Công chúa showbiz Nhật Bản từng bị chính người Nhật tẩy chay, 15 tuổi đã thành công nhưng vẫn cố thoát mác "nepo baby" mỗi ngày

Koki (tên thật: Mitsuki Kimura) là ái nữ của cặp đôi quyền lực nhất nhì showbiz Nhật Bản: Kimura Takuya và Kudo Shizuka. Lớn lên trong một gia đình có sức ảnh hưởng lớn trong làng giải trí, Koki sớm trở thành tâm điểm chú ý của công chúng lẫn truyền thông ngay từ khi còn rất trẻ. Mỹ nhân sinh năm 2003 gây ấn tượng với visual vừa sắc sảo vừa nhẹ nhàng, cuốn hút cùng chiều cao vượt trội. Và chính điều này đã giúp cho cô có được sự nghiệp đáng để bao người khao khát.

Búp bê xứ Phù Tang

Sinh ra trong một gia đình toàn cực phẩm nhan sắc, Koki sở hữu gương mặt sắc sảo đậm nét Á Đông được thừa hưởng từ cha cùng đôi mắt sâu và khí chất thanh lịch từ mẹ. Mỹ nhân gen Z còn có vóc dáng thon gọn, đôi chân dài thẳng nuột nà vạn người mê. Tỷ lệ cơ thể của cô nàng cũng được đánh giá vô cùng cân đối, giúp cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của nhiều hãng thời trang, mỹ phẩm cao cấp.

Koki là con gái của cặp đôi có visual cực phẩm xứ sở hoa anh đào là Kimura Takuya và Kudo Shizuka.

Vừa thừa hưởng hết mọi nét đẹp của bố mẹ và ngày càng trổ sắc theo thời gian, Koki thực sự đầy tiềm năng để trở thành đại mỹ nhân của châu Á.

Thậm chí, ái nữ nhà Kimura Takuya còn được người Nhật ưu ái gọi với cái tên "búp bê Gen Z" hay "công chúa showbiz" vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp, ấn tượng. Sau nhiều năm, nhan sắc của Koki vẫn giữ được nét thanh thoát, đẹp tựa nàng thơ.

Với lợi thế ngoại hình cuốn hút, Koki gần như không cần make-up đậm vẫn đủ để nổi bật. Cô ưu ái phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thiên về tôn lên đường nét tự nhiên. Mái tóc đen dài cũng được cô giữ ổn định như một lựa chọn quen thuộc, góp phần làm bật lên những đường nét lôi cuốn đặc trưng trên khuôn mặt.

Koki thường xuyên xuất hiện với layout makeup tự nhiên và mái tóc đen dài óng ả.

Visual vạn người mê của "công chúa Showbiz Nhật".

Sở hữu lợi thế hình thể nổi bật, Koki nhanh chóng ghi điểm trong mắt các nhà mốt và thương hiệu lớn, trở thành gương mặt được săn đón ngay từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp.

Đại sứ người Nhật đầu tiên và trẻ nhất của Bvlgari, 16 tuổi đã được Chanel chọn

Sự nghiệp thời trang của Koki bùng nổ từ rất sớm. Năm 2018, khi mới 15 tuổi, cô đã có màn xuất hiện debut trên bìa ELLE Japan và sau đó được Bvlgari bổ nhiệm làm đại sứ thương hiệu. Đặc biệt, thiên kim tiểu thư này còn làm nên lịch sử khi trở thành đại sứ đầu tiên tại Nhật Bản và là đại sứ nhỏ tuổi nhất của thương hiệu trang sức cao cấp nước Ý.

Bìa tạp chí đầu tiên trong sự nghiệp của Koki.

Koki trở thành đại sứ người Nhật đầu tiên và đại sứ thương hiệu trẻ nhất lịch sử Bvlgari.

Chỉ một năm sau, ở tuổi 16, mỹ nhân Gen Z có màn debut sàn catwalk đầu tiên của mình với nhà mốt Chanel đình đám trong BST Chanel Cruise 2019/2020 tại Paris Fashion Week. Màn catwalk của cô khi đó đã gây rầm rộ trên truyền thông châu Á và khiến netizen có phản ứng trái chiều.

Ở thời điểm đó, khả năng catwalk của cô vẫn còn hạn chế nhưng thần thái cùng sự tự tin của Koki trong show diễn này vẫn tạo được nhiều dấu ấn mạnh mẽ với giới mộ điệu.

Chanel và Bvlgari là hai thương hiệu xa xỉ đã dành sự ưu ái cho Koki từ khi cô còn ở lứa tuổi teen.

Cô nhanh chóng trở thành một trong những mỹ nhân tuổi teen đắt show nhất Nhật Bản với cát-xê quảng cáo được tiết lộ lên đến hơn 30 triệu Yên (khoảng 6,2 tỷ đồng).

Ở tuổi 17, Koki từng trở thành tâm điểm tranh luận khi thực hiện một bộ ảnh mang concept táo bạo, trong đó cô xuất hiện với hình ảnh bán nude, khoe trọn vẻ đẹp cơ thể theo hướng gợi cảm. Dù nhan sắc và thần thái của Koki nhận được nhiều lời khen từ giới mộ điệu, đặc biệt là khả năng thể hiện trước ống kính đầy tự tin và mang đậm chất high fashion, bộ ảnh vẫn vấp phải không ít ý kiến tranh cãi.

Hiện nay, "công chúa showbiz" của nước Nhật cũng đang là nhân tố được Louis Vuitton, Coach, Estée Lauder chọn mặt gửi vàng. Koki thường xuyên được mời đến tham dự các fashion show hay loạt event lớn nhỏ khác của hãng.

Phong cách cá nhân của Koki cũng là điểm khiến giới mộ điệu quan tâm. Không bị đóng khung trong một hình ảnh duy nhất, cô linh hoạt biến hóa giữa nhiều thái cực: khi thì nữ tính, nhẹ nhàng với những thiết kế bay bổng; khi lại sắc lạnh, cá tính. Điểm chung trong mọi lần xuất hiện của cô chính là thần thái điềm tĩnh, tạo nên sức hút riêng biệt.

Style ăn mặc của Koki cũng đa dạng, rất thú vị và trẻ trung. Quả thực là một cô công chúa hoàn hảo: đẹp, khí chất, lại rất có gu!

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram.

"Con nhà nòi” bị dân mạng xăm soi đang chuyển hướng sang nghệ sĩ độc lập

Vào năm 2021, Koki đã nhận hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng sau khi tham gia một chiến dịch quảng bá cho nhà mốt Valentino. Cụ thể, vào tháng 3/2021, Valentino đăng trên Instagram, Youtube video bộ ảnh quảng bá BST Xuân Hè 2021, trong đó có cảnh Koki bước trên obi (khăn quấn ở thắt lưng kimono). Không chỉ vậy, mỹ nhân này còn ngồi tạo dáng trên dải khăn truyền thống ấy.

Hình ảnh Koki trong video quảng cáo của Valentino gây bức xúc cho netizen Nhật.

Đoạn video quảng cáo khiến nhiều người Nhật Bản tức giận, chỉ trích Koki và nhà mốt Ý xúc phạm văn hóa. Nhiều netizen cho rằng: "Obi là trang phục dân tộc không phải thảm chân", "Nếu giẫm lên váy áo của Valentino, nhà mốt có thoải mái không?", "Koki không biết tôn trọng văn hóa dân tộc"...

Không ít người kêu gọi tẩy chay Koki và Valentino. Tuy vậy, một số ý kiến bênh vực người mẫu, cho rằng công việc của cô là làm theo yêu cầu của đạo diễn. Valentino sau đó đã xin lỗi, đồng thời gỡ video và ảnh liên quan.

Chưa hết, hành trình của Koki luôn song hành với tranh cãi về việc là “nepo baby” điển hình. Cha mẹ cô là cặp đôi quyền lực nhưng cũng thường xuyên nằm trong top “cặp đôi bị ghét nhất” showbiz Nhật vì các scandal cũ và cách quản lý con cái. Nhiều ý kiến cho rằng thành công ban đầu của Koki chủ yếu nhờ gia thế hơn là nỗ lực cá nhân.

Koki và bố.

Trước những chỉ trích, Koki giữ thái độ chuyên nghiệp và ít lên tiếng. Cô từng thừa nhận gia đình là bệ đỡ quan trọng nhưng khẳng định bản thân luôn nỗ lực rèn luyện. Ở tuổi 23, Koki đã dần chuyển mình từ hình ảnh “cô bé nhà Kimura” sang một nghệ sĩ độc lập. Ngoài thời trang, Koki lấn sân sang diễn xuất với vai diễn trong Ox-Head Village, Touch và một số dự án khác. Ái nữ này còn hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc với tư cách là một nhạc sĩ.

Koki và mẹ.

Điều thú vị là Koki không chọn con đường "nổi loạn" như nhiều nepo baby khác. Cô giữ hình ảnh thanh lịch, ít ồn ào, tập trung vào công việc. Trên mạng xã hội, cô hiếm khi đáp trả dư luận mà thay vào đó dùng hình ảnh và sản phẩm để nói lên giá trị bản thân. Nhiều người cho rằng chính sự chuyên nghiệp và khiêm tốn ấy đang dần thay đổi nhận thức về cô từ "nepo baby" thành một nghệ sĩ thực thụ.