Với thương hiệu Alaia, chuyện "mặc sai, mặc xấu" gần như không tồn tại. Di sản của NTK Azzedine Alaia luôn xoay quanh việc tôn vinh cơ thể một cách chính xác đến mức gần như tuyệt đối với những thiết kế ôm sát, nâng đỡ và định hình đường cong của người mặc. Dưới thời NTK Pieter Mulier, tinh thần đó vẫn được giữ nguyên, thậm chí còn được đẩy lên thêm một level khi mang được thêm sự tinh giản, hiện đại hơn. Vì thế, các show diễn của Alaia thường mang lại cảm giác "an toàn cao cấp", không cần cố gây sốc, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm tranh cãi.

Vừa qua tại Paris Fashion Week, khi BST Alaia Xuân/Hè 2026 được trình làng và xuất hiện một thiết kế khiến giới mộ điệu phải… ngỡ ngàng, ngơ ngác, dừng khoảng chừng là vài ba giây mới có thể tiếp nhận được. Đó chính là thiết kế nửa quần, nửa áo, nửa jumpsuit kết hợp gây hoang mang thị giác. Thiết kế này được trình diễn bởi người mẫu Alex Consani - nàng model Gen Z vốn nổi tiếng với khả năng "cân" mọi kiểu dáng khó nhằn.

Dù phải trình diễn nghiêm túc và đầy tiết chế trên sàn runway, Alex Consani không bỏ lỡ cơ hội để "nhây" trong backstage khi mặc thiết kế này. Nguồn Krystian Loren

Thoạt nhìn, tổng thể look mang tinh thần tối giản: bảng màu nude liền mạch, phần áo ngang vai ôm sát, được xử lý bằng kĩ thuật macrame (đan dây mà không sử dụng đến nút thắt) để tạo cấu trúc rõ ràng. Nhưng ngay khi di chuyển ánh nhìn xuống phần thân dưới, mọi tỷ lệ dường như bị đảo lộn. Thiết kế dường như trở thành một chiếc quần với phom dáng phồng lớn ở hông và đùi, rủ xuống thành một khối oval rõ rệt, rồi bất ngờ bó túm lại ở bắp chân, tạo nên một silhouette "quả trứng" khá kì cục. Chất liệu mềm, được draping tự nhiên theo nếp dọc tưởng chừng như giúp làm nhẹ cấu trúc, nhưng thực tế nó lại càng nhấn mạnh, tạo tương phản với độ phồng, khiến phần dưới cơ thể trở nên nặng nề và thiếu điểm dừng thị giác.

Một thiết kế khó hiểu của Alaia trong BST Xuân/Hè 2026.

Vấn đề không chỉ nằm ở hình khối, mà còn ở tỷ lệ. Thương hiệu Alaia vốn nổi tiếng với khả năng "điêu khắc" cơ thể bằng kỹ thuật cắt may chính xác gần như tuyệt đối, nhưng trong thiết kế này, sự cân bằng dường như bị phá vỡ. Phần vai trần gọn gàng của Alex Consani đối lập hoàn toàn với khối phồng quá khổ bên dưới, khiến cơ thể người mặc bị chia cắt thành hai nửa không liên kết. Thậm chí cô còn được đội ngũ làm tóc "tặng" cho layout vuốt chặt, ép sát đầu khiến tổng thể look càng giống một "quả trứng" mọc chân.

Alex Consani trông giống một quả trứng hơn bao giờ hết. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, đây có thể là một thử nghiệm có chủ đích. Thời trang đương đại ngày càng rời xa những chuẩn mực tôn vinh cơ thể theo cách truyền thống, thay vào đó là những cuộc chơi với hình khối, tỷ lệ và cảm giác thị giác. Chiếc quần này – dù gây tranh cãi – vẫn hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng: khiến người xem phải dừng lại, phải đặt câu hỏi, thậm chí là phải… phản ứng.

Thiết kế khó hiểu này của Alaia còn trở thành một sân chơi để nhiều tín đồ thời trang share meme. Trong các video đoạn trích show diễn, hàng loạt những liên tưởng của netizen khắp thế giới được chia sẻ dồn dập trong phần bình luận. Một số người còn cảm thấy thiết kế này "giving" con gà, quả trứng, một số người lại chia sẻ nó gợi nhớ cho họ về cảm giác thuở bé khi thử đồ của mẹ,...

Hàng loạt những liên tưởng được netizen nhắc đến sau khi nhìn thấy thiết kế kì cục này.

Ngoài gửi meme, nhiều người cũng không khỏi hoang mang với look "quả trứng mọc chân" của Alaia.

Dù có một số look và chi tiết gây hoang mang, tranh cãi nhưng BST Thu/Đông 2026 của Alaïa vẫn nhận được đánh giá cao từ giới phê bình thời trang. Với chủ đề "clothes that cry" (những món đồ biết khóc), NTK Pieter Mulier tiếp tục phát triển ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của mình trong BST này. Bộ sưu tập xoay quanh sự căng thẳng giữa kiềm chế và giải phóng, giữa tinh thần tối giản đến sắc nét và volume phóng khoáng, đầy tính giải phóng. Những chiếc váy bodycon như lớp da thứ hai, áo khoác cocoon ôm sát, váy satin với tua rua dài như giọt nước mắt, cùng kỹ thuật draping và macrame tinh xảo đã tạo nên sức hút nghệ thuật mạnh mẽ cho BST.

Nhiều nhà phê bình đã mô tả show diễn như một "bài thơ điêu khắc" trên thân thể người mẫu, nơi chất liệu da thuộc, da trăn, lụa, cotton được xử lý để vừa mang tính kiến trúc vừa gợi cảm xúc mãnh liệt.




