5 cách mặc đồ hè tôn dáng xuất sắc, nàng cao hay thấp đều nên biết

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thử nghiệm những công thức phối đồ vừa thoải mái vừa tôn dáng. Không cần quá cầu kỳ hay chạy theo xu hướng phức tạp, chỉ cần nắm vững một vài nguyên tắc cơ bản, bạn hoàn toàn có thể "hack" chiều cao, tạo cảm giác thon gọn và nổi bật hơn trong từng set đồ. Dưới đây là 5 công thức đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

Áo lửng và quần cạp cao

Đây gần như là công thức "kinh điển" cho những ai muốn kéo dài đôi chân một cách tự nhiên. Áo lửng giúp khoe phần eo, trong khi quần cạp cao nâng vị trí vòng eo lên cao hơn, tạo hiệu ứng tỷ lệ cơ thể cân đối. Khi hai món đồ này kết hợp, phần thân dưới trông dài hơn rõ rệt, đặc biệt phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn.

Để tối ưu hiệu ứng tôn dáng, hãy ưu tiên quần có form đứng như quần ống suông hoặc ống rộng nhẹ. Tránh quần bó quá sát nếu bạn không tự tin với phần hông hoặc đùi. Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng: quần tối màu kết hợp với áo sáng màu sẽ giúp phần thân dưới trông gọn gàng hơn. Một đôi sandal quai mảnh hoặc giày cao gót nhẹ sẽ hoàn thiện set đồ một cách tinh tế.

Áo nhấn eo và quần dài/chân váy

Không phải ai cũng thích mặc áo lửng, và đó là lúc những thiết kế nhấn eo phát huy tác dụng. Áo có chi tiết chiết eo, thắt dây hoặc peplum giúp tạo đường cong rõ ràng hơn, làm nổi bật vòng hai mà vẫn kín đáo.

Khi kết hợp với quần dài hoặc chân váy, bạn nên chọn những thiết kế đơn giản để tránh tổng thể bị rối mắt. Quần ống suông, quần tây hoặc chân váy chữ A đều là lựa chọn an toàn. Công thức này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần sự chỉn chu.

Một mẹo nhỏ là hãy chọn áo có độ dài vừa phải, không quá dài che mất phần eo. Đồng thời, chất liệu nhẹ, có độ rũ sẽ giúp tổng thể mềm mại và thanh thoát hơn, nhất là trong những ngày nóng bức.

Áo mùa hè và quần short/chân váy ngắn

Khi nhiệt độ tăng cao, những set đồ ngắn trở thành "cứu cánh" không thể thiếu. Áo mùa hè như áo hai dây, áo phông mỏng hay áo sơ mi ngắn tay kết hợp với quần short hoặc chân váy ngắn không chỉ mát mẻ mà còn giúp khoe đôi chân.

Để set đồ không bị quá đơn giản, bạn có thể chú ý đến tỷ lệ. Nếu áo rộng, hãy chọn quần short ôm hoặc váy dáng gọn. Ngược lại, nếu áo ôm sát, bạn có thể thử short ống rộng để tạo sự cân bằng. Những chi tiết như cạp cao, xếp ly nhẹ hoặc đường cắt chữ A sẽ giúp phần chân trông dài và thon hơn.

Quần lửng và áo mùa hè

Quần lửng là item dễ gây "tranh cãi" vì nếu không phối khéo, chúng có thể khiến chiều cao bị "dìm". Tuy nhiên, khi kết hợp đúng cách, đây lại là lựa chọn rất thanh lịch và hiện đại.

Nguyên tắc quan trọng nhất là giữ phần trên gọn gàng. Áo ôm nhẹ, áo hai dây hoặc áo sơ mi sơ vin sẽ giúp tạo đường thẳng từ eo xuống chân, tránh cảm giác luộm thuộm. Ngoài ra, quần lửng có độ dài trên mắt cá chân một chút sẽ giúp đôi chân trông dài hơn so với những thiết kế quá dài.

Giày cũng là yếu tố quyết định. Sandal cao gót, giày mũi nhọn hoặc giày có màu tiệp với da sẽ giúp kéo dài chân hiệu quả. Tránh những đôi giày có quai cổ chân dày vì chúng dễ làm mất cân đối tỷ lệ cơ thể.

Váy liền nhấn eo

Nếu bạn muốn một lựa chọn nhanh gọn nhưng vẫn tôn dáng, váy liền nhấn eo là đáp án hoàn hảo. Thiết kế này giúp định hình vóc dáng rõ ràng mà không cần suy nghĩ quá nhiều về cách phối đồ.

Các kiểu váy wrap (váy quấn), váy có dây buộc eo hoặc chiết eo nhẹ đều giúp tạo đường cong tự nhiên. Đặc biệt, váy chữ A hoặc váy xòe nhẹ từ eo xuống sẽ giúp che khuyết điểm vùng hông và đùi, đồng thời làm nổi bật vòng eo.

Chất liệu mỏng nhẹ như cotton, linen hoặc chiffon rất phù hợp cho mùa hè vì vừa thoáng mát vừa tạo độ bay. Họa tiết cũng có thể giúp "đánh lừa thị giác": kẻ dọc giúp kéo dài cơ thể, trong khi họa tiết nhỏ tạo cảm giác gọn gàng hơn so với họa tiết lớn.

Chỉ cần thêm một đôi giày phù hợp và chiếc túi xách nhỏ, bạn đã có ngay một outfit hoàn chỉnh, vừa nữ tính vừa tôn dáng mà không tốn nhiều công sức.

Ảnh: Instagram