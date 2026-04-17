Phùng Khánh Linh và Sunsilk khiến dân tình khen nức nở: Quảng cáo bằng tóc giả mà hay ho được vậy luôn!

Chiến dịch lấy concept "Thế Giới Mượt" làm trung tâm vừa ra mắt vào giữa tháng 4 vừa qua là màn kết hợp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm giữa Sunsilk và ca sĩ Phùng Khánh Linh. Không chọn cách tiếp cận truyền thống, thương hiệu đã mở màn campaign bằng một nước đi vô cùng thông minh khi mượn sức nóng từ vụ trộm Kit Kat vốn đang viral rầm rộ lúc bấy giờ để quảng bá dòng sản phẩm Serum Sunsilk.

Cụ thể, sau khi Sunsilk dí dỏm thông báo bị mất 1 vạn thùng serum ngay giữa thành phố và ráo riết tìm kiếm "các đơn vị lắp ráp camera uy tín ở Quận 1", tưởng chừng chỉ là một content "vô tri" nhưng sau cùng dân tình mới ngã ngửa khi biết đây đích thị là bước đi có tính toán nhằm nhá hàng ngôi sao trong chiến dịch mới của hãng. Không ai khác, Phùng Khánh Linh - cô nàng nổi tiếng với biệt danh "lắp camera" - đã được chọn mặt gửi vàng vào vai người hùng trong vụ trộm dầu dưỡng tóc đầy kịch tính này.

Sunsilk bắt trend vụ trộm Kit Kat để nhá hàng cho sự kết hợp với Phùng Khánh Linh qua những "đặc điểm nhận dạng" của nữ ca sĩ (Ảnh Sunsilk).

Để hiểu rõ hơn về màn teasing độc đáo và vô cùng thức thời của Sunsilk, cần tìm hiểu về Phùng Khánh Linh - một ngôi sao đang lên với nghệ sĩ tính cực cao đồng thời sở hữu hành trình truyền cảm hứng đặc biệt thú vị. Sau 10 năm chật vật từ một ca sĩ phải livestream bán hàng online để duy trì đam mê nghệ thuật, giờ đây Phùng Khánh Linh đang là một trong những cái tên được săn đón ở thị trường nhạc Việt, khẳng định vị thế với album Giữa Một Vạn Người cùng đêm nhạc Giữa Một Vạn Tour liên tục cháy vé.

Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, nữ ca sĩ còn thu hút lượng một fan khổng lồ nhờ tính cách hài hước cùng những dấu ấn đặc biệt mà công chúng ít nhiều đều biết tới như cái tên "lắp camera Quận 1" và mái tóc bạch kim thật thật giả giả vốn đã thành điểm signature.

Phùng Khánh Linh đang toả sáng rực rỡ từ nghĩa bóng đến nghĩa đen với những thành tích được công nhận trong sự nghiệp và một mái tóc đặc trưng được ví như "Rosé Việt Nam" (Ảnh FBNV).

Những dấu ấn cá nhân này của Phùng Khánh Linh đã được Sunsilk lựa chọn để lồng ghép vào campaign mới, thành công thu hút sự chú ý của một bộ phận công chúng, khán giả trẻ. Ở vị trí trung tâm của chiến dịch là TVC dài 1 phút 15 giây - nơi mái tóc bạch kim dài khủng của Phùng Khánh Linh được đặt làm trọng tâm trong từng khung hình. Câu tagline lâu đời của hãng: "Mượt như Sunsilk" cũng được làm mới qua nhạc hiệu vui nhộn, bắt tai và dễ "ám ảnh" người xem một cách tích cực. Về mặt sáng tạo, TVC còn mượn hình tượng Công chúa tóc mây Rapunzel để Phùng Khánh Linh vào vai, thể hiện câu chuyện mái tóc bạch kim dài, khoẻ đến mức có thể đu người xuống tầng lầu.

Quảng cáo serum của Phùng Khánh Linh và Sunsilk (Nguồn Sunsilk).

Mái tóc thật mà giả, giả mà thật của Phùng Khánh Linh được thương hiệu chăm sóc tóc đình đám lựa chọn quảng bá (Nguồn: Sunsilk).

Với Sunsilk, Phùng Khánh Linh thành Công chúa tóc mây lúc nào không hay (Nguồn: Sunsilk).

Sau 5 ngày lên sóng, TVC "Thế Giới Mượt" của Sunsilk và Phùng Khánh Linh bước đầu đang nhận về nhiều phản ứng tích cực, phần lớn lời khen được dành cho nỗ lực sáng tạo hấp dẫn của sản phẩm. Đáng chú ý, sự lựa chọn của Sunsilk cho vị trí nhân vật chính - Phùng Khánh Linh được đánh giá là một nước đi "táo bạo" của nhãn hàng. Bởi dù nổi tiếng với mái tóc lộng lẫy như một "chữ ký" ấn tượng nhưng số đông công chúng đều đã biết hoặc ngầm hiểu đây không hoàn toàn là tóc thật của nữ ca sĩ. Trong khi đó, Sunsilk từ lâu đã định danh là nhãn hàng chăm sóc tóc được nhớ đến với hình ảnh mái tóc đen láy, bóng mượt, nay sẵn sàng làm mới mình cùng mái tóc tẩy sáng màu của giọng ca Anh Là Thằng Tồi .

Phản ứng tích cực và nồng nhiệt của công chúng trước màn kết hợp thú vị này (Ảnh chụp màn hình).

Những nhận xét như: "Ủa đây là tóc giả mà nhưng xem hài quá", "Tôi biết một ngày nào đó sẽ có thương hiệu dầu gội đầu chọn Phùng Khánh Linh vì mái tóc đó mà", "Khen nha, Phùng Khánh Linh rất hợp" ... là miêu tả chính xác cho sự mâu thuẫn "ăn tiền" mà Sunsilk vừa tạo ra. Và cách họ giải thích không hề khiên cưỡng. Trong một nội dung bổ trợ thuộc khuôn khổ chiến dịch, Phùng Khánh Linh và chuyên gia từ Sunsilk đã đưa ra lý giải rằng: tóc thật dù còn trên da đầu hay đã được cắt ra làm tóc giả thì cũng đều là tế bào chết và không được nuôi dưỡng từ cơ thể. Do đó, cả hai đều cần đến dưỡng chất được tiếp nạp từ bên ngoài như dòng Serum Sunsilk để luôn giữ được độ mượt mà.

Mái tóc dài của Phùng Khánh Linh thực chất là là tóc giả được làm từ tóc thật của cô (Ảnh Phùng Khánh Linh).

Suy cho cùng, mái tóc giả của Phùng Khánh Linh lại chính là mâu thuẫn có chủ đích, giúp chiến dịch trở nên đáng nhớ. Sunsilk không cố gắng thuyết phục người xem rằng mái tóc của Phùng Khánh Linh là hoàn hảo theo một chuẩn mực truyền thống, mà chọn cách thẳng thắn "chơi đùa" với điều mà ai cũng nhận ra, biến nó thành một phần thú vị trong câu chuyện. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tỉnh táo và khó tính, việc một thương hiệu tiếp cận theo hướng gần gũi, có phần dí dỏm như vậy lại trở thành lợi thế.

"Thế Giới Mượt" vì thế không chỉ dừng lại ở một chiến dịch quảng bá sản phẩm, mà còn là cách Sunsilk cập nhật lại ngôn ngữ giao tiếp với thế hệ khán giả mới, nơi tính giải trí, sự chân thật và cá tính cá nhân được đặt ngang hàng với hiệu quả sản phẩm. Và với một nhân vật như Phùng Khánh Linh, người vốn đã là "content sống" với đầy đủ chất liệu từ âm nhạc, hình ảnh đến cá tính, chiến dịch lần này giống như một sự gặp gỡ đúng thời điểm: đủ khác biệt để gây chú ý, đủ thông minh để thuyết phục, và đủ thú vị để người xem nhớ lâu hơn một mái tóc chỉ đơn thuần là "mượt".