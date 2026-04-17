Một “nam phù thuỷ” khiến Phương Anh Đào, Tiểu Vy và Ninh Dương Lan Ngọc phải “đấu đá”

Mới đây mạng xã hội lại có thêm một cuộc so sánh thu hút gần 500K lượt xem, 4 cái tên được đặt lên "bàn cân" lần này gồm Phương Anh Đào, Tiểu Vy, Ninh Dương Lan Ngọc và Meichan. Tưởng chừng không liên quan nhưng điểm chung của bộ tứ nhan sắc kể trên nằm ở layout makeup tông hồng đặc trưng từ bàn tay "phù thuỷ" makeup Hiwon.

Việc đặt 4 gương mặt nổi bật lên cùng một bàn cân ngay lập tức kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Mỗi người một gu, mỗi người một lựa chọn, nhưng cái tên nổi bật hơn cả lại là Phương Anh Đào. Không ít netizen cho rằng dù vốn đã được biết đến với vẻ đẹp riêng biệt và có phần trưởng thành, nhưng khi được Hiwon "phù phép" với layout tông hồng, nữ diễn viên như được trẻ hoá rõ rệt, trở nên mềm mại và ngọt ngào hơn thường thấy.

Thậm chí, chính Phương Anh Đào cũng để lại bình luận đầy thích thú, gọi Hiwon là pháp sư, không chỉ bởi khả năng makeup mà còn được chụp ảnh như "thay đầu". Nhận xét này phần nào phản ánh đúng phong cách làm nghề của Hiwon, không chỉ dừng ở trang điểm, mà còn là việc hiểu cấu trúc gương mặt và kiểm soát hình ảnh cuối cùng khi lên camera.

Phương Anh Đào

Trong khi đó, Tiểu Vy và Ninh Dương Lan Ngọc lại không tạo quá nhiều bất ngờ. Cả hai vốn đã quen thuộc với kiểu makeup trong trẻo, tông hồng, nên lần xuất hiện này thiên về việc duy trì phong độ hơn là tạo đột phá. Riêng Meichan lại mang đến cảm giác trẻ trung đúng lứa tuổi, phù hợp với tinh thần của layout nhưng chưa đủ khác biệt để vượt lên.

Hoa hậu Tiểu Vy

Ninh Dương Lan Ngọc

Meichan

Đứng sau loạt tạo hình đang gây sốt này là Hiwon - tên thật Trần Quốc Huy (sinh năm 1991), một trong những makeup artist được săn đón nhất hiện tại. Không chỉ sở hữu học viện đào tạo chuyên nghiệp, anh còn là gương mặt quen thuộc trên TikTok với các video biến hình hút hàng triệu lượt xem.

Danh sách khách hàng "ruột" của Hiwon trải dài từ Chi Pu, Tiểu Vy, Thanh Thuỷ, Ninh Dương Lan Ngọc đến Minh Hằng hay Trang Pháp. Chính vì vậy, không quá lời khi nói Hiwon là phù thuỷ đứng sau hàng loạt khoảnh khắc visual gây bão của các mỹ nhân Vbiz - nơi chỉ cần thay đổi layout makeup, cũng đủ để toàn bộ thần thái và câu chuyện hình ảnh của nghệ sĩ được nâng cấp đáng kể.

"Phù thuỷ makeup" Hiwon

Chi Pu

Không đơn thuần là một lớp makeup ngọt ngào dễ thương, tông hồng mà Hiwon theo đuổi là một dạng "romantic glam" được xử lý khá kỹ về ánh sáng và sắc độ. Lớp nền mỏng, căng bóng theo hướng glass skin giúp da phản sáng tốt, kết hợp cùng má hồng đặt cao ở gò má và lan nhẹ lên vùng thái dương, tạo hiệu ứng flush tự nhiên như da ửng hồng từ bên trong. Điểm đáng chú ý là phần highlight được tiết chế vừa đủ nhưng đặt đúng vị trí sống mũi, đầu mắt, gò má giúp gương mặt bắt sáng khi lên hình mà không bị lộ texture.

Phần mắt thường được xử lý với các tông hồng đào hoặc rose nude, blend loang nhẹ để tạo chiều sâu nhưng vẫn giữ được cảm giác trong trẻo. Hiwon không nhấn eyeliner quá sắc mà ưu tiên đường viền mềm, kết hợp mi tơi để giữ sự cân bằng giữa ngọt ngào và sắc sảo. Son môi cũng đi theo bảng màu MLBB thiên hồng, phủ gloss nhẹ để tạo hiệu ứng môi đầy và căng mọng góp phần hoàn thiện tổng thể baby.

Hoa hậu Thanh Thuỷ

Hoà Minzy

Khổng Tú Quỳnh

Trang Pháp

Lý Nhã Kỳ

