Ảnh gái xinh mặc đơn giản thả dáng trên bãi cỏ nhận hơn 50 ngàn tim, xem profile còn đỉnh hơn nữa

Không chỉ là một lễ hội âm nhạc hoành tráng bậc nhất thế giới, Coachella từ lâu đã được xem như “đại hội gái xinh mặc đẹp”, nơi hội tụ những màn lên đồ ấn tượng nhất. Trong không khí rộn ràng của Coachella 2026, bên cạnh các sân khấu âm nhạc bùng nổ, mọi ánh nhìn còn đổ dồn vào style ngập tràn cảm hứng của dàn gái xinh. Mới đây, một cô nàng châu Á trở thành tâm điểm với loạt ảnh check-in trên bãi cỏ, gây chú ý nhờ thần thái cuốn hút cùng outfit đơn giản nhưng cuốn hút, ai cũng muốn học theo.

Outfit nhận được nhiều sự quan tâm tại Coachella năm nay.

Cái tên được nhắc tới chính là Thanya Wong - nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực thời trang và phong cách sống. Giữa một rừng những bộ cánh sexy hay hầm hố, Thanya chọn cho mình một hướng đi riêng với phong cách Bohemian kết hợp Cowgirl Core cực kỳ tinh tế. Chiếm trọn ánh nhìn là bộ trang phục tông màu trắng kem đồng nhất, cực kỳ nịnh mắt dưới ánh nắng.

Lựa chọn chủ đạo của cô là thiết kế váy maxi trắng chất liệu ren/crochet, tạo hiệu ứng xuyên nhẹ và bay bổng theo từng chuyển động. Phom dáng ôm ở thân trên, kết hợp chi tiết bèo nhún ở ngực và độ xòe mềm mại phía dưới vừa tôn dáng, vừa mang lại cảm giác lãng mạn, đậm chất bohemian. Gam màu trắng tinh khôi cũng góp phần làm nổi bật vẻ ngoài nhẹ nhàng, phù hợp với bối cảnh lễ hội ngoài trời.

Sự lựa chọn outfit thông minh của Thanya Wong.

Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở cách phối phụ kiện. Thanya Wong lựa chọn mũ cowboy bằng cói - một item mang tính biểu tượng của phong cách festival, vừa tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ vừa tăng tính ứng dụng trong điều kiện nắng gắt. Đi cùng đó là thắt lưng bản lớn đính kim loại, đóng vai trò “cân bằng” cho tổng thể khi kéo outfit ra khỏi vùng an toàn của sự nữ tính, bổ sung nét cá tính và bụi bặm.

Ngoài ra, túi vai nhỏ tông nâu, kính râm bản lớn cùng đồng hồ và vòng tay được phối layer tiết chế giúp hoàn thiện diện mạo theo hướng thời thượng nhưng không quá cầu kỳ. Bảng màu trung tính gồm trắng - be - nâu cũng là lựa chọn thông minh, gợi liên tưởng đến tinh thần sa mạc đặc trưng của các lễ hội âm nhạc kiểu Coachella.

Một outfit khác mà Thanya diện để tham gia Coachella

Thanya Wong vốn không phải là gương mặt quá xa lạ với kênh Instagram sở hữu hơn 2,7 triệu followers. Sức hút của Thanya đến từ chính sự thông minh trong cách cô phối hợp các item. Cô không chạy theo xu hướng một cách mù quáng, mà khéo léo chắt lọc và biến tấu chúng sao cho phù hợp với phong cách cá nhân, tạo nên một định nghĩa mới về vẻ đẹp sang trọng nhưng vẫn cực kỳ ứng dụng.

Đoạn clip hướng dẫn phối đồ thu về gần 1 triệu view của Thanya. (Nguồn: Thanya Wong)

Hãy tưởng tượng, chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản hay một chiếc quần jeans classic, Thanya Wong có thể biến tấu thành 5, 7 set đồ hoàn toàn khác biệt: từ thanh lịch công sở đến quyến rũ dạo phố, từ năng động thể thao đến thời thượng dự tiệc.

Chính sự sáng tạo và khả năng "hô biến" này đã biến mỗi video ngắn của Thanya thành "cơn sốt", thu về hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Thanya nổi lên nhờ những video hướng dẫn phối đồ. (Nguồn: Instagram)

Tại Coachella 2026 năm nay, Thanya Wong một lần nữa khẳng định vị thế "phù thủy phối đồ" của mình. Không cần diện những bộ cánh hở bạo hay màu sắc lòe loẹt, cô vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ cách chơi đùa với chất liệu và phụ kiện, tạo nên một diện mạo vừa sang trọng, vừa phóng khoáng đúng tinh thần tự do của lễ hội.