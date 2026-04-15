Lululemon bị điều tra vì nghi vấn dùng "hóa chất vĩnh cửu" có thể gây ung thư

Lululemon Athletica - thương hiệu athleisure đình đám toàn cầu - đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị Văn phòng Tổng chưởng lý Texas mở cuộc điều tra liên quan đến sự hiện diện của các “hóa chất vĩnh cửu” (PFAS) trong sản phẩm. Đây là nhóm hợp chất tổng hợp từng bị liên kết với nhiều vấn đề sức khỏe và đã bị hạn chế hoặc cấm tại một số quốc gia như Australia.

Theo thông báo từ văn phòng của Ken Paxton, những nghiên cứu gần đây cùng với lo ngại từ người tiêu dùng đã làm dấy lên nghi vấn rằng một số chất liệu và hợp chất hóa học có thể tồn tại trong các sản phẩm của Lululemon. Cuộc điều tra sẽ tập trung làm rõ liệu các dòng đồ thể thao của hãng có chứa PFAS - thứ mà nhóm khách hàng chú trọng sức khỏe của thương hiệu “không hề mong đợi”, đặc biệt khi đối chiếu với thông điệp marketing của hãng.

“Hóa chất vĩnh cửu”: Nỗi lo toàn cầu của ngành thời trang

PFAS (polyfluoroalkyl substances) là nhóm hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm có tính năng chống nước, chống bám bẩn hay chống dính từ áo khoác outdoor đến quần áo thể thao. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa PFAS với các vấn đề sức khỏe như ung thư hoặc suy giảm hệ miễn dịch.

Một nghiên cứu năm 2023 trên 72 mẫu áo khoác và trang phục chống nước cho thấy có tới 63,8% sản phẩm chứa hoặc có dấu hiệu chứa PFAS - đáng chú ý là phần lớn được quảng bá cho trẻ em. Điều này cho thấy mức độ phổ biến đáng báo động của loại hóa chất này trong ngành dệt may.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng vấn đề lớn nhất nằm ở sự thiếu minh bạch. Theo một nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, hiện có tới khoảng 15.000 biến thể PFAS, khiến việc kiểm soát và công bố thành phần trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay cả khi một số chất bị cấm, nhà sản xuất vẫn có thể thay thế bằng các biến thể tương tự chưa nằm trong danh sách kiểm soát.

Lululemon nói gì?

Phía Lululemon Athletica cho biết họ đang hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và đã cung cấp các tài liệu cần thiết. Đại diện thương hiệu khẳng định hãng đã loại bỏ PFAS khỏi quy trình sản xuất từ năm tài chính 2023, đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả sản phẩm đều đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng toàn cầu.

Công ty cũng yêu cầu các nhà cung cấp thường xuyên kiểm tra những chất bị hạn chế, bao gồm PFAS, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định.

Ngành thời trang trước áp lực minh bạch

Cuộc điều tra này không chỉ là vấn đề riêng của Lululemon mà còn phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với toàn ngành thời trang. Việc sử dụng PFAS đang bị soi xét mạnh mẽ, đặc biệt khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố bền vững và sức khỏe.

Thực tế, SHEIN cũng đang đối mặt với các vụ kiện liên quan đến hóa chất độc hại trong sản phẩm. Trong khi đó, các nhà sản xuất PFAS từ lâu đã vướng vào nhiều tranh chấp pháp lý liên quan đến ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

Ở một diễn biến khác, thương hiệu đồ thể thao Lorna Jane cho biết họ duy trì kiểm nghiệm thường xuyên và khẳng định toàn bộ sản phẩm không chứa PFAS.

Bài toán chưa có lời giải dứt điểm

Dù một số quốc gia đã bắt đầu siết chặt quy định, giới chuyên gia cho rằng việc cấm riêng lẻ từng loại PFAS là chưa đủ. Thay vào đó, cần có cách tiếp cận toàn diện hơn, thậm chí là cấm cả nhóm hóa chất này, trừ những trường hợp thật sự cần thiết.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của Lululemon một lần nữa cho thấy: thời trang không chỉ là thiết kế hay xu hướng, mà còn là bài toán về minh bạch, trách nhiệm và niềm tin người tiêu dùng.

Theo The Sydney Morning Herald; Ảnh Getty Images, Internet