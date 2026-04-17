Lim Feng: Khi bản thân tạo ra đủ giá trị, mình sẽ tự thu hút những đối tác toàn cầu

Nhưng đừng để vẻ ngoài Cyberpunk lạnh lùng ấy đánh lừa. Đằng sau những cấu trúc phức tạp là một sự tính toán của một người biết cách làm kinh doanh, và cả những khoảng lặng lãng mạn của một cô gái đang học cách "yêu và mặc đẹp" mỗi ngày tại Paris. Từ việc thức trắng đêm thiết kế đồ cho BLACKPINK trong chuyến công tác Trung Quốc, cho đến quyết định đầy rủi ro khi vứt bỏ vị trí đầy triển vọng trong làng thời trang Việt Nam để đi làm sinh viên nơi đất khách, Lim Feng đang chứng minh: Để đặt những viên gạch xây dựng tương lai, đôi khi bạn phải dám đập đi những "chân lý" cũ kỹ của chính mình.

Chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc giải mã "mã nguồn" của Feng - nơi những khái niệm như Dark Romantic hay Body-shaping không dừng lại ở những tính từ mô tả, mà là tuyên ngôn của cô về tình yêu nguyên bản dành cho hình thể. Hãy cùng đối thoại với Lim Feng: Người tiếp theo mang cá tính thời trang Việt tới bản đồ thời trang quốc tế bằng một tâm thế đầy thú vị - vừa đủ "điên" để sáng tạo với các biểu tượng, nhưng cũng đủ tĩnh tại để bước thật chậm và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu.

I. “Khi bản thân đã tạo ra đủ giá trị, thương hiệu sẽ thu hút được những đối tác toàn cầu phù hợp”

Cảm xúc đầu tiên của bạn khi nhận được tín hiệu từ stylist của BlackPink là gì? Bạn mất bao lâu để tin đó là sự thật?

Lim: Thật ra Lim không quá bất ngờ, vì trước đó team cũng từng nhận được một vài lời mời, nhưng chưa đúng thời điểm. Lần này, dự án lớn hơn và Lim được trao nhiều không gian hơn để thể hiện cá tính thiết kế của mình, nên Lim rất hài lòng.

Giai đoạn đó, Lim đang có chuyến công tác một tuần ở Trung Quốc. Ban ngày Lim làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối, sau đó lại ngồi thiết kế và chỉnh sửa theo yêu cầu đến 4 giờ sáng, rồi hôm sau tiếp tục đi làm. Đó là một khoảng thời gian rất căng, nhưng cũng rất đáng nhớ.

Để thuyết phục được một "Global Icon", bạn nghĩ yếu tố nào trong DNA của Feng đã chinh phục được họ thay vì các nhà mốt xa xỉ khác?

Lim: Lim nghĩ đó là dấu ấn thiết kế, tình yêu dành cho cơ thể con người, và thế mạnh ở concept futuristic. Có lẽ đó là lý do FENG trở thành một trong những cái tên đầu tiên họ nghĩ đến, nhất là khi tinh thần của Feng khá phù hợp với concept comeback lần này.

Làm việc với 4 cá tính quá lớn (Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa), bạn làm sao để giữ được "màu" của Feng mà không làm lu mờ bản sắc cá nhân của họ?

Lim: Công đầu tiên phải thuộc về stylist Jang Heejun. Cô ấy là người đưa ra brief và kiểm soát rất kỹ định hướng sáng tạo của Lim. Trong quá trình làm việc, cô ấy cũng truyền cảm hứng cho Lim rất nhiều.

Áp lực lớn nhất khi phải hoàn thiện các thiết kế Custom-made cho MV GO trong thời gian cực ngắn là gì?

Lim: Đó là rủi ro khi sample ngoài thực tế bị lệch so với thiết kế ban đầu. Gần như mỗi mẫu chỉ có một cơ hội để may, nên nguy cơ không kịp deadline hoặc thành phẩm không đẹp như kỳ vọng là rất cao.

Có chi tiết nhỏ nào trong các bộ đồ của BlackPink mà chỉ bạn và ekip mới biết nhưng lại mang ý nghĩa cực lớn không?

Lim: Những dây đai sọc đen trên set đồ của Jennie được làm từ đai y tế, vốn là vật liệu thật sự được sử dụng trong y khoa và thể thao. Việc chuyển hóa một chất liệu rất gần gũi với cơ thể con người lên một MV lớn là điều mà team Lim rất tự hào.

Khoảnh khắc nhìn thấy cả 4 cô gái diện đồ của mình trên Poster Deadline, bạn thấy mình đã "chạm đỉnh" hay chỉ mới bắt đầu cuộc chơi toàn cầu?

Lim: Thật ra, với người trong cuộc như team Lim, bọn mình bị “đơ” mất vài ngày. Có những lúc còn phải đi hỏi bạn bè xem chuyện này có thật sự “wow” không. Vì lúc đó, điều team quan tâm nhất chỉ là trang phục lên hình có đẹp không, BlackPink có hài lòng không, chứ không tính quá nhiều đến hiệu ứng. Nhưng nhìn lại thì đó vẫn là một kỷ niệm rất vui và rất tự hào.

Còn nếu nói về “cuộc chơi toàn cầu”, Lim nghĩ là mình vẫn chưa thực sự bắt đầu.

Sau BlackPink, mục tiêu tiếp theo của bạn là một cái tên đình đám khác, hay là việc xóa sổ định kiến "Local Brand chỉ là thời trang mì ăn liền"?

Lim: Hiện tại cũng đã có một số cái tên lớn khác đang sử dụng những thiết kế mới của Feng, nên Lim không đặt mục tiêu quá cụ thể theo hướng đó. Lim nghĩ khi bản thân tạo ra đủ giá trị, mình sẽ tự thu hút được những đối tác toàn cầu phù hợp.

II. “Sự tiên phong đơn giản là dám làm những điều mà ở thời điểm đó chưa ai hiểu”

Việc tạm rời bỏ vị trí "người tiên phong” ở Việt Nam để trở thành một sinh viên tại Pháp có phải là một trải nghiệm cần thiết để bạn tái cấu trúc lại hệ thống sáng tạo của chính mình?

Lim: Lim không nghĩ mình là “người tiên phong” ở Việt Nam. Có thể những gì Lim làm mang màu sắc khá mới, nên mọi người cảm nhận như vậy. Còn việc đến Pháp, với Lim, đó là một quyết định khá rủi ro, nhưng Lim tin rằng mình cần chậm lại, học nhiều hơn, vì định hướng của Lim với nghề là một hành trình rất dài.

Có niềm tin thẩm mỹ nào bạn từng coi là "chân lý" ở Việt Nam đã bị lung lay hoặc buộc phải đập đi xây lại không?

Lim: Từ khi A.I art xuất hiện và ngày càng mạnh mẽ hơn, Lim đã thay đổi rất nhiều quan điểm về thẩm mỹ của bản thân. Nhưng Lim cũng không quá lo lắng về điều đó.

Ngoài những tiết học trên lớp, việc quan sát cách người Pháp sống, yêu và mặc đồ hàng ngày đã thay đổi và truyền cảm hứng thêm cho thẩm mỹ của bạn ra sao?

Lim: Vì Lim đang sống ở Paris, nơi con người rất yêu cái đẹp, sự chỉn chu, nhưng đồng thời cũng rất cởi mở với sự khác biệt, nên điều đầu tiên Lim thay đổi là hình thành thói quen ăn mặc đẹp gần như mỗi ngày, kể cả khi bận nhất. Lim cũng dần tiếp thu được một nhịp sống chậm hơn, và học cách cảm nhận vẻ đẹp vốn có của cuộc sống, thay vì luôn cố tái tạo hoặc sắp đặt nó quá mức.

Từ FENG SYSTEM, sang Feng Officiel chắc không đơn thuần chỉ là một sự thay tên, liệu có điều gì ở tinh thần của brand cũng đã thay đổi không nhỉ?

Lim: Hiện tại team Feng đang tập trung vào việc xây dựng ecosystem và phát triển công ty theo hướng bài bản, hợp pháp và bền vững hơn. Vì vậy, Feng cũng bắt đầu thay đổi để cái tên trở nên gọn hơn và phù hợp hơn với định hướng mới.

3 từ để miêu tả về phong cách của Feng Officiel?

Lim: Dark romantic - Futuristic - Body-shaping solutions.

Sự "nữ tính" trong thiết kế của Feng không hề yểu điệu, nó mang tính "chiến đấu" nhiều hơn. Đó có phải là phản chiếu của con người thật của bạn?

Lim: Sự nữ tính mang tính siêu thực trong thiết kế của Feng chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tinh thần vị lai trong phong cách nghệ thuật của Lim Feng.

Làm thế nào để bạn cân bằng giữa tính "dị biệt" của một Visual Artist và tính "thương mại" của một chủ doanh nghiệp?

Lim: Trước hết, Lim nghĩ mình cần hiểu thật rõ đối tượng mà Lim muốn phục vụ là ai. Từ đó, Lim tìm cách sáng tạo ở một điểm cân bằng, để khách hàng có thể sử dụng thiết kế đúng mục đích, nhưng đồng thời vẫn cảm thấy tự tin khi mặc nó.

Bạn định nghĩa thế nào là một "cơ thể đẹp" khi thiết kế những phom dáng ôm sát và để lộ những chi tiết gợi cảm của cơ thể?

Lim: Với Lim, một cơ thể đẹp là một cơ thể khỏe mạnh, và là cơ thể mà người sở hữu nó ý thức được rằng họ đang yêu thương, lắng nghe và chăm sóc nó.

Sự kết nối giữa thời trang và các loại hình nghệ thuật khác (âm nhạc, điện ảnh, kiến trúc) trong tư duy của bạn diễn ra như thế nào?

Lim: Lim là người quan sát và cảm nhận khá nhanh. Lim thích dùng vốn sống của mình để tạo cảm hứng sáng tạo, nên bất kỳ khoảnh khắc nào mang giá trị cảm xúc, dù đến từ một tác phẩm âm nhạc, điện ảnh hay bất kỳ hình thức nghệ thuật nào, Lim đều có thể chuyển hóa nó và tưởng tượng ra ý tưởng.

Là một gương mặt được coi là tiên phong với phong cách techwear và futuristic tại Việt Nam, bạn đã làm gì để "thuần hóa" một phong cách có phần xa rời thực tế, để khiến nó sống động với nhãn quan và sự cảm nhận của người Việt Nam?

Lim: Lim thường kết hợp giữa aesthetic của những thứ không có thực với những yếu tố rất đời, rất gần gũi, và thêm vào đó một chút không hoàn hảo vốn có của con người. Chính điều đó tạo nên cảm giác siêu thực nhưng vẫn dễ chạm đến cảm xúc của người xem.

Tại sao Feng lại chọn phong cách này làm linh hồn trong phong cách riêng của mình từ những ngày đầu khi thị trường còn rất sơ khai?

Lim: Có lẽ đơn giản là bản năng và gu cá nhân.

Nhiều người làm Futuristic chỉ dừng lại ở vỏ bọc bên ngoài. Với bạn, tính tương lai nằm ở phom dáng cứng cáp, ở chất liệu chịu được sự "hành xác" của thời gian, hay ở cách bạn tái định nghĩa lại cơ thể con người?

Lim: Với Lim, giá trị cảm xúc và thông điệp mới là cốt lõi của sáng tạo. Việc trình diễn hay trưng bày tác phẩm chỉ là cách để phản ánh phần cốt lõi đó rõ hơn.

Nếu phải chọn một món đồ duy nhất đại diện cho "tình yêu đầu đời" của bạn với thời trang, đó sẽ là gì? Và nó đã thay đổi như thế nào khi bạn nhào nặn Feng Officiel?

Lim: Có lẽ là một set đồ techwear do em trai Lim mua. Lim từng mặc set đó và nhận được sự đón nhận từ cộng đồng thời trang quốc tế vào khoảng năm 2018. Đó cũng là một trong những ký ức rất đặc biệt với Lim trong giai đoạn đầu.

Sự tiên phong đối với bạn là tạo ra cái mới hoàn toàn, hay là định nghĩa lại những cái cũ bằng góc nhìn tương lai?

Lim: Lim nghĩ không có gì là hoàn toàn mới cả. Với Lim, sự tiên phong đơn giản là dám làm những điều mà ở thời điểm đó chưa ai hiểu, thậm chí có thể phải nhận về rất nhiều hoài nghi hay phản đối. Nhưng khi nó thực sự phát huy giá trị, những người đi sau sẽ học được kinh nghiệm từ đó.

Và bạn làm thế nào để giữ cho chất "vị lai" của mình luôn nằm ở thì tương lai chứ không bị cũ kỹ theo thời gian?

Lim: Tính timeless của một tác phẩm sẽ luôn còn đó, nếu bản thân người làm đủ thú vị và nếu tác phẩm đó có thể khơi gợi cảm xúc cho nhiều thế hệ người xem.

Có bao giờ bạn phải "cắt xén" bớt sự “điên” của một Visual Artist để thỏa hiệp với doanh số của một chủ doanh nghiệp, hay bạn bắt thị trường phải thay đổi để chạy theo sự "điên" của mình?

Lim: Có, rất nhiều lần. Nhưng đôi khi sự thỏa hiệp đó cũng tạo ra những sản phẩm thiếu linh hồn. Lim nghĩ theo thời gian, mình đã học được cách cân bằng hai phía tốt hơn.

Mục tiêu hiện tại của Lim là hệ thống lại những trải nghiệm và kiến thức mình có trong thời gian tới, để team FENG cũng có thể nhận được những đãi ngộ và môi trường làm việc tốt như cách các thương hiệu lớn trên thế giới đang làm với nhân sự của họ.



