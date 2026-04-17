Chê thì cứ chê, Justin Bieber lập kỷ lục thu về 132 tỷ đồng từ việc bán quần áo ở Coachella

Không chỉ gây tranh cãi về màn trình diễn, Justin Bieber vẫn là cái tên “thống trị” mọi bảng xếp hạng tại Coachella 2026 hay còn được fan gọi vui là “Bieberchella”. Nam ca sĩ trở thành nghệ sĩ nhận cát-xê cao nhất lịch sử lễ hội với 10 triệu USD - 263 tỷ đồng, kéo theo nhu cầu vé tăng kỷ lục và màn trình diễn của anh cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong lịch sử Coachella. Tuy nhiên, con số gây bất ngờ nhất lại đến từ thời trang.

Cụ thể, thông qua thương hiệu riêng Skylrk, Justin Bieber đã bán ra lượng merch trị giá 5,04 triệu USD (hơn 132 tỷ đồng) chỉ trong cuối tuần đầu tiên của Coachella. Con số này chính thức vượt xa kỷ lục cũ 1,7 triệu USD (44,7 tỷ đồng) vốn là tổng doanh thu của cả hai tuần lễ hội trước đó.

Một phần thành công đến từ chiến lược bán hàng được tính toán kỹ lưỡng. Bên cạnh khu vực bán merch chung của nghệ sĩ tại festival, Skylrk còn mở riêng không gian “Skylrk Shop” đặt cạnh “Skylrk Oasis” - khu vực nghỉ chân với bóng râm và hệ thống phun sương dành cho khách tham dự. Theo đại diện thương hiệu, mục tiêu không chỉ là bán sản phẩm, mà còn định hình một dòng merch có chất lượng cao và bản sắc rõ ràng hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những món đồ lưu niệm thông thường.

BST với các thiết kế mang đậm tinh thần tự do, phóng khoáng với hoodie tie-dye hay những mẫu áo in slogan độc lạ như "It’s Not Clocking to You", "Future Mrs. Bieber", "Standing on business". Bên cạnh đó, hệ sinh thái sản phẩm còn kéo dài từ mũ bucket, tất cho đến các thiết bị công nghệ như pin sạc dự phòng, quạt cầm tay và ốp điện thoại. Với mức giá dao động từ $25 đến $240, các mẫu T-shirt in slogan hiện bán chạy nhất với mức giá khoảng $40 - $55 (tương đương 1 triệu - 1,4 triệu đồng).

Justin Bieber cũng trở thành nghệ sĩ thứ hai tự phát triển merch dưới thương hiệu riêng, sau Travis Scott với Cactus Jack vào năm 2025. Trong bối cảnh văn hóa fandom ngày càng phát triển, mô hình này được xem như một hướng đi mới, giúp kết nối chặt chẽ hơn giữa âm nhạc và thời trang đồng thời mở ra nguồn doanh thu khổng lồ cho nghệ sĩ. Riêng Skylrk đã tạo ra giá trị truyền thông 2,3 triệu USD (MIV) và ghi nhận mức tăng trưởng hơn 3% lượng người theo dõi mạng xã hội chỉ sau một cuối tuần.

Được thành lập vào tháng 7/2025, Skylrk thực chất đã được Justin Bieber nhá hàng từ cuối năm 2023. Trong suốt năm 2024, anh và vợ - Hailey Bieber - liên tục diện các thiết kế của thương hiệu trước khi chính thức ra mắt. Justin cũng nắm toàn quyền sáng tạo, phối hợp cùng giám đốc sáng tạo Neima Khaila và nhà thiết kế Finn Rush-Taylor.

Trên sân khấu Coachella, nam ca sĩ tiếp tục trung thành với chiến lược “mặc trước - bán sau” khi diện loạt thiết kế chưa mở bán, bao gồm hoodie fleece zip, áo tee cổ mở và kính Speed Demon. Trước đó, nhiều item của Skylrk cũng từng được anh diện trước khi tung ra thị trường, tạo hiệu ứng chờ đợi trong cộng đồng người hâm mộ.

Dù outfit biểu diễn chưa thể mua ngay, Skylrk nhanh chóng thích ứng với nhu cầu tăng vọt bằng cách đưa toàn bộ dòng merch Coachella lên bán online, bao gồm cả các thiết kế mới cho tuần thứ hai. Ban đầu, thương hiệu chỉ mở bán cho những khán giả có mặt tại lễ hội nhưng không kịp mua vì cháy hàng. Tuy nhiên, trước sức nóng quá lớn, chiến lược này đã được mở rộng ra toàn cầu, cho phép cả những người không tham dự Coachella cũng có thể tiếp cận sản phẩm.

Trong bối cảnh ranh giới giữa thời trang và âm nhạc ngày càng mờ nhạt, thành công của Skylrk tại Coachella 2026 cho thấy merch không còn là “phần phụ”, mà đã trở thành một phần cốt lõi trong cách nghệ sĩ xây dựng đế chế thương hiệu cá nhân.

