avant-garde xa xỉ mà đã thực sự trở thành một món phụ kiện đa năng, dễ tiếp cận với mức giá chỉ loanh quanh 120 USD (hơn 3 triệu đồng).

Giày Tabi của Steve Madden được yêu thích với nhiều review trên TikTok, thậm chí so sánh với Maison Margiela.

Sự xuất hiện của những đôi ballerina cũng hoàn thiện dải sản phẩm Tabi giá rẻ mà chúng ta đang tìm kiếm: từ Nike Air Rift cho những tâm hồn năng động, Vibram cho những kẻ nổi loạn, đến Steve Madden cho những quý cô yêu thích sự lãng mạn đầy tính đương đại. Có vẻ như trong năm 2026 này, việc sở hữu một đôi giày "chia ngón" đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, và bạn hoàn toàn có thể tự tin khẳng định phong cách cá nhân mà không cần phải nhìn vào mác giá quá nhiều. Hãy cứ bắt đầu với một đôi tất xẻ ngón, chọn một phom dáng vừa mắt, và bạn sẽ thấy thế giới dưới chân mình trở nên thú vị hơn rất nhiều.

