Không cần gập bụng 100 cái mỗi ngày: 3 động tác “đánh thẳng” vào bụng dưới, tập nhẹ mà vẫn gọn eo

Không ít chị em từng rơi vào tình huống: tập bụng đều đặn, thậm chí gập bụng hàng trăm cái mỗi ngày nhưng vùng bụng dưới vẫn nhô ra rõ rệt. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng mình “chưa đủ cố gắng”. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa lại đến từ những yếu tố ít ai để ý.

Bụng dưới nhô không chỉ là mỡ – mà còn là câu chuyện của cơ core

Theo nội dung trong video, có 3 nguyên nhân phổ biến khiến bụng dưới kém gọn: nội tạng có xu hướng sa xuống, thói quen thở nông và đặc biệt là cơ core yếu. Khi vùng cơ trung tâm không đủ khỏe, phần bụng dưới dễ bị đẩy ra ngoài, tạo cảm giác “bụng dưới phình” dù không hẳn do mỡ.

Điều đó cũng lý giải vì sao việc tập sai cách – ví dụ chỉ chăm chăm gập bụng – lại không mang lại hiệu quả như mong muốn. Muốn cải thiện, bạn cần những bài tập giúp kích hoạt sâu vào cơ core thay vì chỉ tác động bề mặt.

3 động tác đơn giản nhưng “đúng điểm rơi” cho bụng dưới

Bài tập giúp làm gọn phần bụng dưới

+ Bài tập đầu tiên là nằm ngửa và chạm chân luân phiên. Khi thực hiện, điều quan trọng là giữ lưng áp sát sàn và tránh dùng lực ở vùng thắt lưng. Động tác này nên thực hiện khoảng 30 lần, giúp đánh thức cơ bụng sâu và cải thiện khả năng kiểm soát core.

+ Tiếp theo là tư thế quỳ chống khuỷu tay. Ở động tác này, bạn cần giữ bụng ổn định, đồng thời hơi nghiêng xương chậu về phía sau và dồn trọng tâm ra trước. Chỉ cần giữ trong 1 phút, nhưng nếu thực hiện đúng, bạn sẽ cảm nhận rõ vùng bụng dưới được kích hoạt.

+ Động tác cuối cùng là nhón gót và di chuyển nhẹ về phía trước, tạo thành một thế tam giác vững chắc. Đây là bài tập giúp tăng khả năng giữ thăng bằng và siết cơ core toàn diện. Bạn cũng nên duy trì trong khoảng 1 phút.

Tập đúng quan trọng hơn tập nhiều

Thay vì cố gắng tập thật nặng hay kéo dài thời gian luyện tập, điều quan trọng là bạn tập đúng kỹ thuật và duy trì đều đặn. Với 3 động tác này, chỉ cần lặp lại mỗi ngày 3 hiệp, cơ core sẽ dần khỏe lên, từ đó giúp phần bụng dưới gọn gàng hơn một cách tự nhiên.

Thực tế, việc sở hữu vòng eo thon gọn không nhất thiết phải đi kèm với những bài tập “đổ mồ hôi sấp mặt”. Đôi khi, chỉ cần bạn hiểu cơ thể mình và chọn đúng phương pháp, việc giảm mỡ bụng – đặc biệt là bụng dưới – sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.