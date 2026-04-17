Ồn ào xoay quanh scandal "tướng quân kem nền" tưởng chừng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của Trương Lăng Hách, nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Sự nghiệp phim ảnh có thể vướng tranh cãi, song sức hút thương mại của nam diễn viên cao 1m88 vẫn gần như không suy chuyển, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và quảng cáo.

Mới đây, thương hiệu footwear Trung Quốc BELLE - nơi Trương Lăng Hách đang đảm nhiệm vị trí Brand Ambassador đã tổ chức một sự kiện giao lưu kết hợp livestream vào chiều ngày 17/4 tại một trung tâm thương mại ở Thâm Quyến. Ngay từ khi thông tin nam diễn viên sẽ xuất hiện vào lúc 15h được công bố, không khí đã bắt đầu nóng lên từng giờ.

Theo ghi nhận, rất đông người hâm mộ đã có mặt từ đêm hôm trước để xếp hàng giữ chỗ. Đến sát giờ G, khung cảnh thực sự "vỡ trận" khi hàng nghìn fan đổ dồn vào bên trong, chen chân tìm vị trí đẹp, tạo nên cảnh tượng không khác gì khu standing tại một concert lớn.

Cảnh tượng biển người náo loạn giành chỗ trước khi nhân vật chính xuất hiện.

Với sân khấu được đặt tại sảnh trung tâm, toàn bộ 5 tầng lầu của trung tâm thương mại đều chật kín người. Các hành lang, lan can đều bị bao phủ bởi fan, tạo nên một biển người choáng ngợp hiếm thấy trong các sự kiện offline. Khi Trương Lăng Hách chính thức xuất hiện, lực lượng an ninh buộc phải hoạt động hết công suất để giữ an toàn cho khu vực di chuyển của nam diễn viên.

Đối mặt với những ồn ào liên tiếp, phong độ khi dự event của Trương Lăng Hách không hề lung lay.

Giữa vòng vây đông nghịt người hâm mộ, nam thần "Trục Ngọc" vẫn giữ vững phong độ với visual nổi bật. Anh diện một bộ suit kẻ chỉn chu, kết hợp cùng loạt trang sức và đồng hồ từ BVLGARI, tôn lên hình ảnh lịch lãm và đẳng cấp. Thần thái tự tin, ánh nhìn sáng cùng những cử chỉ thân thiện, đáng yêu giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ có mặt tại sự kiện.

Nam diễn viên thân thiện tương tác với fan có mặt ở hiện trường.

Sự kiện thời trang dường như là nơi Trương Lăng Hách thoải mái nhất để thể hiện điểm mạnh visual.

Nam diễn viên được yêu cầu tương tác với đông đảo người hâm mộ ở TTTM.

Trước khi những tranh cãi liên quan đến áp lực ngoại hình nổ ra, Trương Lăng Hách đã có một khởi đầu năm 2026 khá thuận lợi về mặt thương mại. Anh lần lượt trở thành Đại sứ thương hiệu của BVLGARI vào giữa tháng 1, tiếp đó là Người phát ngôn của PUMA khu vực Trung Hoa vào tháng 3 ngay trước thời điểm dự án phim Trục Ngọc lên sóng. Bên cạnh đó, hợp đồng đại sứ song mảng thời trang và nước hoa với Gucci vẫn được duy trì ổn định từ năm 2024.

Loạt ảnh từ phòng làm việc cung cấp như sẵn tiện "trả job" cho BVLGARI.

Việc liên tiếp ký kết những hợp đồng lớn từ sớm từng được xem là áp lực không nhỏ đối với nam diễn viên. Tuy nhiên, qua những gì diễn ra tại sự kiện lần này, có thể thấy sức hút của Trương Lăng Hách không chỉ nằm ở màn ảnh mà còn ở khả năng bảo chứng đám đông yếu tố quan trọng giúp anh tiếp tục giữ vững vị thế trong cuộc đua thương mại khốc liệt của làng giải trí Hoa ngữ.

Khung cảnh lung linh từng được bắt gặp khi Trương Lăng Hách là nhân vật chính của event Lancome tháng 5/2025.

Sức hút thương hiệu không hề có dấu hiệu giảm sút sau những vụ ồn ào mới đây của đỉnh lưu sinh năm 1997.

