Mẫu giày "nồi đồng cối đá" từ năm 1982 bây giờ người ta vẫn đi đầy đường, thậm chí còn thành giày cưới

Mẫu giày "nồi đồng cối đá" từ năm 1982 bây giờ người ta vẫn đi đầy đường

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1982. Cha đẻ của Nike Air Force 1 là Bruce Kilgore. Hồi đó, mục tiêu của ông ấy rất đơn giản: Làm ra một đôi giày bóng rổ thật sự tốt. AF1 là đôi giày đầu tiên của Nike có túi khí (Air) ở gót để giảm chấn thương cho cầu thủ khi nhảy lên úp rổ.

Cái tên "Air Force 1" lấy cảm hứng từ chiếc chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ. Nghe thôi đã thấy sự uy quyền và chắc chắn. Để quảng bá, Nike chọn ra 6 ngôi sao NBA (gọi là "Original Six") chụp ảnh đứng cạnh máy bay. Lúc đó, AF1 chỉ có bản cổ cao (High) với cái quai dán đặc trưng để bảo vệ cổ chân. Nhìn nó hầm hố, thô kệch và đậm chất thể thao, chẳng ai nghĩ có ngày nó lại đi cùng váy cưới ren điệu đà cả.

Ít ai biết AF1 suýt chút nữa đã bị khai tử vào năm 1984. Nike hồi đó định dừng sản xuất để tập trung cho các dòng mới hơn. Nhưng dân chơi ở Baltimore (Mỹ) không đồng ý. Họ cuồng AF1 đến mức các chủ cửa hàng giày ở đây phải gây áp lực, bắt Nike sản xuất tiếp.

Từ đó, khái niệm "Color of the Month" (mỗi tháng một màu mới) ra đời. Đây chính là tiền thân của văn hóa săn giày (sneakerhead) bây giờ. AF1 không còn chỉ ở trên sân bóng, nó tràn ra đường phố, len lỏi vào các hội nhóm Hip-hop. Đặc biệt là phiên bản "Triple White" (trắng từ đầu đến chân) đã trở thành một chuẩn mực. Nó sạch sẽ, dễ phối đồ và trông "sang" một cách rất giản dị. Theo tờ Complex, chính sự tối giản này đã cứu sống AF1 và biến nó thành một huyền thoại sống.

Vì sao AF1 rất OK để làm giày cưới?

Trước đây, đi đám cưới là phải giày tây bóng loáng hoặc cao gót 10 phân. Đẹp thì có đẹp, nhưng đau chân thì chỉ người trong cuộc mới thấu. Đám cưới bây giờ không còn là một buổi lễ cứng nhắc nữa, nó là một bữa tiệc. Và để "quẩy" được từ lúc đón khách đến lúc tàn cuộc, cô dâu chú rể cần một đôi giày đủ êm.

- Lý do AF1 được chọn đơn giản là vì nó đẹp một cách an toàn.

- Màu trắng tinh khôi: Nó trùng khớp hoàn hảo với màu váy cưới.

- Độ cao vừa phải: Phần đế AF1 khá dày (khoảng 3-4cm), giúp cô dâu chú rể "ăn gian" chiều cao một cách tự nhiên mà không bị dốc chân như giày cao gót.

- Dễ cá nhân hóa: Đây là điểm ăn tiền nhất. Bạn có thể thêu tên hai đứa lên gót, thay dây giày bằng ruy băng lụa, hoặc đính thêm vài viên đá cho bắt mắt. Tờ Vogue từng nhận xét AF1 giống như một "tờ giấy trắng" để mỗi người tự viết nên câu chuyện của mình.

Bây giờ, việc chú rể mặc suit chỉn chu nhưng dưới chân là đôi AF1 trắng tinh không còn bị coi là "thiếu tôn trọng" nữa. Ngược lại, nó thể hiện một gu thẩm mỹ hiện đại, phóng khoáng và có phần tự tin. Cô dâu cũng vậy, sau khi làm lễ xong, họ sẵn sàng gạt đôi giày cao gót sang một bên để xỏ chân vào đôi AF1 đã được custom riêng. Cảm giác lúc đó, theo nhiều người chia sẻ trên The Knot, là "như được giải phóng".

AF1 vẫn luôn là lựa chọn ổn

Một đôi giày cưới truyền thống thường chỉ đi đúng một lần rồi vứt xó vì quá điệu hoặc quá đau chân. AF1 thì khác. Cưới xong, bạn vẫn có thể diện nó đi làm, đi chơi, đi du lịch. Nó bền đến mức bạn có thể đi vài năm vẫn ổn.

Hơn nữa, hình ảnh cặp đôi cùng mang giày đôi trong ngày cưới có một sức hút rất lớn. Nó tượng trưng cho sự đồng điệu, cùng nhau bước đi trên một hành trình dài một cách thoải mái nhất. Không cần gồng mình trong những bộ đồ gò bó, sự chân thành và niềm vui trong ngày cưới mới là thứ quan trọng nhất.

Nói tóm lại, Nike Air Force 1 không còn là một đôi giày bóng rổ thuần túy. Nó là biểu tượng của sự giao thoa: giữa cũ và mới, giữa thể thao và sang trọng, giữa sự nổi loạn và tính truyền thống. Nếu bạn đang chuẩn bị cưới và ngại khoản đau chân, cứ mạnh dạn chọn một đôi AF1. Vừa ngầu, vừa sướng, lại chẳng bao giờ lỗi mốt.