Tên video của Bích Phương lẫn teaser Chi Pu gần 20 từ chỉ là "tép riu" nếu so với loạt ca khúc đình đám kinh điển thế giới, kỷ lục thậm chí hẳn 374 ký tự!

Năm 2020 đánh dấu một trào lưu mới đang dần thịnh hành ở Vpop: đặt tựa đề ca khúc dài thậm thượt. Khởi đầu từ Bích Phương, sau đó đến Chi Pu rồi Nguyễn Trần Trung Quân, HuyR, trước đó còn có cả Nguyên Hà hay một số các nghệ sĩ indie khác.

Việc đặt tên dài tạo hiệu ứng đầy ấn tượng với khán giả cũng như thể hiện "chất" riêng của người nghệ sĩ. Những tưởng "người yêu cũ nhắn tin bỏ hút thuốc chưa nhưng Bích Phương không hay trả lời" hay "lẳng lặng mà nghe Chi Pu kêu con cờ ra, cờ ra con mấy, con số gì đây" đã là dài kỉ lục ở Việt Nam - nhưng so với "tiêu chuẩn" thế giới, vẫn còn ngắn lắm!

Chi Pu và Bích Phương "tung hứng" con chữ, sản sinh ra những chiếc tít bài hát siêu dài.

Cùng điểm danh những ca khúc có cái tiêu đề dài đến vô lí, không ai hiểu nổi của thế giới, và nhớ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng khi kéo đến cuối để diện kiến "trùm cuối" nhé!

Lana Del Rey với "hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but i have it" - 16 chữ chứ nhiêu!

Tình yêu là một thứ nguy hiểm khi dành cho những người phụ nữ như em sở hữu - nhưng em có nó rồi... Dài như một áng thơ buồn trữ tình.

Fall Out Boy - My Song Know What You Did In The Dark (Light Em Up) - 12 từ cả thảy...

Bài hát của tôi biết bạn đang làm gì trong bóng tối - thắp sáng nó lên nào!

Rồi vô lý hơn nữa là "Our Lawyer Made Us Change The Name Of This Song So We Wouldn't Get Sued" - "Luật sư của chúng tôi yêu cầu chúng tôi thay đổi tên của ca khúc này để không bị kết tội!". Ủa vậy đây có phải là tên ca khúc hay không mấy anh ơi?

Tượng đài Pink Floyd cũng có ca khúc tên dài thậm thượt 16 từ: "Several Species of Small Furry Animals Gathered Together In a Cave and Grooving With A Pict"

Nhiều thể loại động vật lông lá nhỏ bé tụ tập cùng nhau trong một cái hang động và nhảy nhót cùng với một người Pict.

Panic! At The Disco cũng rất ưa chuộng đặt tên dài nhé

Đầu tiên là ca khúc "There's A Good Reason These Tables Are Numbered, Honey, You Just Haven't Thought Of It Yet" - "Có một lí do vì sao những chiếc bàn này được đánh số, cưng à, em chưa nghĩ về nó đâu!". Nhưng khi đăng tải lên YouTube, Panic! At The Disco chỉ có thể đăng đến chữ "Honey" mà thôi.







Rồi cả "Lying Is The Most Fun A Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off" - "Lừa dối là thứ vui nhất một cô gái có thể làm mà không trút bỏ xiêm y ra". Tất nhiên khi đăng lên YouTube, họ chỉ dừng ở ngay sau chữ Fun mà thôi...

Eva Cassidy cũng có ca khúc Giáng sinh tên siêu dài: "It's Not The Presents Under My Tree (It's Your Presence Right Here Next To Me)"

Ca khúc này khi đăng tải đã bị cắt hoàn toàn vế sau để ngắn gọn hơn, nhưng khán giả đều hiểu: "Không phải là món quà ở dưới cây Giáng sinh mà chính là sự hiện diện của bạn ngay bên cạnh tôi".

The Beatles - nhóm nhạc vĩ đại và kiệt xuất nhất trong lịch sử nhân loại - cũng có một ca khúc với tên dài 10 chữ đầy hài hước nhưng cũng đầy ẩn ý!

Ai cũng có điều gì đó để che giấu cả, trừ tôi và con khỉ của tôi...

Đây nữa, đọc không hề nhầm:

‘‘The Black Hawk War, or, How to Demolish an Entire Civilization and Still Feel Good About Yourself in the Morning, or, We Apologize for the Inconvenience but You’re Going to Have to Leave Now, or, ‘I Have Fought the Big Knives and Will Continue to Fight Them Until They Are Off Our Lands!’’

Đây là một bài hát ra mắt vào năm 2005 nằm trong album "Illinois", với tiêu đề dài 234 kí tự chất chứa trong 53 từ của Sufjan Stevens, có thể xem là một trong những ca khúc có tên dài nhất lịch sử nhân loại. Ca khúc trên dịch ra tạm hiểu là: "Cuộc chiến tranh chim ưng đen hay Cách phá hủy hoàn toàn một nền văn minh mà vẫn cảm thấy tốt đẹp vào buổi sáng hay Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng bạn phải rời đi ngay hay "Tôi đã chiến đấu với những cái Dao Lớn và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi họ đi ra khỏi vùng đất của chúng tôi".

Ca khúc có cái tên dài đến mức... vô lí, không một ai hiểu nổi tuy nhiên nội dung lại vô cùng sâu sắc khi nói về việc những người da trắng xâm chiếm vùng đất đai của những người Mỹ da đỏ bản địa trong thế kỉ 18 và 19, trong đó từ "Dao Lớn" là cách người da đỏ mô tả về khẩu súng của những kẻ xâm lược.

Vì ca khúc này có tên quá dài nên khi lên YouTube hoặc khi được đề cập, thường chúng ta chỉ đề cập "The Black Hawk" của Sufjan Stevens là đủ khiến khán giả hiểu rồi. Nhưng chắc chắn đây vẫn là cơn "ác mộng" với bất kì ai cố gắng ghi nhớ tên bài hát. Không chỉ dừng lại ở đó, các ca khúc nằm trong album "Illinois" của Sufjan Stevens cũng sở hữu những cái tên gây choáng tương tự vì độ dài của chúng!

Và chúng ta đã tìm ra "nhà vô địch"...

"Regretting what I said to you when you called me at eleven o'clock on Friday morning to tell me that one o'clock Friday afternoon you were gonna leave your office, go downstairs, hail a cab, to go out to the airport, to catch a plane, to go skiing in the Alps for two weeks. Not that I wanted to go with you; I wasn't able to leave town, I'm not a very good skier, I couldn't expect you to pay my way, but after going out with you for three years, I don't like surprises. (A Musical Apology)"

Người đăng tải ca khúc này lên đặt tên rất ngắn gọn: "Ca khúc có tên dài nhất trong lịch sử" vì có mô tả cũng không nổi trên YouTube. Tạm dịch nghĩa của ca khúc trên là: "Hối tiếc vì những gì em đã nói với anh khi chúng ta gọi nhau vào sáng thứ 6 để nói rằng 1 giờ chiều thứ Sáu anh sẽ rời văn phòng, đi xuống dưới cầu thang, thuê taxi, đi đến sân bay, lên máy bay, đi trượt tuyết ở đỉnh Alps trong 2 tuần. Không phải là vì em muốn đi với anh, em không thể rời khỏi thị trấn, em cũng không trượt tuyết giỏi lắm, em không hề trông chờ anh bên anh, nhưng sau khi bên anh ba năm, em không thích bất ngờ đâu." Ca khúc nằm trong album "Future Fossil" của Christine Lavin ra mắt năm 1994.

Hoàn-toàn-không-muốn-hiểu!