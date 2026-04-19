Từng phải bỏ trốn khỏi Amsterdam, Công chúa Hà Lan ngày trở lại gây bất ngờ: Diện đồ Mango cũ, dạo từ phòng thí nghiệm đến hộp đêm

Theo tạp chí Hello! , thành phố từng khiến người kế vị ngai vàng Hà Lan phải ngậm ngùi từ bỏ cuộc sống sinh viên vào năm 2023 nay đã chào đón cô trở lại trong một tâm thế hoàn toàn mới. Chuyến thăm chính thức kéo dài hai ngày theo lời mời của Thị trưởng Femke Halsema không chỉ gây chú ý bởi lịch trình dày đặc từ công nghệ, phát triển bền vững đến đời sống về đêm, mà còn bởi thông điệp thời trang tinh tế mà Công chúa Amalia mang tới. Thay vì những bộ cánh xa xỉ, cô ghi điểm tuyệt đối với trang phục đến từ thương hiệu bình dân quen thuộc, chứng minh bản lĩnh và phong cách ngày càng trưởng thành của một nữ hoàng tương lai.

Thông điệp ngầm từ bộ suit Mango cũ ngày tái xuất

Sự trở lại Amsterdam của Công chúa Amalia mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự kiên cường của cô sau khi vượt qua những rào cản an ninh từng buộc bản thân phải rời xa giảng đường đại học. Trong lần lộ diện đầu tiên trước công chúng tại sự kiện, cô đã thu hút mọi ánh nhìn khi chọn lại bộ suit ba mảnh màu đỏ rượu vang tuyệt đẹp đến từ thương hiệu Mango.

Đây chính là thiết kế cô từng mặc tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông Milano-Cortina. Phom dáng oversize kết hợp cùng đường cắt mềm mại, điểm xuyết chiếc áo gile may đo lấp ló dưới lớp blazer mang đến cho Công chúa vẻ ngoài chuẩn "working girl" (cô nàng công sở) năng động nhưng không kém phần thanh lịch, rất phù hợp với tính chất của các sự kiện chính thức. Để hoàn thiện tổng thể, cô khéo léo kết hợp cùng bốt cổ ngắn bằng da lộn xuyệt tông, chiếc túi xách Hermès mượn từ tủ đồ của mẹ - Vương hậu Máxima và bộ trang sức ấn tượng gồm vòng cổ khắc chữ, khuyên tai vàng to bản cùng nhiều nhẫn và vòng tay.

Tình yêu với thời trang Tây Ban Nha và định hình phong cách "Royal" thời đại mới

Việc Amalia một lần nữa ưu ái thiết kế của Mango hoàn toàn không phải là sự ngẫu nhiên hay lựa chọn vội vã. Khoảng thời gian bí mật sinh sống và học tập tại Madrid để tránh sự truy đuổi của các băng đảng đã biến cô thành một người hâm mộ cuồng nhiệt của các thương hiệu thời trang Tây Ban Nha.

Hiện tại, tủ đồ thường ngày của người đứng đầu danh sách thừa kế ngập tràn những món đồ mang tính ứng dụng cao đến từ Mango, Zara, Massimo Dutti, Miphai và Lady Pipa. Đối với một nhân vật Hoàng gia, việc lựa chọn thời trang bình dân có thể tiếp cận được và không ngần ngại mặc lại đồ cũ mang một thông điệp ẩn ý vô cùng sâu sắc. Hành động này không chỉ thể hiện sự gần gũi, thực tế mà còn cho thấy tư duy thời trang bền vững, đặc biệt là khi cô tự tin diện chúng tại một sự kiện cấp cao ngay trên chính quê hương mình. Phong cách phương Tây hiện đại, không rườm rà nhưng vẫn toát lên khí chất quyền lực của Amalia đang nhận được sự đánh giá cao từ giới truyền thông quốc tế.

Lịch trình bận rộn: Từ công nghệ bền vững đến trải nghiệm đời sống về đêm

Chuyến đi lần này của Công chúa Amalia được thiết kế để cô có thể tiếp cận đa chiều với sự phát triển của Amsterdam. Ngày hoạt động chính thức của cô bắt đầu bằng bữa tiệc brunch riêng tư tại dinh thự của Thị trưởng và lập tức tiếp nối bằng chuyến thăm đến trung tâm công nghệ Lab42 cùng các phòng thí nghiệm AMOLF.

Tại đây, Công chúa đã dành thời gian tìm hiểu sâu về công nghệ pin mặt trời và các giải pháp năng lượng bền vững, khẳng định sự quan tâm nghiêm túc đối với các vấn đề môi trường. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động khoa học, lịch trình buổi tối của Amalia mang đậm tính nhân văn và trải nghiệm thực tế.

Cô đã đến thăm một tổ chức chuyên hỗ trợ những người phụ nữ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương trong xã hội. Cuối cùng, để khép lại một ngày dài, Công chúa đã ghé thăm hai hộp đêm ở khu vực trung tâm, trực tiếp trải nghiệm nền văn hóa âm nhạc và giải trí nhộn nhịp của thành phố mà cô từng có thời gian dài gắn bó.